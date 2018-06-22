ການເລືອກນຸ່ງເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມທີ່ພານໃຫ້ເກີດການໂຕ້ແຍ້ງກັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການໄປຢ້ຽມ
ຢາມສະຖານທີ່ກັກຂັງເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນລັດເທັກຊັສຂອງທ່ານນາງເມີລາເນຍ ທຣໍາ ສະຕີ
ໝາຍເລກນຶ່ງ ເພື່ອພົບກັບພວກເດັກນ້ອຍເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຖືກແຍກອອກ
ຈາກຄອບຄົວພວກເຂົາຍ້ອນນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ “ແບບບໍ່ມີການຜ່ອນຜັນ” ຫຼື zero-tolerance ຂອງສາມີທ່ານນາງ ຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດໄວ້ນັ້ນ ຖືກມອງຂ້າມໄປ.
ໃນເວລາທີ່ທ່ານນາງຍ່າງຂຶ້ນເຮືອບິນກອງທັບອາກາດສະຫະລັດ ແລະກັບຄືນມາ
ສະໜາມບິນຄ້າຍທະຫານຮ່ວມແອນດຣູ (Joint Base Andrews) ຢູ່ໃນລັດແມຣີແລນ
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງຖືກມອງເຫັນວ່າໄດ້ນຸ່ງເສື້ອ ຄຸມສີຂຽວໝາກ
ໂອລີຟ ຊຶ່ງຢູ່ທາງຫຼັງຂອງເສື້ອຄຸມອ່ານວ່າ: “ຂ້ອຍບໍ່ສົນໃຈແທ້ໆ. ແລ້ວເຈົ້າເດ້? ຂຽນ
ເປັນໂຕໜັງສືທີ່ເປັນແບບເອົາມືຂຽນເອົາ.
ທີມຂອງສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງເນັ້ນຢືນຢັນວ່າ ບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງການເລືອກເຄື່ອງນຸ່ງອັນນັ້ນ.
ທ່ານນາງສະແຕັບຟານີ ກຣິສແຮມ ຫົວໜ້າສື່ສານຂອງທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ມັນແມ່ນ
ເສື້ອຄຸມອັນນຶ່ງ. ບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຄວາມໝາຍເຊື່ອງຊ້ອນໃດໆ. ຫຼັງຈາກການຢ້ຽມ
ຢາມທີ່ສຳຄັນຢູ່ລັດເທັກຊັສໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າສື່ມວນຊົນຈະບໍ່ຕັ້ງໃຈທີ່ເຈາະ
ຈົງໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງທ່ານນາງອີກຕໍ່ໄປ.”
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ມີໃຫ້ຄໍາເຫັນທີ່ຂັດແຍ້ງຕໍ່ການຢືນ
ຢັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງທີ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຈາກການເລືອກເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ເຫັນເດັ່ນຊັດຂອງ
ພັນລະຍາທ່ານ.
ຢູ່ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີຂອງທ່ານນັ້ນ ທ່ານທຣໍາກ່າວວ່າ ຖ້ອຍຄໍາທີ່ໄດ້ຂຽນ
ຢູ່ທາງຫຼັງເສື້ອຄຸມນັ້ນ “ໝາຍເຖິງສື່ມວນຊົນທີ່ສ້າງຂ່າວປອມ. ເມີລາເນຍ ໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ
ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຊື່ສັດຫລາຍປານໃດ ແລະລາວບໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ພວກນັ້ນແທ້ໆ.”
ບັນດາຊ້ອງຂ່າວໂທລະພາບໄດ້ນຳເອົາພວກໂຕ້ວາທີເຂົ້າມາຫ້ອງຂ່າວເພື່ອສົນທະ
ນາເຖິງຄວາມໝາຍທີ່ເສື້ອຄຸມດັ່ງກ່າວສົ່ງອອກມາ.
ທ່ານນາງຊູຊານ ເພລ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຂອງໜັງພິມ USA Today ປະຈຳນະຄອນ
ວໍຊິງຕັນ ທີ່ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບກ່ຽວກັບ ຄະນະບໍລິຫານລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ 6 ທ່ານທີ່ປາກົດໂຕຢູ່ໂທລະພາບ MSNBC ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານນາງອາດ
ມີກຸ່ມຜູ້ອ່ານກຸ່ມໃດກຸ່ມນຶ່ງ ຢູ່ໃນແນວຄິດຂອງສາມີຂອງທ່ານນາງຢູ່.”
ທ່ານາງເຄດ ແອນເດີສັນ ໂບຣເວີຣ ນັກຂຽນວາລະສານ “ພວກສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ”
ຄວາມງາມ ແລະອຳນາດຂອງບັນດາສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງຂອງອາເມຣິກາ” ໄດ້ກ່າວຕໍ່
ວີໂອເອວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າແມ່ນທ່ານນາງເມີລາເນຍ ທີ່ໄດ້ຍົກມື ນີ້ວກາງໃສ່ສື່
ມວນຊົນ. ແຕ່ວ່າ ຄົນໃດນຶ່ງຄວນບອກທ່ານນາງວ່າ ມັນອາດ ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານ
ນາງບໍ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບພວກເດັກນ້ອຍ ທີ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງຢູ່ແລ້ວວ່າມັນບໍ່ແມ່ນແນວ
ນັ້ນໃນກໍລະນີ ນີ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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