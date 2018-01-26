ຢ່າງໜ້ອຍມີ 41 ຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນໄຟໄໝ້ຢູ່ໂຮງໝໍແຫ່ງນຶ່ງໃນເກົາຫລີໃຕ້. ຄາດວ່າ
ຈະມີຄົນເສຍຊີວິດເພີ້ມຂຶ້ນ.
ຫລາຍກວ່າ 70 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຍ້ອນຖືກໄຟໄໝ້ ແລະໃນນັ້ນ 10 ຄົນແມ່ນມີອາ
ການສາຫັດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບເພີງເວົ້າວ່າ ໃນຕອນເຊົ້າໆຂອງວັນສຸກມື້ນີ້ ໄຟໄດ້ເລີ້ມໄໝ້
ຂຶ້ນ ຢູ່ໃນຫ້ອງສຸກເສີນ ຂອງໂຮງໝໍເຊຈອງ (Sejong) ຢູ່ເມືອງໄມຣີຢາງ (Miryang)
ຫ່າງຈາກນະຄອນຫລວງໂຊລ ໄປທາງໃຕ້ ປະມານ 300 ກິໂລແມັດ ແລະກໍໄດ້ໄໝ້
ລາມໄປຢ່າງວ່ອງໄວ.
ລາຍງານເວົ້າວ່າ ມີຄົນເຈັບປະມານ 200 ຄົນ ຢູ່ໃນໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ ແລະຢູ່ໃນເຮືອນ
ພັກຜູ້ເຖົ້າຫລັງນຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆຫັ້ນ ໃນເວລາເກີດໄຟໄໝ້. ໜັງສືພິມຮີໂຣລດ໌ (Herald)
ຂອງເກົາຫລີເວົ້າວ່າ ຄົນເຈັບທັງໝົດ 94 ຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນພັກສໍາລັບຜູ້ເຖົ້ານັ້ນ ໄດ້
ຍົກຍ້າຍອອກໄປຢ່າງປອດໄພ.
ທ່ານ ມູນແຈ-ອິນ (Moon Jae-in) ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຮຽກໃຫ້
ເປີດກອງປະຊຸມສຸກເສີນຂອງທີ່ປຶກ
ສາລະດັບສູງຂອງທ່ານຂຶ້ນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ
ທ່ານໄດ້ບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມ
ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຄົນເສຍຊີວິດຫລຸດລົງ
ໂດຍການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານ
ການແພດທຸກອັນທີ່ຜູ້ລອດຊີວິດ
ຕ້ອງການ.
ໂຄສົກຂອງປະທານາທິບໍດີເວົ້າວ່າທ່ານມູນໄດ້ສະແດງ "ຄວາມເສຍໃຈ ແລະໂສກເສົ້າ"
ອອກມາກ່ຽວກັບເຫດໄຟໄໝ້ດັ່ງກ່າວ.
ອົງການຂ່າວຢອນຮັບ (Yonhap) ຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ເວົ້າວ່າ "ໃນການສະແດງອອກເຖິງ
ຄວາມສາມັກຄີກັນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີນັ້ນ" ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຈາກພັກຝ່າຍຄ້ານ ແລະພັກ ລັດ
ຖະບານໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ພາກັນໄປຍັງເມືອງໄມຣີຢາງ (Miryang) ເພື່ອສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບເພີງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາເກືອບ 3 ຊົ່ວໂມງ ກວ່າຈະດັບໄຟໄດ້.
ທ່ານ ຈອຍແມນວູ (Choi Man-woo) ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າແມ່ນ
ຫຍັງຄືສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ດັ່ງກ່າວ.
ອົງການຂ່າວ ເອແອັຟພີ (AFP) ລາຍງານຕາມຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານວ່າ "ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະ
ຮ້າຍແມ່ນຄົນທີ່ຢູ່ທັງໃນໂຮງໝໍ ແລະຢູ່ໃນເຮືອນພັກສໍາລັບຜູ້ເຖົ້າ. ບາງຄົນກໍເສຍຊີວິດ
ໃນໄລຍະທີ່ຖືກນໍາສົ່ງໄປຫາໂຮງໝໍແຫ່ງອື່ນ."
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລີ-ນັກຢອນ (Lee Nak-yeon) ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງສຸກເສີນຕໍ່ອົງການລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງລວມມີກະຊວງພາຍໃນແລະປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ
ອົງການດັບເພີງແລະຕໍາຫລວດ ວ່າໃຫ້ດຳເນີນການທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ອົງການດັ່ງກ່າວ
ມີ ໄປໃຊ້ໃນການຊ່ວຍກູ້ຊີວິດຄົນໄວ້ ແລະໃຊ້ເຂົ້າໃນພາລະມອດໄຟໃນຄັ້ງນີ້.
ໃນທ້າຍເດືອນທັນວາ ທີ່ຜ່ານມາ 29 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດໄຟໄໝ້ທີ່ລຸກລາມໄປ
ທົ່ວຕຶກ 8 ຊັ້ນຫລັງນຶ່ງ ຢູ່ໃນເມືອງ ເຈຊອນ (Jecheon). ນັ້ນເປັນເຫດໄຟໄໝ້ ທີ່
ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບສິບປີ ກ່ອນໜ້າເກີດເຫດໄຟໄໝ້ໂຮງໝໍແຫ່ງນີ້.
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