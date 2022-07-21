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ວັນພະຫັດ, 21 ກໍລະກົດ 2022
ລາວ

ລາວ ​ຈັດງານ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກາ​ເຟຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ດື່ມ​ ແລະ ​ສ້າງ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ ໃນ​ວົງ​ການຄ້າຂາຍ ກາ​ເຟ ໃນ​ປະ​ເທດ

​ນາງວຽງ​ສະ​ຫວັນ ໄຊ​ຈະ​ເລີນ (ກາງ) ແລະ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການຄົນ​ອື່ນ​ທີ່​ຕັດ​ສິນ​ໃນ​ງານແຂ່ງ​ຂັນ​ກາ​ເຟ​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ, 2022

ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກາ​ເຟ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ທີ່​ໄດ​ຮັບ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈຫລາຍ​ຂຶ້ນ ແລະປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ກາ​ເຟ​ຂອງ​ລາວ ໃນ​ມໍ່ໆ​ມານີ້ບັນ​ດາ​ຮ້ານ​ຂາຍ ແລະ​ຜະ​ລິ​ດກາ​ເຟຂອງ​ຄົນ​ລາວຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ ຊຶ່ງ​ນຳ​ໜ້າ​ໂດຍຮ້ານ​ກາ​ເຟເລີກ​ຣັງປີ​ແອ​ຣ໌ (Le Grand Pere) ໄດ້​ຈັດ​ງານ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກາ​ເຟແລະວາງ​ສະ​ແດງກາ​ເຟ ປະ​ຈຳ​ປີ​ຂຶ້ນເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດຂອງ​ລາວ ຢູ່ທີ່​ສູນ​ການ​ຄ້າ​ວຽງ​ຈັນ ຫລື Vientiane Center ເປັນ​ເວ​ລາ 3 ວັນ ຊຶ່ງມີ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຄຶກ​ຄຶ້ນ​ດີ. ນາງວຽງ​ສະ​ຫວັນ ໄຊ​ຈະ​ເລີນ ທີ່ຖືກ​ເຊື້ອເຊີນ​ໄປ​ເປັນ​ກຳ​ມະ​ການຜູ້​ນຶ່ງ ໃນຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການຕັດ​ສິນ 12 ຄົນ ​ສຳ​ລັບ​ງານແຂ່ງ​ຂັນຄັ້ງ​ນີ້ເ ວົ້າສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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ສຽງ​ຂອງ​ນາງວຽງ​ສະ​ຫວັນ ກຳ​ມະ​ການ​ຜູ້​ນຶ່ງສຳ​ລັບການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກາ​ເຟ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ໃນ​ການ​ຕັດ​ສິນນັ້ນ ນາງວຽງ​ວະ​ຫວັນບອກວ່າ ຈະ​ຕ້ອງ​ເບິ່ງເລື້ອງ​ເທັກ​ນິ​ກການ​ຊົງ​ກາ​ເຟ, ​ລົດຊາດ ແລະ​ແຫລ່ງ​ທີ່​ມາ​ຂອງ​ກາ​ເຟ. ສຳ​ລັບ​ກາ​ເຟ​ຂອງ​ຮ້ານ​ຊີ​ວີ (CV) ​ທີ່​ຊະ​ນະ​ເລີດປະ​ເພດ​ຊິ​ກເນ​ເຈີ (Signature) ຫລື​ກາ​ເຟ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ສ້າງ​ສັນນັ້ນ ​ແມ່ນ​ກາ​ເຟ​ທີ່​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ໃສ່​ກັບ​ກະ​ທິ ແລະຕ່ອນໝາກ​ພ້າວ​ກັບ​ນ້ຳ​ຕານຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ລົດ​ຊາດ​ກົມ​ກ່ອມ, ເໝາະ​ແກ່​ການ​ດື່ມ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍໆ ທີ່​ມີ​ອາ​ກາດ​ຮ້ອນ​ເອົ້າ. ສຳ​ລັບ​ປະ​ເພດພົວ​ໂອ​ເວີ (Pour Over) ກໍ​ຄື​ກາ​ເຟ​ດຳ​ສົດໆ ທີ່​ຊະ​ນະ​ໂດຍ​ຮ້ານ​ຫົບ (Hope) ນັ້ນ ​ແມ່ນທີ່​ໃຊ້​ກາ​ເຟ​ລາວ 100 ເປີ​ເຊັນ​ເລີຍ.

​ຂັນ​ລາງວັນ​ທີ່​ຈັດ​ໄວ້​ມອບ​ໃຫ້​ແກ່​ຮ້ານ​ກາ​ເຟ​ທີ່​ໄດ້​ລ​າງວັນ​ທີ 1,2,3 ແລະ​ລາງວັນ​ພິ​ເສດ
​ຂັນ​ລາງວັນ​ທີ່​ຈັດ​ໄວ້​ມອບ​ໃຫ້​ແກ່​ຮ້ານ​ກາ​ເຟ​ທີ່​ໄດ້​ລ​າງວັນ​ທີ 1,2,3 ແລະ​ລາງວັນ​ພິ​ເສດ

ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ​ທີ 1 ​ທີ 2 ແລະ​ທີ 3 ກໍໄດ້ຮັບ​ຂັນ​ລາງວັນ ແລະ​ເງິນຊຸກ​ຍູ້​ນ້ຳ​ໃຈ​ເລັກ​ນ້ອຍ​. ນອກນັ້ນເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ກາ​ເຟ​ທີ່​ຜະ​ລິດ​ຢູ່​ລາວ ກໍມີ​ລາງວັນ​ພິ​ເສດ​ໃຫ້​ແກ່​ຮ້ານທີ່​ໃຊ້​ກາ​ເຟ​ລາວ 100 ເປີ​ເຊັນ ມາຊົງ​ໃຫ້ມີ​ລົດ​ຊາດ​ດີ​. ງານນີ້ ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຈາກສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບອີກ​ດ້ວຍ.

ລາວ​ເປັນ​ປະ​ເທດທີ່ສົ່ງອອກກາເຟອັນ​ດັບ​ທີ 23 ຂອງ​ໂລກ ແຕ່​ມີ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ຫລຸດ​ລົງ. ໃນປີ 2021 ລາວສົ່ງອອກກາເຟປະ​ມານ 30,400 ໂຕນ ຊຶ່ງ​ຫລຸດ​ລົງ​ຢູ່ 5 ໂຕນເມື່ອ​ທຽບ​ໃນ​ປີ​ກ່ອນ ແລະສຳ​ລັບ​ປີນີ້ ຈະຫລຸດລົງ 10 ພັນໂຕນກໍ​ຄື ຈ​ະເຫລືອປະມານ 20,000 ໂຕນເທົ່ານັ້ນ, ອີງຕາມສະມາຄົມກາເຟລາວ. ສະ​ນັ້ນ ງານ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ນີ້ ກໍປະ​ກອບ​ສ່ວນຊ່ວຍ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ໃຊ້​ກາ​ລາວ​ຢູ່ພາຍ​ໃນ​ປະເທດໄດ້ ບໍ່​ຫລາຍ​ກໍ​ໜ້ອຍ.

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