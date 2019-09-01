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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

5 ຄົນ​ເສຍ​ຊິ​ວິດ, 21 ຄົນ​ບາດ​ເຈັບ ໃນ​ການ​ຍິງ​ສັງຫານໝູ່​ ຢູ່​ລັດເທັກ​ຊັ​ສ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດ ເມືອງ ໂອ​ເດັ​ສ​ຊາ ເວົ້າ​ວ່າ ມື​ປືນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ແລ້ວ.

ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 5 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ 21 ຄົນ​ບາດ​ເຈັບ​ໃນ​ການ​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່​ເມື່ອ​ວັນ
ເສົາວານນີ້ ໃນລັດ ເທັກຊັສ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່.

ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ຕຳຫຼວດ​ຂອງ​ເມືອງ ໂອ​ເດັ​ສ​ຊາ ທ່ານ ໄມ​ເກິ​ລ ເກີກ ໄດ້​ເອີ້ນ​ມັນ​ວ່າ​ເປັນ
“ວັນທີ່ເປັນຕາຢ້ານ” ຫຼັງຈາກການຍິງກັນຕາຍໃນເມືອງ ໂອເດັສຊາ ແລະ ໃກ້ກັບເມືອງ
ມິດແລນ ລັດ ເທັກຊັສ.

ຕຳ​ຫຼວດ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເຫດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ໄດ້​ຈີ້​ເອົາ​ລົດ​ສົ່ງ​
ໄປສະນີ ຂອງອົງການໄປສະນີ ສະຫະລັດ, ແລ້ວຂັບມັນຍິງປືນໃສ່ຄົນຢ່າງບໍ່ເລືອກໜ້າ.

ມື​ປືນ, ເຊິ່ງ​ຖືກ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້​ຊາຍ​ຜິດ​ຂາວ, ອາ​ຍຸສາມ​ສິບກວ່າ​ປີ, ໄດ້​ຖືກ​ຍິງ ແລະ
ເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກຖືກຕຳຫຼວດປິດລ້ອມໃນເດີ່ນຈອດລົດຂອງໂຮງລະຄອນແຫ່ງນຶ່ງ,
ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ແຮງຈູງໃຈສຳ
ລັບການໂຈມຕີນັ້ນ, ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດສາມຄົນກໍໄດ້ຮັບບາດເຈັບເຊັ່ນກັນ.

ທ່ານ ເກີກ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ບອກ​ຊື່​ຂອງ​ມື​ປືນ.

ຕຳຫຼວດບໍ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ອາ​ການ ຫຼື ອາ​ຍຸ​ຂອງ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ທັງຫຼາຍ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ໃນ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ຂອງວັນ​ເສົາ​
ວານນີ້ວ່າ “ຫາກໍໄດ້ຮັບລາຍງານຈາກລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານ ບາ ກ່ຽວກັບ ການຍິງ
ກັນໃນລັດ ເທັກຊັສ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ FBI ແລະ ຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍແມ່ນໄດ້ເຂົ້າພົວພັນ
ຢ່າງເຕັມທີ່ແລ້ວ. ຈົ່ງຕິດຕາມເພີ່ມເຕີມ.”

ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ ທ່ານ ເກ​ຣັກ ແອບ​ບັອດ ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ໃນ​
ວັນເສົາວານນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເສຍໃຈຫຼາຍ ກ່ຽວ
ກັບ ການໂຈມຕີທີ່ຂາດສະຕິ ແລະ ຂີ້ຂາດຕາຂາວນີ້, ແລະ ພວກເຮົາຂໍສະແດງການ
ສະໜັບສະໜູນຢ່າງເດັດດ່ຽວຕໍ່ບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ, ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ທຸກ
ຄົນໃນເມືອງ ມິດແລນ ແລະ ໂອເດສຊາ. ລັດເທັກຊັສ ແລະ ກະຊວງຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພສາທາລະນະ ແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສະໜອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ນຳເອົາຄວາມ
ຍຸຕິທຳມາສູ່ການໂຈມຕີທີ່ຊົ່ວຮ້າຍນີ້.”

ການ​ຍິງ​ກັນ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​
ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາໃນເມືອງ ແອລ ປາໂຊ ລັດເທັກຊັສ, ຢູ່ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ ວອລມາດ
ບ່ອນທີ່ຈຳນວນຫຼາຍຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ 22 ຄົນແມ່ນຊາວອາເມຣິກາລາຕິນ.

ອ່ານ​ຂ​່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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