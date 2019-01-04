ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເປໂລຊີ (Nancy Pelosi) ໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າ
ຮັບຕຳແໜ່ງ ໂດຍໄດ້ປະກັນສະຖານະພາບໃນການເປັນຜູ້ຍິງທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດໃນ
ປະຫວັດສາດດ້ານການເມືອງຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນການເລີ້ມຕົ້ນຍຸກໃໝ່ຂອງລັດ
ຖະບານທີ່ມີຄວາມແຕກແຍກກັນຢູ່ໃນປະເທດແລະຕັ້ງຕົ້ນການສູ້ຢັນທາງການເມືອງ
ທີ່ໜ້າເກງຂາມກັບປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ການໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວຮອບສອງ ທີ່ເປັນປະຫວັດການຂອງທ່ານນາງ ເປໂລຊີ ໂດຍໄດ້ນຳພາພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ເປັນພັກສຽງສ່ວນຫລາຍ ໃນຂະນະທີ່ ເປັນປະທານສະພາຕ່ຳຢູ່ນັ້ນໄດ້ກາຍເປັນຂີດໝາຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່ານີ້ເປັນຄັ້ງທີສອງ ເທົ່ານັ້ນ ໃນເຄິ່ງສັດຕະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ປະທານສະພາຄົນນຶ່ງໄດ້ຫວນກັບມາດຳລົງຕຳແໜ່ງຄືນອີກເປັນຄັ້ງທີສອງ.
ຄວາມສາມາດທີ່ສືບຕໍ່ມີມາຂອງທ່ານນາງ ເປໂລຊີ ໃນການຈັດການກັບບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆ ຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນວົງການການເມືອງ ແລະ ການທີ່ຍັງເປັນປະທານສະພາຕ່ຳຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເປັນແມ່ຍິງ ຈະສະແດງໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກ ເຖິງວິທີການຂອງທ່ານນາງ ໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນຫັນມາຫາວິກິດການທີ່ມີຢູ່ເວລານີ້ ໃນການເຮັດໃຫ້ການປິດລັດຖະບານໃນບາງພາກສ່ວນ ຍຸຕິລົງໄດ້.
ເບິ່ງພາບປະກອບກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້
ພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳຈະຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ 6 ສະບັບ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການປິດລັດຖະບານໃນບາງພາກສ່ວນ ຍຸຕິລົງ ໂດຍການເອົາງົບປະມານເຕັມໃຫ້ແກ່ອົງການລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໄປຈົນຮອດວັນທີ 30 ກັນຍາປີນີ້. ສ່ວນຮ່າງເງິນງົບປະມານ ທີ່ຈະ ເອົາໃຫ້ແກ່ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດພາຍໃນ ຊຶ່ງເປັນກະຊວງ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການດູແລເງິນເພື່ອສ້າງກຳແພງຂັ້ນຊາຍແດນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດກັບເມັກ ຊິໂກນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບຈົນຮອດວັນທີ 8 ກຸມພາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ແຕ່ວ່າ ສະພາສູງຂອງສະຫະລັດ ເບິ່ງຊົງຄົງຈະບໍ່ຮັບຜ່ານຂໍ້ສະເໜີຂອງສະພາຕ່ຳ, ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທີ່ທ່ານນາງ ເປໂລຊີ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ລຳບາກຕັ້ງແຕ່ຫົວທີໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນປະທານສະພາຕ່ຳ ຂອງເພິ່ນ. ທ່ານນາງໄດ້ຢືນ ການ ຢ່າງແນ້ວແນ່ວ່າທ່ານນາງຈະບໍ່ຍອມເອົາເງິນ 5.6 ຕື້ໂດລາທີ່ທ່ານທຣຳຂໍເພື່ອເອົາໄປສ້າງກຳແພງທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີຢືນຢັດວ່າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນເຂດຊາຍແດນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ແລະເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກອົບພະຍົບທີ່ບໍ່ມີເອກະສານເຂົ້າມາສະຫະລັດໄດ້ນັ້ນໃຫ້ເພິ່ນ.
"ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ໃຊ້ການປິດລັດຖະບານລົງເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະພັກດັນ ໃຫ້ມີກຳແພງທີ່ແພງ ແລະບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ແທນທີ່ຈະຄິດເຫັນປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ທີ່ກ່າວໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ໃນຕອນຕົ້ນໆ ອາທິດນີ້.
ແຕ່ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີກັບເວົ້າວ່າ ພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດກຳລັງຫລິ້ນເກມການເມືອງກັບການສູ້ຢັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພໃນເຂດຊາຍແດນ. "ການປິດລັດຖະບານລົງກໍເປັນພຽງແຕ່ຍ້ອນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ເທົ່ານັ້ນ. ພວກເດໂມແຄຣັດຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເອົາຊະນະໄດ້ໂດຍການອີງໃສ່ຜົນງານຕ່າງໆທັງໝົດຂອງ'ທຣຳ,' ສະນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າ ຈຶ່ງພາກັນດີ້ນຮົນໄປໃຊ້ເລື້ອງການສ້າງກຳແພງ ແລະການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຊາຍແດນໂດຍທັງໝົດ ແລະພາກັນຮາວີປະທານາທິບໍດີ ແທນ. ສຳລັບເຂົາເຈົ້າແລ້ວ, ນີ້ຄືເລື້ອງການເມືອງຢ່າງຊິ້ນເຊີງ!," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ທຣຳ ທີ່ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຂ່ວນີ້ເພີ້ມ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ