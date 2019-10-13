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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເຊື້ອ​ສາຍ ເອ​ເຊຍ ຄົນ​ທຳ​ອິດ ຖືກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ ໂດຍ ຊາວເອ​ເມ​ຣິ​ກັນ ເຊື້ອ​ສາຍ​ເອ​ເຊຍ

ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ປີ 2020 ແລະ ຜູ້​ປະ​ກອບ​ກິດ​ຈະ​ການ ທ່ານ ແດນດ​ຣູ ແຢງ ທັກ​ທາຍ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມລັດ ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ນິວ ແຮມ​ເຊີ, ໃນເມືອງ ແມນ​ເຊັ​ສ​ເຕີ, ​ລັດ ນິວ​ແຮມ​ເຊີ. 7 ກັນ​ຍາ, 2019.

ຈາກ​ການຫຼິ້ນ​ກິ​ລາ Body Surfing ຫາ​ການ​ຮ້ອງ​ເພງ ຮິບ​ຮັອບ, ການ​ຊຸມ​ນຸມ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​
ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທ່ານ ແອນດ​ຣູ ແຢງ
ອາດ​ຮູ້​ສຶກ​ຄື​ກັບ​ການ​ສະ​ແດງ​ຄອນ​ເສີດ​ເພງ ຣັອກ ຫຼາຍກວ່າ​ງານ​ການ​ເມືອງ.

ທ່ານ ແຢງ ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນຫຼາຍກວ່າ​ສິບ​ຄົນ​ທີ່​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ເດ​
ໂມ​ແຄ​ຣັດ ສຳ​ລັບ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ທຳ​ນຽ​ຂ​າວ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ
ປີ 2020. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຜູ້​ແຂ່ງ​ຂັນ​ລະ​ດັບ​ສູງ ​ກໍ​ຕາມ, ທ່ານ​ກໍ​ແມ່ນ​
ຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ເອ​ເຊຍຄົນ​ທຳ​ອິດ ທີ່​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ
ແລະ ໄດ້​ເປັນ​ຈຸດ​ໂດດ​ເດັ່ນ​ສຳ​ເລັດ​ຊຸມ​ຊົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ. ທ່ານ​ໄດ້​ທຳ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ
ຫຼາຍ​ໃນ​ການ​ສຳຫຼວດ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ ແລະ ​ລະ​ດົມ​ທຶນ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ​ຜູ້​
ສັງ​ເກດ​ການ​ສ່ວນຫຼາຍໄດ້​ຄິດ​ໄວ້​ໃນ ຕອນ​ທຳ​ອິດ, ແລະ ໄດ້​ໄປ​ປາ​ກົດ​ຕົວ​ໃນ​ການ​ໂຕ້
​ວາ​ທີປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທຸ​ກ​ຄັ້ງ.

ທ່ານ ແຢງ ໄດ້​ກ່າວຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຊຸມ​ນຸມ​ໃນ​ນະ​ຄອນ ລອ​ສ ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສ ໃນ​ວັນ​ທີ 30 ກັນ​
ຍາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ເອ​ເຊຍ ຈະ​ຄິດ​ວ່າ​ຂ້​າ​ພະ
​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຕົວ​ໃນ​ໃຫ້​ຊຸມ​ຊົນ ໃນ​ວິ​ທີ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພູມ​ໃຈ.”

ນັກ​ສຶກ​ສາ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ເຊື້ອ​ສາຍ ເກົາຫຼີ ທ້າວ ອອ​ສ​ຕິນ ໂຄ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຊຸມ
​ນຸມ​ຂອງ​ທ່ານ ແຢງ ໃນ​ນະ​ຄອນ ລອນ ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ເວົ້າ​ຕາມ​ຕົງ​ແລ້ວ, ຂ້າ​
ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຄິດ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ອີກ 10 ຫຼື 20 ປີ. ມັນ​ປະຫຼາດຫຼາຍ​ສຳ​ລັບ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ
ເພາະ​ວ່າ​ທ່ານ​ຮູ້ບໍ່ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​ຕົວ​ແທນຫຼາຍ​ປານ​ໃດ​ໃນ​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກຄື​ທີ່​ເຮົາ
​ຢາກ​ໃຫ້​ມີ. ສະ​ນັ້ນ, ນີ້​ແມ່ນ​ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ໃຫຍ່ຫຼາຍໆ.”

ທ່ານ ແຢງ ອາ​ຍຸ 44 ປີ, ເປັນນັກ​ປະ​ກອບ​ກິດ​ຈະ​ການ​ເກີດ​ໃນ​ລັດ ນິວຢອກ ຈາກ​ພໍ່​ແມ່
ຄົນ ໄຕ້​ຫວັນ. ທ່ານ​ເປັນ​ນັກ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ຄົນ​ໃຈ​ບຸນ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Venture
for America, ເປັນ​ກຸ່ມບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ ທີ່​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເມືອງ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ​ໃນ​ການ​ສ້າງ
ວຽກ​ງານ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຜູ້​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ຊຸມ​ນຸມ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກຫຼາຍ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ນັ້ນ,
ມັນ​ໄດ້​ເປັນ​ການ​ສະ​ແດງ​ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ໄດ້​ຂອງ ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ເຊື້​ອ​ສາຍ​ເອ
​ເຊຍ ຈາກ​ຖິ່ນ​ທີ່​ມາ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ.

ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທ່ານ ແຢງ, ນາງ ຮັອງ ອາ​ລິ​ສ ແວນ ໄດ້​ເກີດ​ຢູ່​ສູນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ໃນ​ເກາະ
ຮົງ​ກົງ. ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ລາວ​ມາ​ຈາກ ຫວຽດ​ນາມ. ລາວ​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ເຖິງ​ລາວ​ເອງວ່າບໍ່​ມີ
​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ເມືອງ, ຈົນ​ຮອ​ດຽວນີ້. ລາວ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ຕໍ່​ການ​ເມືອງ​ຄັ້ງ​
ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ລາວ ​ໃຫ້​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ ແຢງ, ແລະ ມັນ​ຍັງ​ເປັນ​ການ​ຊຸມ
​ນຸມ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ລາວ ທີ່​ລາວ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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