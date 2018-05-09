ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ສະມາຊິກສະພາ ອອສເຕຣເລຍ 5 ທ່ານ ລາອອກ ຍ້ອນຖືສອງສັນຊາດ

ທ່ານນາງ ເຣີເບັກກາ ຊາຣກີ ສະມາຊິກສະພາທີ່ບໍ່ສັງກັດພັກ (ຄົນທີສອງຈາກຊ້າຍ), ປະກາດລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ ດ້ານນອກຂອງສະພາຕ່ຳ ໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ຂອງອອສເຕຣເລຍ, ວັນພຸດ ທີ 9 ພຶດສະພາ 2018.

ສະມາຊິກສະພາ ຂອງອອສເຕຣເລຍ 5 ທ່ານ ແມ່ນພວກຫຼ້າສຸດ ທີ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກ
ຈາກຕຳແໜ່ງ ຍ້ອນຂໍ້ກຳນົດໃນລັດຖະທຳມະນູນທີ່ມີອາຍຸ 117 ປີ ຂອງອອສເຕຣເລຍ
ທີ່ຫ້າມພົນລະເມືອງຜູ້ຖືສອງສັນຊາດ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປນັ່ງຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ.

ສານສູງ ໄດ້ຕັດສິນ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ວ່າ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກແຮງງານ ທ່ານນາງ
ເຄຕີ ກາລາເຫີ ບໍ່ມີສິດຍ້ອນວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ປະ ຫຼື ຍົກເລີກການຖືສັນຊາດອັງກິດ
ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016. ການຕັດສິນນີ້ ໄດ້ພາໃຫ້ສະມາຊິກ ໃນສະພາຕ່ຳ ອີກ 4
ທ່ານ ລວມທັງສະມາຊິກຂອງພັກແຮງງານ 3 ທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກທີ່ບໍ່ສັງກັດພັກ ອີກ
ຄົນນຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຍ້ອນກໍລະນີທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້.

ການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໄດ້ພາໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງພິເສດ ທີ່ອາດຈະຊ່ອຍໃຫ້ ພັກ
ລັດຖະບານປະສົມ Liberal-National ທີ່ອານຸລັກນິຍົມ ຂອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ
ມາລຄົມ ເທີນບູລ ມີບ່ອນນັ່ງເພີ່ມຂຶ້ນນຶ່ງບ່ອນ ໃນການກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ຢູ່ໃນສະພາ
ຕ່ຳ. ບ່ອນນັ່ງ ຂອງສະມາຊິກສະພາສູງ ກາລາເເຫີ ຈະຖືກທົດແທນ ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ
ໂດຍຜູ້ສະໝັກຈາກພັກແຮງງານ.

ມີສະມາຊິກສະພາຂອງອອສເຕຣເລຍຫຼາຍໆທ່ານ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ລາອອກຈາກ
ຕຳແໜ່ງ ນັບແຕ່ສານສູງສຸດໄດ້ຕັດສິນເຫັນພ້ອມກັບຂໍ້ຫ້າມ ໃນລັດຖະທຳມະນູນ
ກ່ຽວກັບ ການຖືສອງສັນຊາດ ໂດຍສະມາຊິກສະພາ ໃນການຕັດສິນ ເມື່ອເດືອນຕຸລາ
ປີກາຍນີ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG