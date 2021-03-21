ຢາວັກຊີນ ກັນໂຄວິດ-19 ງວດທຳອິດ ຂອງການຮ່ວມມືໂຄແວັກ ມາຮອດລາວແລ້ວ

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ ກັນໂຄວິດ-19 ງວດທຳອິດ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືໂຄແວັກ (COVAX) ພາຍໃຕ້ການເປັນພາຄີຂອງອົງ CEPI ອົງການ Gavi ກຸ່ມພັນທະມິດຢາວັກຊີນ ອົງການຢູນີແຊັຟ ແລະອົງການອະນາໄມໂລກ.
ງວດທຳອິດຂອງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຢາອາສຕຣາເຊເນກາ 130,000 ໂດສ ທີ່ຜະລິດໂດຍສະຖາບັນຊີຣຳແຫ່ງອິນເດຍ ແລະຖືກສົ່ງໂດຍທາງເຮືອບິນ ມາເຖິງສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕຈາກປະເທດອິນເດຍ ໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້. ຢາວັກຊີນອາສຕຣາເຊເນກາງວດນີ້ ຊຶ່ງເປັນງວດທຳອິດຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 480,000 ໂດສ ທີ່ມີການວາງແຜນຈະສົ່ງມາໃຫ້ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືໂຄແວັກໃນປີນີ້.
ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນເປັນທີ່ສຸດຕໍ່ໂຄງການໂຄແວັກແລະພາຄີຂອງພວກເຮົາ, ອົງການກາວີ, ຢູນີແຊັຟ ແລະອົງການອະນາໄມໂລກ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງແລະມີຄຸນຄ່າ ໃນການຈັດສົ່ງຢາວັກຊີນ ກັນໂຄວິດ-19 ມາໃຫ້. ໂດຍການມາເຖິງຂອງຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວ ສປປ ລາວແມ່ນໄດ້ເອົາອີກບາດກ້າວນຶ່ງ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານໂຣກລະບາດໂຄວິດ-19.”
ອີງຕາມແຜນການແຈກຢາຍແລະສັກຢາວັກຊີນແຫ່ງຊາດຂອງລາວແລ້ວ ຢາວັກຊີນອາສຕຣາເຊເນກາງວດທຳອິດນີ້ ຈະນຳໃຊ້ສຳລັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ແຖວໜ້າໃນການຮັບມືກັບໂຄວິດ-19 ແລະພວກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ.
ສຳລັບປະເທດຢູ່ໃນຄະນະສະພາອຳນວຍການຂອງອົງການກາວີ ທີ່ມີຜູ້ຕາງໜ້າຢູ່ລາວແມ່ນຮວມທັງອອສເຕຣເລຍ ການາດາ ກຳມາທິການຢູໂຣບ ຝຣັ່ງ ເຢຍຣະມັນ ເກົາຫຼີ ລຸກຊຳເບີກ ສະວິດເຊີນແລນ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ແລະສະຫະລັດ.
ສະຫະລັດແມ່ນຜູ້ໃຫ້ທຶນລາຍໃຫຍ່ປະເທດນຶ່ງ ໃນການຮ່ວມມືໂຄແວັກ ຄືໄດ້ໃຫ້ທຶນໄປແລ້ວ 2 ຕື້ໂດລາ ຈາກຈຳນວນທັງໝົດ 4 ຕື້ໂດລາ.
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