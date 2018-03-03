ທ້າວອອນເດຣ ສຸກຄຳທັດ ຈະຊົກ ຄັ້ງສຳຄັນ ທີ່ ນະຄອນລາສເວກັສ

ທ້າວອອນເດຣ ສຸກຄຳທັດ ນັກມວຍ MMA ອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ຈະທຳການ
ຊົກຄັ້ງໃຫຍ່ ຢູ່ນະຄອນລາສເວກັສ ໃນແລງວັນເສົາມື້ນີ້. ທ້າວອອນເດຣ ເຄີຍຝັນທີ່ຈະເປັນນັກກິລາເຕະບານ ແລະແມ່ນກະທັງ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາໄປ ຮຽນຕໍ່ຂັ້ນມະ
ຫາວິທະຍາໄລ ຊຶ່ງອີງຕາມຄວາມສາມາດຂອງລາວແລ້ວຈະເປັນຜູ້ຮັກສາປະຕູ.
ແຕ່ນາງເຈມີ ຜູ້ສາວຂອງລາວໃນເວລານັ້ນ ກໍຄືພັນລະຍາຂອງລາວໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຕັ້ງ
ທ້ອງ ແລະ ທ້າວອອນເດຣ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈຫາເຮັດວຽກ ແທນທີ່ຈະໄປ ຮຽນຕໍ່. ບ່ອນອອກກຳລັງກາຍຢູ່ທີ່ຖະໜົນ ໃກ້ໆກັບບ່ອນເຮັດວຽກຂອງລາວ ທີ່ຫລຽວເຫັນນັ້ນ ແລະ
ພວກໝູ່ເພື່ອນແນະນຳວ່າ ລາວອາດຈະມັກກິລາຕີມວຍກໍ ໄດ້.
ທ້າວອອນເດຣ ກ່າວວ່າ ຈາກການເຝິກຊ້ອມ ເທື່ອທຳອີດ “ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນມັກແບບ
ເປັນຊີວິດຈິດໃຈ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຂາດແມ່ນແຕ່ມື້ນຶ່ງ.” ກິລາຕີມວຍໄດ້ກ້າວ ເຂົ້າສູ່ການປະສົມປະສານກັບສິນລະປະປ້ອງກັນໂຕແລະເວລານາງເຈມີໄດ້ອອກ ລູກຊາຍກົກ
ທ້າວເລີອອນເດຣ ໃນປີ 2007 ການເຝິກຊ້ອມ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ທ້າວອອນເດຣໃນການ
ກວດພົບເຫັນພະຍາດຜິວໜັງທີ່ແປກໆໂດຍລູກຊາຍຂອງລາວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເປື່ອຍງ່າຍ
ທີ່ສຸດ ແລະເລືອດອອກ.
ໃນແລງວັນທີ 3 ມີນາມື້ນີ້ ທ້າວອອນເດຣມີກຳນົດຈະເຂົ້າໄປຕໍ່ສູ້ຢູ່ໃນກົງເຫລັກ ແປດ
ຫຼ່ຽມ ຢູ່ເດີ່ນກິລາ ທີ-ໂມໂບລ (T-Mobile) ໃນນະຄອນລາສເວກັສ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບທ້າວ
ຊອນຕ໌ ໂອມານເລ.
ທ່ານແອດຳ ຮີລ ນັກຂຽນກ່ຽວກັບກິລາ ໃຫ້ແກ່ໜັງສືພິມ ລາສເວກັສ ຣີວິວ ຜູ້ທີ່ລາຍ
ງານກິລາ MMA ກ່າວວ່າ ການຕໍ່ສູ້ຢູ່ນະຄອນລາສເວກັສນີ້ “ເປັນເລື່ອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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