ຫຼັງຈາກເວລາ ເກືອບເຖິງ 5 ປີ ຂອງການເຂົ້າຍຶດເອົາອຳນາດຂອງພວກທະຫານ
ຊຶ່ງເທົ່າກັບວ່າເປັນການກໍ່ລັດຖະປະຫານອີກເທື່ອນຶ່ງນັ້ນແລ້ວ, ໃນທີ່ສຸດ ປະເທດໄທ
ກໍໄດ້ປະກາດວັນເວລາແຫ່ງການເລືອກຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ. ມັນໄດ້ມີຂຶ້ນໃນທ່າມກາງຄວາມຂັດຂ້ອງທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນຂອງການຄວບຄຸມຢ່າງຮັດກຸມທາງທະຫານ. ເດວິດ ບອຍລ໌
ສົ່ງລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາຈາກບາງກອກ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະສະເໜີລາຍລະອຽດມາ
ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ມັນມີເຄື່ອງໝາຍຄຳນັບດ້ວຍນີ້ວມື 3 ນິ້ວ ຊຶ່ງແມ່ນສັນຍາລັກທີ່ຕ້ອງຫ້າມ ຂອງການ
ຕໍ່ຕ້ານພາຍໃຕ້ອຳນາດປົກຄອງຂອງທະຫານປະເທດໄທ ທີ່ສາມາດຈັບທ່ານໄປ
ກັກຂັງໄດ້ ໃນຖານະເປັນ “ການປັບຄວາມປະພຶດ” ດັ່ງທີ່ພວກຜູ້ນຳທາງທະຫານ
ເອີ້ນກັນນັ້ນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກຕຳຫຼວດ ຈະໄດ້ມອງເບິ່ງພວກປະທ້ວງທັງຫຼາຍ, ພວກທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ
ບໍ່ສົນໃຈໃຍດີກໍຕາມ - ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າກໍເມື່ອຍຄອງຄອຍ ຖ້າການເລືອກຕັ້ງເກືອບວ່າ
ນານມາ 5 ປີ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກທະຫານໄດ້ກໍ່ລັດຖະປະຫານຂຶ້ນ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້, ໃນທີ່ສຸດ ການຮຽກຮ້ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກໍໄດ້ຮັບຄຳຕອບຕອນທີ່
ຄະນະກຳມະການການເລືອກຕັ້ງຂອງປະເທດໄທ ໄດ້ປະກາດວ່າ ການລໍຄອຍມາເປັນ
ເວລາດົນນານນັ້ນ ແມ່ນຈົບສິ້ນລົງແລ້ວ.
ທ່ານອິດທິພອນ ບຸນປຣະກົງ (Ittiporn Boonpracong) ປະທານ ຄະນະກຳມະການ
ເລືອກຕັ້ງກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ: “ວັນເວລາຂອງການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ
ແມ່ນໄດ້ຈັດຢ່າງເປັນທາງການໃສ່ວັນອາທິດ ທີ 24 ຂອງເດືອນມີນາ. ຊຶ່ງເປັນວັນ
ເວລາ ທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ແລະກໍຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດສຳລັບທຸກໆທ່ານທີ່ເປັນຫ່ວງ
ເປັນໃຍ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນຫຼັກ ທີ່ພວກເຮົາເລືອກເອົາມື້ນັ້ນ.”
ຈົນມາຮອດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວທາງການເມືອງ ເຊັ່ນພວກນີ້ແມ່ນຖືກ
ເກືອດຫ້າມ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ.
ຫຼາຍໆຄົນ ທີ່ກ້າທ້າທາຍກົດລະບຽບການຂອງທ່ານ ແມ່ນໄດ້ຖືກຕິດຄຸກ,ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວພວກນີ້ ຮູ້ສຶກວ່າມີຂວັນກຳລັງໃຈເພີ້ມຂຶ້ນຈາກການຢັ່ງລົງເບິ່ງນ້ຳ
ໃນຮອບຫຼ້າສຸດນີ້ກໍຕາມ.
ທ່ານປຣະຢຸດ ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານຂອງພັກເພື່ອໄທ ຂອງທ່ານນາງຍິ່ງລັກ ຊິນນະວັດ
ຊຶ່ງຜູ້ເປັນອ້າຍ ຄືທ່ານທັກສິນ ຊິນນະວັດ ກໍແມ່ນຖືກໂຄ່ນລົ້ມອອກຈາກການ ເປັນນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ໂດຍພວກທະຫານເຊັ່ນກັນ.
ພັກຝ່າຍຕ່າງໆ ທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບທ່ານທັກສິນ ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງຂອງໄທ
ໃນປີ 2001, ແຕ່ວ່າພວກທະຫານ ໄດ້ນຳເອົາການມີອຳນາດແບບແມ່ນຂອງຜູ້ດຽວ
ເຂົ້າມາປົກຄອງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ ໃນຂະນະທີ່ເກີດການປະທ້ວງຢ່າງຮຸນແຮງ
ແລະການຄວບຄຸມການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ມັນໄດ້ເກີດຄວາມໂກດແຄ້ນ ພາຍໃນໝູ່ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານທັກສິນເອງ,
ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງອອກມາຊຶ່ງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ໂດຍການລຸກຮືຂຶ້ນປະທ້ວງ ຍ້ອນການຍືດ
ເຍື້ອການເລືອກຕັ້ງອອກໄປ ທີ່ໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນການໂຮມຊຸມນຸມເຊັ່ນນີ້.ສ່ວນຝ່າຍຄ້ານ
ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນກະສັດ ແມ່ນໄດ້ມອງເຫັນໄປໃນທາງທີ່ແຕກຕ່າງ.
ຂ້າງນອກການປະກາດຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮວມຕົວກັນ
ເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆເພື່ອປະທ້ວງປະຕິເສດຕໍ່ວັນເວລາຂອງການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນເຫດ
ຜົນທີ່ວ່າມັນໃກ້ກັບວັນຂຶ້ນຄອງລາດຂອງກະສັດມະຫາ ວາຈິຣາລົງກອນ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນພຶດສະພານີ້.
ທັງສອງຝ່າຍ ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນທ່າຂົມຂື່ນຕໍ່ກັນ ມາໄດ້ຮອບຫຼາຍໆທົດສະວັດ ໃນປະເທດ
ທີ່ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ລັດຖະປະຫານ ມາໄດ້ 19 ເທື່ອແລ້ວນັ້ນ ຊຶ່ງ 12 ຄັ້ງ
ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ນັບຕັ້ງແຕ່ ການເລືອກຕັ້ງແບບປະຊາທິປະໄຕ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ
ໃນປີ 1932 ເປັນຕົ້ນມາ.
ກອງກຳລັງອັນໃໝ່ນີ້, ໃນອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າ ມີຄວາມຫວັງໃໝ່ວ່າຈະຜ່າວົງວຽນນີ້ໄປ
ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ເງົາມືດກ່ຽວກັບວ່າ ຍັງອີກດົນປານໃດ ເສັ້ນ
ທາງຂອງປະເທດໄທ ຈະທົນຢູ່ໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ໄດ້ອີກດົນປານໃດ.
ຜູ້ນຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ມະຫາເສດຖີ ໄວ 40 ປີ ທີ່ມີສະເໜ່ ຄືທ່ານທະນາທອນ
ຈຶງຣຸງເຣືອງກິຈ ກ່າວວ່າ ການເລືອກຕັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການປະນີປະນອມຢ່າງເລິກເຊິງ
ແລະມັນເປັນບາດກ້າວທຳອິດ ທີ່ຈະເດີນໄປສູ່ເສັ້ນທາງຂອງການປ່ຽນແປງຢ່າງແທ້ຈິງ.
ທ່ານທະນາທອນ ຈຶງຣຸງເຣືອງກິຈ ຜູ້ນຳຂອງພັກອະນາຄົດໃໝ່ ຫຼື Future Forward
Party ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ: “ສະນັ້ນ ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາ
ທີ່ມັນຜິດພາດມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດມານັ້ນ ວິທີດຽວທີ່ທ່ານສາມາດທີ່ຈະເຮັດໄດ້.
ທ່ານຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂທີ່ຕົ້ນທາງທີ່ສ້າງບັນຫານັ້ນ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ
ບັນຫາທີ່ເປັນເຄົ້າໂຄງນັ້ນ. ກັບກຸ່ມພວກຜູ້ຄົນພວກນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນນັກການ
ເມືອງຜູ້ໃດ ທີ່ພະຍາຍາມຈະເຮັດເລື້ອງນີ້ ມາກ່ອນ.”
ຜູ້ໃດ ກໍຕາມແຕ່ທີ່ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງຂອງເດືອນມີນານີ້ ຈະເປັນການເລືອກຕັ້ງ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍພວກທະຫານ ທີ່ໄດ້ຮ່າງຂຶ້ນມາເຖິງ 20 ປີ ຂອງການ
ວາງແຜນພັດທະນາ ທີ່ກວມຮວມເອົາທຸກສິ່ງຢ່າງຈາກເລື້ອງຮັກສາຄວາມປອດໄພ
ໄປຈົນເຖິງຄວາມທ່ຽງທຳໃນດ້ານສັງຄົມ.
ສະພາສູງ 250 ບ່ອນນັ່ງ ແມ່ນຍັງຈະໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍກົງຈາກທາງທະຫານ ຊຶ່ງຍັງຈະ
ສືບຕໍ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ທີ່ຈະໃຊ້ກວດລ້າງອຳນາດລັດຖະທຳມະນູນຕໍ່ຕ້ານຝ່າຍຄ້ານ
ທາງການເມືອງ.
ມັນແມ່ນຄ່າຂອງກໍ່ລັດຖະປະຫານ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອການລົງຄະແນນສຽງ ແລະນຶ່ງໃນ
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວເຫຼົ່ານີ້ ມີສຽງພຽງເລັກນ້ອຍ ນອກຈາກຈະຊົດເຊີຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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