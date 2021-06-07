ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ລາວ

ຢາວັກຊີນຟາຍເຊີ ງວດທຳອິດ ຜ່ານໂຄງການໂຄແວັກສ໌ ມາເຖິງ ສປປ ລາວແລ້ວ

ສະຫະລັດ ສົ່ງຢາວັກຊີນຟາຍເຊີ ກັນໂຄວິດ-19 ງວດທຳອິດມາໃຫ້ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານໂຄງການໂຄແວັກສ໌ ເມື່ອວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2021.
Embed
ຢາວັກຊີນຟາຍເຊີ ງວດທຳອິດ ຜ່ານໂຄງການໂຄແວັກສ໌ ໄປເຖິງ ສປປ ລາວແລ້ວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:01:30 0:00
ລິງໂດຍກົງ


ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ ກັນໂຄວິດ-19 ຟາຍເຊີ (Pfizer BioNTech) ງວດທຳອິດ 100,620 ໂດສຈາກສະຫະລັດ ຜ່ານໂຄງການໂຄແວັກສ໌ (COVAX) ອີງຕາມລາຍງານເຟສບຸກ ຂອງສະຖານທູດອາເມຣິກາ ແລະສູນຂ່າວການແພດສຸຂະສຶກສາ​. ຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກສົ່ງມາເຖິງປະເທດລາວ ໃນວັນທີ 2 ມິຖຸນາຜ່ານມານີ້.

ຢາວັກຊີນຟາຍເຊີ ງວດທຳອິດ ທີ່ສົງມາເຖິງ ສປປ ລາວຜ່ານໂຄງການແວັກສ໌.
ຢາວັກຊີນຟາຍເຊີ ງວດທຳອິດ ທີ່ສົງມາເຖິງ ສປປ ລາວຜ່ານໂຄງການແວັກສ໌.

ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ສຳລັບສັກໃຫ້ປະຊາ ຊົນທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດຊຳເຮື້ອ.

ປັດຈຸບັນນີ້ ນອກຈາກຢາວັກຊີນຟາຍເຊີແລ້ວ ລາວຍັງໄດ້ຮັບ ຢາວັກຊີນແອັສຕຣາເຊເນກາ ໂດຍຜ່ານໂຄງການໂຄແວັກສ໌ເຊັ່ນດຽວກັນ. ຄົນລາວຜູ້ນຶ່ງກ່າວກ່ຽວກັບການສັກຢາແອັສຕຣາເຊເນກາ ກັບນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາວ່າ:

Embed
ສຽງ ຜຸ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນແອສຕຣາເຊເນກາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:00:09 0:00
ລິງໂດຍກົງ


ໂດຍລວມແລ້ວ ສປປ ລາວຍັງໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນຊີໂນຟາມ ຈາກປະເທດຈີນ 1 ລ້ານ 4 ແສນໂດສ ແລະສະປຸດນິກ 5 ຈາກຣັດເຊຍ 2 ພັນໂດສ.

ໂຄງການໂຄແວັກສ໌ ແມ່ນການຊ່ວຍປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳຫາປານກາງເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າ ເຖິງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19. ເວລານີ້ ສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນໂຄງການດັ່ງກ່າວໄປແລ້ວ 2 ຕື້ໂດລາ ແລະຍັງມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍຕື່ມອີກ 2 ຕື້ໂດລາ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG