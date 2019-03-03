ສານແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງ ກາໂຣເວ, ທາງພາກເໜືອຂອງເທດ ໂຊມາເລຍ, ເມື່ອວັນເສົາ
ວານນີ້ ໄດ້ຕັດສິນປະຫານຊີວິດຜູ້ຊາຍໜຸ່ມ 5 ຄົນ ສຳລັບການລວມກຸ່ມຂົ່ມຂືນເດັກຍິງ
ອາຍຸ 16 ປີ ໃນເມືອງ ກາລກາໂຢ ເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່.
ທ່ານ ໂມຮາເມັດ ຮາເຣັດ ຟາຣາ, ຮອງໄອຍະການຂອງສານສູງສຸດລັດ ພັ້ນແລນ, ໄດ້
ກ່າວວ່າ ຊາຍໜຸ່ມດັ່ງກ່າວ, ສີ່ຄົນໃນນັ້ນມີອາຍຸ 18 ປີ ແລະ ຄົນອື່ນແມ່ນ 19 ປີ, ຖືກ
ຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂືນເດັກຍິງ.
ທ່ານ ຟາຣາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຫຼັງຈາກການດຳເນີນການທຸກຢ່າງຂອງສານ, ລວມທັງການ
ນຳສະເໜີຫຼັກຖານນັ້ນ, ສານໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ຜູ້ຊາຍໜຸ່ມທັງຫ້າຄົນຮັບໂທດປະຫານຊີ
ວິດ.”
ທ່ານ ຟາຣາ ໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ ການດຳເນີນຄະດີຂົ່ມຂືນໄດ້ເກີດຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວ
ໂມງ ກ່ອນການລວມກຸ່ມຂົ່ມຂືນ ແລະ ຄາດຕະກຳເດັກຍິງອາຍຸ 12 ປີໃນເມືອງ ກາລ
ກາໂຢ ເຊັ່ນກັນ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ພາກພື້ນ ມູດັກ ໃນພາກກາງຂອງ ໂຊມາເລຍ.
ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ນາມາ, ນາງ ໄອຊາ ອິລເຢັສ ໄດ້ຖືກລັກພາຕົວຢູ່ຕະຫຼາດຂອງເມືອງ.
ສົບຂອງລາວໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນຕອນເຊົ້າວັນຕໍ່ມາຢູ່ໃກ້ກັບເຮືອນຂອງລາວ. ການ
ສັນນະສູດສົບໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ລາວຖືກລວມກຸ່ມຂົ່ມຂືນ, ແລະ ຕໍ່ມາຖືກບີບຄໍໃຫ້
ຕາຍ.
ຄະດີຂອງນາງ ໄອຍາ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການໂວຍວາຍ, ດ້ວຍການປະທ້ວງ ແລະ ຜູ້ປະ
ທ້ວງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຊ້ກົດໝາຍການທຳຮ້າຍທາງເພດປີ 2016
ທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຂົ່ມຂືນ,ການລວນລາມທາງເພດ ແລະ ການ
ທຳຮ້າຍທາງເພດເປັນເລື່ອງຜິດກົດໝາຍ.
ຜູ້ຊາຍສີ່ຄົນໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນການຕາຍຂອງນາງ ໄອຊາ.
ລັດ ພັ້ນແລນ ຍັງໄດ້ສົ່ງກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄປເມືອງ ກາລກາໂຢ, ເຊິ່ງ
ໄດ້ທຳການຕໍ່ສູ້ກັບອາຊະຍາກຳທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ລວມທັງກໍລະນີການຂົ່ມຂືນຕ່າງໆ.
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