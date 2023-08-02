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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ບໍ​ລິ​ສັດ Fitch ຫລຸດລະ​ດັບຄວາມ​ໜ້າ​ ເຊື່ອ​ຖື​ທາງ​ການ​ເງິນຂອງສະຫະລັດລົງ ໂດຍ​ອ້າງ​ເຖິງ​ໜີ້​ສິນທີ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ແລະ​ ຄວາມ​ແຕກ​ແຍກ​ທາງ​ການ​ເມືອງ

(ພາບ​ໃນ​ແຟ​ມ) ທ.ນ. Janet Yellen, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ສ​ຫລ ກ່າວ​ຢູ່ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Johns Hopkins ໃນ​ວັນ​ທີ 20, 2023. ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ​ບໍ​ລິ​ສັດ Fitch Ratings ຫຼຸດລະ​ດັບຄວາມ​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ທາງ​ການ​ເງິນຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດລົງໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ຍ້ອນ​ອີງ​ໃສ່ "ຂໍ່​ມູນ​ເກົ່າ." 

​ບໍ​ລິ​ສັດ Fitch Ratings ໄດ້ຫຼຸດລະ​ດັບຄວາມ​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ທາງ​ການ​ເງິນ ຫລື ຄ​ຣີ​ດິດ ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດລົງ, ໂດຍອ້າງເຖິງຫນີ້ສິນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບລັດຖະບານ ກາງ, ລະ​ດັບລັດ, ແລະທ້ອງຖິ່ນ ແລະ "ການຊຸດໂຊມລົງ​ຂອງມາດຕະຖານໃນ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ​ລັດ" ໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ.

ປ້າຍ​ຊື່ Fitch Ratings ຕິດ​ຢູ່ນອກ​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດຢູ່​ຍ່ານ​ການ​ເງິນ Canary Wharf ໃນ​ລອນດອນ, ວັນ​ທີ 3 ມີ​ນາ, 2016.
ປ້າຍ​ຊື່ Fitch Ratings ຕິດ​ຢູ່ນອກ​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດຢູ່​ຍ່ານ​ການ​ເງິນ Canary Wharf ໃນ​ລອນດອນ, ວັນ​ທີ 3 ມີ​ນາ, 2016.

ບໍ​ລິ​ສັດ Fitch ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ ແລະ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພາ​ສີ ​ແມ່ນ​ສາ​ເຫດ​ສໍາ​ຄັນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຫຼຸດລົງຂອງລະ​ດັບ​ຄ​ຣີ​ດິດດັ່ງ​ກ່າວ​. ບໍ​ລິ​ສັດ​ນີ້ ກ່າວວ່າ ການບໍ​ລິ​ຫານ​ປະ​ເທດຂອງສະຫະລັດໄດ້ເສື່ອມ​ຖອຍລົງ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປະ ເທດອື່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສູງ ແລະໄດ້​ອ້າງເຖິງ "ສະ​ພາບ​ທີ່ບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາ ໃນການວາງ​ຂີດຈໍາກັດຫນີ້ສິນທີ່​ຊ້ໍາແລ້ວ​ຊ້ຳ​ອີກ ແລະການແກ້ໄຂໃນນາທີສຸດທ້າຍ." ການຈັດອັນດັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຫລຸດລົງນຶ່ງຈຸດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ມາເປັນ AA+ ຈາກ AAA, ເຊິ່ງເປັນຄະແນນສູງສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ການຈັດອັນດັບໃຫມ່ທີ່​ວ່ານີ້ ແມ່ນຍັງດີຢູ່ສຳ​ລັບ​ລະ​ດັບການລົງທຶນ, ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ຂ່າວເອ​ພີ (AP).

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