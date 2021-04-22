ຮ້ານອາຫານລາວ ແຫ່ງທຳອິດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ຖືກພວກຄົນຮ້າຍ ບຸກເຂົ້າໄປລັກເຄື່ອງຂອງ

ຮ້ານຕິບເຂົ້າ ຊຶ່ງເປັນຮ້ານອາຫານລາວແຫ່ງທຳອິດຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ເປີດບໍລິການມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວໂດຍທ່ານບຸນ ແລະພັນລະຍາທ່ານນາງແສງ ຄຳມະນີວັນ ຜູ້ທີ່ເປັນແມ່ຄົວປະຈຳຮ້ານ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ ຈາກປະຊາຊົນຊາວນະຄອນວໍຊິງຕັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານທີ 20 ເມສານີ້ ຮ້ານຕິບເຂົ້າໄດ້ຖືກພວກຄົນຮ້າຍບຸກເຂົ້າໄປໃນຂະນະທີ່ຮ້ານປິດການບໍລິການຊຶ່ງເປັນວັນພັກຂອງພະນັກງານທັງຫຼາຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນໄດ້ເລົ່າເຖິງເຫດ ການດັ່ງກ່າວໃຫ້ ວີໂອເອ ລາວ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານບຸນ ກ່າວອີກວ່າ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາປະມານນຶ່ງ ຫາສອງອາທິດ ເພື່ອສ້ອມ ແປງປະຕູແກ້ວທາງເຂົ້າຮ້ານອາຫານແລະຊື້ເຄື່ອງຂອງທີ່ໄດ້ຖືກລັກຂະໂມຍໄປນັ້ນເຂົ້າມາຮ້ານຄືນເໝືອນເດີມແລະເຫດການນີ້ບວກໃສ່ກັບໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ທາງຮ້ານປະເຊີນຢູ່ນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮ້ານອາຫານຂາດລາຍໄດ້ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ຍ້ອນການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານທີ່ໃຫ້ເງິີນຊ່ອຍເຫຼືອຄື PPP ນັ້ນ ຮ້ານອາຫານຈຶ່ງສາມາດປະຄັບປະຄອງໂຕ ມາໄດ້ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້.
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