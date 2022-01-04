ພາຍຸລະດູໜາວ ຫົວທຳອິດ ຂອງປີ 2022 ໄດ້ນຳເອົາຫິມະ ຕົກລົງມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ສ້າງຄວາມຍາກລຳບາກໃຫ້ຫຼາຍລັດ

ພາຍຸຫິມະຫົວທຳອິດ ຂອງປີ 2022 ໄດ້ເຄື່ອນຕົວເຂົ້າມາທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ຜ່ານຫຼາຍໆລັດ ຮວມທັງອາລາບາມາ ໂດຍໄດ້ນຳເອົາຫິມະຕົກລົງມາຈຳນວນຫຼາຍຊັງຕີແມັດແລະເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າດັບຢູ່ໃນເຂດເມືອງແມດີສັນຂອງລັດ ດັ່ງກ່າວ ຕັ້ງແຕ່ຕອນເຊົ້າມືດຂອງວັນຈັນວານນີ້ ແລ້ວພາຍຸຫິມະຫົວນີ້ໄດ້ເຄື່ອນ ຕົວຂຶ້ນໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຜ່ານຫຼາຍລັດ ແຕ່ສາມເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຫິມະຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍມີຫິມະຕົກລົງມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕັ້ງແຕ່ຕອນເຊົ້າມືດມື້ດຽວກັນ ຈົນຮອດບ່າຍໂມງນຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ມີຫິມະສູງເຖິງ 8 ຊັງຕີແມັດ ຢູ່ໃນລັດເວີຈີເນຍ ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແລະລັດແມຣີແລນ. ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຈາກໂທລະພາບຂອງທ້ອງຖິ່ນ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານກາງໄດ້ປິດການເຮັດວຽກ ຖະໜົນຫຼາຍສາຍໃນນະຄອນຫຼວງວໍໍຊິງຕັນ ກໍໄດ້ຖືກປິດ ແລະຫຼາຍເຂດໃນລັດ ເວີຈີເນຍ ໄຟຟ້າກໍດັບເຊັ່ນກັນ ຍ້ອນຫິມະທີ່ຄ້າງຢູ່ຕາມງ່າໄມ້ເຮັດໃຫ້ມັນຫັກລົງທັບສາຍໄຟ ແລະຖະໜົນຫົນທາງຫຼາຍສາຍຕິດຄັດ ຍ້ອນເກີດອຸປະຕິເຫດລົດຕຳກັນ ລົດມື່ນແລ່ນລົງຂອບທາງ ຫຼືບໍ່ ກໍມີລົດຕິດຢູ່ກາງທາງ ແລະຕາມແຄມທາງຍ້ອນຫິມະ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ເຮືອບິນຫຼາຍໆຮ້ອຍຖ້ຽວ ກໍຍັງໄດ້ຖືກຍົກ ເລີກເຊັ່ນກັນ.
ແມ່ຄົວສອງຄົນທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຕັ້ງແຕ່ຕອນເຊົ້າໆ ເຫັນວ່າ ຫິມະຕົກລົງມາຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍຕະຫຼອດໄລຍະຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຜູ້ນຶ່ງຈຶ່ງວິຕົກກັງວົນວ່າ ຈະກັບຄືນບ້ານບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຈັດການໂທເອົາລົດແທັກຊີ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Uber ມາຮັບໄປສົ່ງບ້ານ ຢູ່ລັດແມຣີແລນ ກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ: “ຂ້ອຍໄປເຮັດວຽກຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າ ເວລານັ້ນຫິມະກຳລັງຕົກລົງມາ ເມື່ອມັນຕົກລົງມາຫຼາຍຂ້ອຍເລີຍເປັນຫ່ວງລູກຂ້ອຍສອງຄົນຢູ່ກັບລຸງຂອງຂ້ອຍ ຂ້ອຍເລີຍໃຫ້ຜູ້ຈັດການເອີ້ນເອົາລົດ Uber ໄປສົ່ງຂ້ອຍເມື່ອບ້ານ.”
ສ່ວນແມ່ຄົວອີກຄົນນຶ່ງກໍໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຈັດການໂທເອົາລົດ Uber ໃຫ້ໄປສົ່ງຢູ່ລັດເວີຈີເນຍເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວກ່າວວ່າ ຄ່າບໍລິການນຳສົ່ງແພງຫຼາຍ ເກືອບຮອດ $150 ໂດລາກະມີ ສຳລັບລົດກະບະ ແຕ່ລົດສີ່ປະຕູ ລາຄາຫລຸດລົງຕັ້ງເຄິ່ງນຶ່ງ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ