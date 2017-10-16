ແມ່ຍິງ ສະແປນິສ ຄົນທຳອິດ ສ້າງປະຫວັດສາດ ຢູ່ໃນບັນຊີ ຜູ້ມີອິດທິພົນ ຈຳນວນ 50 ຄົນ

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ການຈັດອັນດັບ ແມ່ຍິງທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດ 50 ຄົນ ໂດຍນິຕິຍະສານ Fortune ແມ່ນໄດ້
ນຳອອກເຜີຍແຜ່ແລ້ວ. ລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວແມ່ນຮວມທັງບັນດາຜູ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເຊັ່ນ ທ່ານນາງ
Mary Barra ຈາກ ບໍລິສັດ General Motors ແລະ ທ່ານນາງ Indra Nooyi ຈາກບໍລິ
ສັດ Pepsi. ແຕ່ລາຍຊື່ນີ້ ຍັງມີບຸກຄົນໜ້າໃໝ່ເຈັດຄົນ ຮວມທັງແມ່ຍິງຊາວລາຕິນຜູ້ທຳ
ອິດທີ່ເກີດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນຫົວໜ້າບໍລິຫານ ບໍລິສັດ Fortune 500 ຄືທ່ານນາງ
Geisha Williams. ນັກຂ່າວວີໂອເອ Mariana Diallo ໄດ້ໄປຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມປະ
ຈຳປີ ດັ່ງກ່າວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໃນອາທິດນີ້ ແລະມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງ
ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຂ່າວປົກໜ້າຂອງນິດຕິຍະສານ Fortune ໃນເດືອນນີ້ ທ່ານນາງ Indra Nooyi ທີ່ຢູ່
ໃນຕຳແໜ່ງໝາຍເລກສອງຂອງບັນດາແມ່ຍິງ 50 ຄົນທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດໃນປີນີ້. ແມ່
ຍິງອາຍຸ 61 ປີທ່ານນີ້ເປັນປະທານແລະຫົວໜ້າບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ PepsiCo ຊຶ່ງ
ເປັນນຶ່ງໃນບັນດາບໍລິສັດອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມທີ່ນຳໜ້າຂອງໂລກ ຊຶ່ງມີລາຍໄດ້ສຸດ
ທິໃນມູນຄ່າ 63 ພັນລ້ານໂດລາ.
ໃນການເຕົ້າໂຮມປະຈຳປີຄັ້ງທີ 19 ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນນັ້ນ ທ່ານນາງ Nooyi
ກ່າວວ່າ ບໍລິສັດຂອງທ່ານນາງ ຕ້ອງໄດ້ປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບທ່າອຽງໃໝ່ ຂອງການປ່ຽນແປງໃນບັນຍາກາດຂອງການຂາຍຫຍ່ອຍ.
ທ່ານນາງ Nooyi ກ່າວວ່າ “ສຳລັບບໍລິສັດຄືກັນກັບຂອງພວກເຮົາ ທີ່ດຳເນີນງານ
ດ້ວຍແຮງກະຕຸ້ນ ຊຶ່ງພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ທ່ານເຫັນຜະລິດຕະພັນ ຫລືຕ້ອງ
ການຜະລິດຕະພັນ ພວກເຮົາຕ້ອງສ້າງແຮງກະຕຸ້ນ ໃນວິທີຕ່າງໆ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງສຶກສາເບິ່ງການປ່ຽນແປງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຕະຫລາດ ແລະ
ກ່າວວ່າ ນີ້ອາດຈະເປັນເວລາທີ່ຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດ ໃນການເປັນຫົວໜ້າບໍລິຫານບໍລິສັດ
ອາຫານ ແລະເຄື່ອງດື່ມ ຫລືເປັນເວລາທີ່ໜ້າຍ້ານກົວທີ່ສຸດ."
ທ່ານນາງ Nooyi ໄດ້ມີຊື່ຢູ່ໃນບັນຊີມາຫລາຍຄັ້ງແລ້ວແລະກໍເຊັ່ນດຽວກັບທ່ານນາງ
Mary Barra ຜູ້ບໍລິຫານບໍລິລັດ General Motors ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ ໝາຍເລກນຶ່ງ
ເປັນປີທີສາມຕິດຕໍ່ກັນ.
ບຸກຄົນໜ້າໃໝ່ແລະຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງໝາຍເລກ 13 ຂອງລາຍຊື່ປີນີ້ແມ່ນມາຈາກບໍລິສັດ
ສາທາລະນຸປະໂພກທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງ California. ເກີດຢູ່ທີ່ຄິວບາທ່ານນາງ Geisha Williams ແມ່ນຫົວໜ້າບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດ Fortune 500 ທີ່ເປັນແມ່ຍິງຊາວລາຕິນ
ຄົນທຳອິດທີ່ເກີດຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານນາງ William ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ໄດ້ຮັບກຽດຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ແລະ
ປາກບໍ່ອອກແທ້ໆ ທີ່ເລື້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປັນທີ່ດົນໃຈໃຫ້ແກ່ຫລາຍໆຄົນທີ່ເກີດ
ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຄືກັນກັບຂ້າພະເຈົ້າ ບ່ອນທີ່ພາສາອັງກິດ
ເປັນພາສາທີສອງ ແລະສານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄປຫາເຂົາເຈົ້ານັ້ນກໍຄື ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ເປັນໄປໄດ້ໝົດໃນປະເທດນີ້.”
ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງໝາຍເລກ 40 ແມ່ນຮອງປະທານອະວຸໂສຂອງບໍລິສັດ IBM ຊຶ່ງເປັນຫົວ
ໜ້າພະແນກ ທີ່ຫາກໍຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ເພື່ອພັດທະນາເທັກໂນໂລຈີໃໝ່
ເຊັ່ນວ່າເຄືອຂ່າຍ.
ທ່ານນາງ Bridget Van Kralingen ຮອງປະທານອະວຸໂສຂອງບໍລິສັດ IBM ກ່າວວ່່າ “ເຊັ່ນໂຕຢ່າງຄວາມປອດໄພ ເຄືອຂ່າຍຂອງອາຫານ. ມັນໃຊ້ເວລາ 2 ວິນາທີເພື່ອລະ
ບຸ ແລະຕິດຕາມເບິ່ງ ອຸບັດຕິເຫດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາ ຫານ. ດີທີ່ສຸດຢູ່ໃນ
ຖັນແຖວຂອງບັນດາບໍລິສັດທຸກມື້ນີ້ ມັນໃຊ້ເວລາ 6 ມື້ ແລະ 18 ຊົ່ວໂມງ. ວາດພາບ
ເບິ່ງວ່າຈະມີການເຈັບປ່ວຍ ແລະສິ້ນເປຶອງໜ້ອຍຫລາຍປານໃດ ສົມທຽບລະຫວ່າງ 2 ວິນາທີກັບຫົກມື້.”
ນັບແຕ່ພວກບໍລິສັດຄອມພິວເຕີ ໄປຫາບໍລິສັດສາທາລະນຸປະໂພກ ບໍລິສັດຜະ ລິດລົດ ຕະຫລອດທັງບໍລິສັດຂາຍຫຍ່ອຍ ລາຍຊື່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍບັນ ດາຜູ້ບໍລິຫານຢູ່
ໃນທົ່ວທຸກອຸດສາຫະກຳ.
ທ່ານນາງ Michal Lev-Ram ປະທານຮ່ວມ ຜູ້ຈັດອັນແມ່ຍິງທີ່ມີອິດທິພົນທີ່
ສຸດຂອງນິດຕະຍະສານ Fortune ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາກຳລັງຊັ່ງຊາເບິ່ງລາຍໄດ້ໃນບໍ
ລິສັດ ຫລືພະແນກຂອງເຂົາເຈົ້າ ຂີດຈຳກັດຂອງຕະຫລາດ ແລະການປ່ຽນແປງຂອງ
ໂຕເລກຈາກປີນຶ່ງໄປຫາອີກປີນຶ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າໃຜຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ແຕ່ວ່າ
ເຮົາຈັດລະດັບເຂົາເຈົ້າຢ່າງໃດ. ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການຊັ່ງຊາເບິ່ງອິດທິພົນຂອງເຂົາ
ເຈົ້ານັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຍາກໜ້ອຍນຶ່ງໃນການວັດແທກ.”
ໃນຂະນະທີ່ບັນຊີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປາກົດເຫັນຊື່ແມ່ຍິງຊາວລາຕິນຄົນທຳອິດເຂົ້າມາ ທ່ານ
ນາງ Anne-Marie Campbell ຈາກບໍລິສັດ Home Depot ແມ່ນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍ
ອາຟຣິກາພຽງຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານນາງ Lev-ram ກ່າວວ່າ ນິດຕະຍະສານ Fortune
ໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ ເພດານສຳລັບຄົນຜິວດຳ.
ທ່ານນາງ Lev-Ram ກ່າວວ່າ “ອັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ ແລະເວົ້າກັບພວກແມ່ ຍິງຜິວ
ດໍາທີ່ຢູ່ໃນບັນດາໜ້າທີ່ຜູ້ນຳ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງພວກເຮົາຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້
ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະໃຫ້ມີແມ່ຍິງຫລາຍຂຶ້ນນັບມື້ໄດ້ຮັບການກະກຽມ.”
ທ່ານນາງກ່າວເພີ້ມວ່າ ນີ້ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າກ້າວຂຶ້ນສູ່ຖັນແຖວ.
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