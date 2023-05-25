ອົງການຟິດຈ໌ ເຣດຕິງ (Fitch Rating) ໄດ້ຈັດອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈາກປະສິດທິພາບຂອງລັດຖະບານສະ ຫະລັດຈະບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ເພື່ອຍົກລະດັບຂີດຈໍາກັດໜີ້ສິນ ແລະຈະສາມາດຈ່າຍໜີ້ສິນຂອງຕົນ.
ອົງການຟິດຈ໌ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ “ຍັງຄົງຄາດຫວັງກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ” ແຕ່ນັ້ນ ເປັນການເພີ້ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຂີດຈໍາກັດໜີ້ສິນ ທີ່ຈະບໍ່ສາມາດເພີ້ມຂຶ້ນໄດ້ທັນເວລາ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທ່ານນາງເຈເນັດ ແຢລເລັນ (Janet Yellen) ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານອາດຈະໃຊ້ເງິນໝົດກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມສັນຍາທາງດ້ານໜີ້ສິນຂອງພວກເຂົາໄດ້, ເຊັ່ນວ່າ ດອກເບ້ຍພັນທະບັດຂອງລັດຖະບານ, ເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານລັດຖະບານກາງ ແລະເງິນເດືອນພະນັກງານສັນຍາຈ້າງຂອງລັດຖະບານ ພ້ອມທັງລາຍຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ກິນບໍານານ, ເຊິ່ງຈະເລີ້ມຕົ້ນໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການເງິນ ທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນຕອນແລງຂອງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການເຕືອນ ຂອງອົງການຟິດຈ໌ “ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ລັດຖະສະພາສອງຝ່າຍຕ້ອງຍົກລະດັບຂີດຈໍາກັດຂອງໜີ້ສິນ ຫຼື ໂຈະຂີດຈຳກັດໜີ້ສິນດັ່ງກ່າວ ແລະຫຼີກລ່ຽງວິກິດການການຜະລິດ ສໍາລັບລະບົບເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ.”
ຖະແຫຼງການຂອງທໍານຽບຂາວກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຟິດຈ໌ “ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບລັດຖະສະພາ ເພື່ອໃຫ້ຜ່ານຢ່າງມີເຫດຜົນໃນທັນທີ, ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງທັງຝ່າຍ ເພື່ອປ້ອງກັນການຜິດສັນຍາຊໍາລະໜີ້.”