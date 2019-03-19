ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນໃນອິນໂດເນເຊຍ ກ່າວວ່າ ມີ 89 ຄົນ ທີ່ຢືນຢັນ ວ່າ ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຫຼັງຈາກ ໄພນ້ຳຖ້ວມແລະດິນເຈື່ອນຕິດຕໍ່ກັນມາເປັນເວລາ 3 ມື້ ໃນແຂວງປາປົວ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງອິນໂດເນເຊຍນັ້ນ.
ຂົງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງສຸດແມ່ນເຂດເມືອງ ຊັນຕານີ ບ່ອນທີ່ຝົນຕົກໜັກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກ້ອນຫີນນ້ອຍໃຫຍ່ທັງຫຼາຍ, ພ້ອມທັງຂີ້ຕົມແລະຕົ້ນໄມ້ ໜັກຫຼາຍໆໂຕນ ຖືກພັດລົງໃສ່ແມ່ນ້ຳ ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ພາໃຫ້ແມ່ນ້ຳລົ້ນຝັ່ງຂຶ້ນມາຖ້ວມຢ່າງແຮງ ແລະຊຸເອົາເຮືອນຊານຈຳນວນນຶ່ງແລະຖະໜົນຫົນທາງໄປນຳ.
ມີຢ່າງນ້ອຍ 74 ຄົນ ແມ່ນຍັງຫາຍສາບສູນຢູ່ໃນໄພພິບັດຄັ້ງນີ້ໃນຂະນະທີ່ຢ່າງ ນ້ອຍ 150 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຍ້ອນແຂນຂາຫັກ, ບາດເຈັບຕ່າງໆນາໆ. ລະຫວ່າງ 6 ຫາ 7 ພັນຄົນ ຕ້ອງໄດ້ອົບພະຍົບຫລົບໜີ ແລະໄປພັກພາອາໄສຕາມສູນຫລົບໄພຊົ່ວຄາວ.
ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແມ່ນນຶ່ງໃນຫຼາຍປະເທດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ. ນອກຈາກໃນລະດູຝົນ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດຝົນຕົກໜັກທີ່ພາໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມຊຸ ແລະດິນເຈື່ອນແລ້ວ, ອິນໂດເນເຊຍ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ມີ 17 ພັນເກາະນັ້ນ ຍັງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດທີ່ເອີ້ນວ່າ “ວົງແຫວນໄຟ" ທີ່ປະກອບດ້ວຍເສັ້ນແຕກແຫງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງພູໄຟ ໃນເຂດອ່າງມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ພູໄຟລະເບີດດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນເລື້ອງປົກກະຕິ ທຳມະດາໄປແລ້ວ.
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