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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອົງການເອັຟບີໄອ ຈັບ 5 ຄົນ ຢູ່ໃນແຜນລັບ ຂອງ “ການປະຕິງານຕາມລ້າຫາໝາຈອກ” ຂອງຈີນ

ທ່ານ Christopher Wray, ຫົວໜ້າອົງການສັນຕິບານກາງ ຫລື FBI ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວທາງອອນລາຍ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ, 2020

ອົງການສັນຕິບານກາງ ຫລື FBI ໄດ້ຈັບກຸມ 5 ຄົນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ທີ່ມີໃນການພົວພັນກັບແຜນການລັບທີ່ບັງຄັບໃຫ້ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ເທດສະບານຂອງຈີນທ່ານນຶ່ງ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ ທີ່ອາໄສຢູ່ສະຫະລັດໃຫ້ກັບຄືນໄປຈີນ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂະບວນປຸກລະດົມຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ຊື່ວ່າ "ການປະຕິງານຕາມລ້າຫາໝາຈອກ ຫລື “Operation Fox Hunt” ຂອງຈີນ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າຜູ້ຊາຍທັງ 5 ຄົນ, ລວມທັງຜູ້ທີ່ປ່ຽນສັນຊາດ ມາເປັນພົນລະ ເມືອງສະຫະລັດແລ້ວ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນລັດນີວເຈີຊີ, ນິວຢອກ ແລະຄາລິຟໍເນຍ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້. ສ່ວນອີກສາມຄົນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໃນການພົວພັນກັບແຜນການລັບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຈັບໄດ້ເທື່ອຢູ່ໃນຈີນ.

ພວກຈຳເລີຍປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາໃນການເຮັດວຽກເປັນນັກສືບທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງຈີນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປຸກລະດົມເພື່ອ “ທຳການຮາວີ, ສິ້ງຊອມ ແລະບັງຄັບ” ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດໃຫ້ກັບຄືນໄປຈີນໂດຍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການດຳເນີນງານຕາມລ້າຫາໝາຈອກທີ່ຢູ່ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ, ອີງຕາມກະຊວງຍຸຕິທຳເວົ້າ.

ການປະຕິບັດງານຕາມລ້າຫາໝາຈອກ ໄດ້ເລີ້ມເປີດຂຶ້ນໃນປີ 2014 ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂະບວນການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງປະທານປະເທດສີ ຈິ້ນຜິງ ຂອງຈີນ. ຈຸດປະສົງທີ່ກ່າວອ້າງຂອງໂຄງການນີ້ ແມ່ນການຈັບກຸມພະນັກງານ ແລະນັກທຸລະກິດຈີນທີ່ສໍ້ລາດບັງຫລວງຫຼາຍພັນຄົນທີ່ໄດ້ໂຕນໜີອອກໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ “ການດຳເນີນງານຕາມລ້າຫາໝາຈອກ” ຫລື Operation Fox Hunt ແມ່ນ “ຄວາມພະຍາຍາມສົ່ງຄົນກັບຄືນປະເທດ ທີ່ຢູ່ນອກເໜືອກົດໝາຍ” ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອແນໃສ່ຊາວຈີນທີ່ຄັດຄ້ານລັດຖະບານຈີນ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.

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