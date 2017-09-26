ອົບພະຍົບ ກຸ່ມທຳອິດ ຈາກສູນກັກຂັງ ໃນ ອອສເຕຣເລຍ ມຸ້ງໜ້າ ສູ່ ສະຫະລັດ

ຫລັງຈາກໄດ້ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນຄຸກສອງແຫ່ງຢູ່ສູນກາງປາຊິຟິກ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງ ໄກສອກ
ຫລີກ ແລະບໍລິຫານໂດຍອອສເຕຣເລຍ ມາໄດ້ຫລາຍປີ ຊາວອົບພະຍົບກຸ່ມນຶ່ງ ກໍາລັງເດີນທາງມຸ້ງໜ້າຫາສະຫະລັດ ເພື່ອໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢ່າງຖາວອນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ບັນດາຜູ້ລີ້ຂໍໄພຢ່າງໜ້ອຍ 22 ຄົນທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ສູນ Manus ທາງພາກເໜືອເກາະ
Papua New Guinea ຈະພາການຂຶ້ນເຮືອບິນຢູ່ນະຄອນຫລວງ Port Moresby |
ແລະບິນໄປຍັງນະຄອນ Manila ແລ້ວມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ບ່ອນທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍແຫ່ງນຶ່ງຢູ່ໃນ
ສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງ Beverly Thacker ເຈົ້າໜ້າທີ່ພົວພັນກັບມວນຊົນຢູ່ສະຖານທູດສະຫະລັດໃນນະຄອນຫລວງ Port Moresby ກ່າວວ່າ ຊາວອົບພະຍົບ ກຸ່ມທີສອງຊຶ່ງມີປະມານ
30ຄົນຈະອອກຈາກສູນຄຸມຂັງທີ່ເມືອງ Nauru ເພື່ອໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ
ໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຈະມາເຖິງນີ້.
ຊາວອົບພະຍົບເຫລົ່ານີ້ແມ່ນກຸ່ມຄົນທໍາອິດທີ່ນອນໃນຈໍານວນຜູ້ຂໍລີ້ໄພ 1,250 ຄົນ ທີ່
ຈະໄດ້ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ ແຄນເບີຣາ ແລະ
ວໍຊິງຕັນໃນອາທິດສຸດທ້າຍຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ Barack Obama. ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຮັບຕໍາແໜ່ງຕໍ່ຈາກ ທ່ານ Obama ໄດ້ໂຈມຕີຂໍ້
ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃນລະຫວ່າງການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບຢ່າງເຄັ່ງເຕັງກັບ ທ່ານ Turnbull ໃນເວລາບໍ່ພໍເທົ່າໃດພາຍຫລັງທີ່ທ່ານ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ແລະເອີ້ນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ “ເປັນ
ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໂງ່ຈ້າ” ຢູ່່ໃນຄວາມເວົ້າທີ່ໂກດແຄ້ນ ທີ່ເປັນຂໍ້ຄວາມການຂຽນລົງທາງ Twitter
ທີ່ພິມລົງໃນເດືອນກຸມພາ ກ່ອນທີ່ຈະເຫັນພ້ອມປະຕິບັດຕາມໃນທີ່ສຸດ.
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