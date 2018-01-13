5 ຄົນ ຍັງຫາຍສາບສູນ ຫຼັງຈາກ ຂີ້ຕົມເຈື່ອນ ທີ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ

ພວກນັກກູ້ໄພຢູ່ລັດຄາລີຟໍເນຍ ໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກຖ້ຽວທີສອງ ຜ່ານເຂົ້າໄປໃນເຂດທີ່
ຂີ້ຕົມເຈື່ອນຮ້າຍແຮງ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ເພື່ອຊອກຫາຜູ້ລອດຊີວິດມາໄດ້ ຈາກໄພພິບັດ
ທີ່ຮູ້ແລ້ວວ່າມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 17 ຄົນ.
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຈຳນວນຜູ້ຄົນທີ່ຄາດວ່າຫາຍສາບສູນ ໄດ້ຫລຸດລົງມາຢູ່ຫ້າຄົນ ຫລັງຈາກກະປະມານວ່າ ມີຢູ່ 43 ຄົນ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້. ໂຄສົກ ຂອງ ເມືອງແຊນຕາ ບາບາຣາ ທ່ານນາງແອທເບີ ແອນເດີສັນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ພວກກູ້ໄພສຸກເສີນ
ຈຳນວນ 1,250 ຄົນ ໄດ້ເຮັດວຽກໃນວັນສຸກວານນີ້ ຂຸດຄົ້ນຢູ່ຕາມຂີ້ຕົມ ແລະຍ່າງຢຽບ
ຊອກຫາຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ອາດຕິດຄາຢູ່.
ພວກຊອກຄົ້ນຫາພາກັນໃຊ້ຍານພາຫານະ ແລະເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີ ແຕ່ວ່າສາຍໄຟ
ຟ້າທີ່ຂາດ ແລະຖະໜົນຫົນທາງທີ່ຖືກຕັນນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາ ຍາມດັ່ງກ່າວ
ສັບສົນ.
ຂີ້ຕົມເຈື່ອນໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ໃນເມືອງແຊນຕາ ບາບາຣາ ເປັນຜົນມາຈາກໄຟ
ໄໝ້ປ່າ ຕິດຕາມມາດ້ວຍຝົນຕົກໜັກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້າຕ່າງໆ ຊຸເອົາຂີ້ເຫຍື້ອໄຫລລົງມາ
ຈາກເນີນພູສູງຊັນ. ມີຝົນຕົກໜັກສູງເຖິງ 13 ຊັງຕີແມັດ ຢູ່ ໃນຫລາຍເຂດ. ຮູບວີດີໂອ
ຈາກວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນລົດຄັນນຶ່ງກຳລັງຖືກຊຸຕາມຖະໜົນໂຄ້ງ ທີ່
ເຕັມໄປດ້ວຍຂີ້ຕົມຢູ່ທັງສອງຟາກ.
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ 17 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 3 ຫາ 89 ປີ ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ເປັນຊາວບ້ານແຄມຝັ່ງ
ທະເລ ຂອງປະຊາຄົມທາງຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ຂອງນະຄອນລອສ ແອນເຈີລິສ.
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