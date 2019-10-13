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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ພວກ​ນັກ​ດັບ​ເພີງ ​ຄ່ອຍໆ ​ຄືບ​ໜ້າ ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມ ໄຟ​ປ່າ ທີ່​ເຜົາ​ຜານ ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ

ພວກ​ນັກ​ດັບ​ເພີງ ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ໄຟ​ປ່າ ຊື່​ວ່າ Saddleridge ທີ່​ກຳ​ລັງ​ເຜົາ​ຜານ ເມືອງ ຊີ​ລ​ມາ​ຣ (Sylmar) ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ, ວັນ​ສຸກ ທີ 11 ຕຸ​ລາ 2019. (AP Photo/David Swanson)

ພວກ​ນັກ​ດັບ​ເພີງຫຼາຍ​ຄົນ ໄດ້​ທຳ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ ​ໄຟ​ປ່າທີ່ ຮ້າຍແຮງ​ຂຶ້ນ​ ຍ້ອນ​ມີ​ລົມພັດນັ້ນ ໄດ້​ເຜົາ​ຜານໃນ​ເຂດ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ທາງພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ນຶ່ງ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ທຳ​ລາຍ ຫຼື​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ແກ່​ຕຶງ​ອາ​ຄານ​ຕ່າງໆ ແລະ​ກົດ​ດັນ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ຈາກ​ພື້ນ​ທີ່.

ກັບ​ຕັນ​ກົມ​ດັບ​ເພີງ​ຂອງ ​ນະ​ຄອນ ລອ​ສ ແອນ​ເຈີ​ເລ​ສ ທ່ານ​ແບ​ຣນ​ເດັນ ຊີ​ລ​ເວີ​ແມນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນຕອນ​ເຊົ້າ ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ວ່າ ໄຟ​ປ່າ​ໃນ ເຂດນະ​ຄອນ ລອ​ສ ແອນ​ເຈີ​ເລ​ສ ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ Saddleridge ນັ້ນ ​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄວ້​ໄດ້ 19 ເປີ​ເຊັນ ​ເມື່ອຕອນກາງຄືນ ຍ້ອນ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ເຢັນ​ລົງ​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ ແລະ​ລົມ​ພັດ​ຄ່ອຍ​ລົງ. ໄຟ​ປ່າ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ຫຼື ທຳ​ລາຍ ເຄ​ຫາ​ສະ​ຖານ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 31 ແຫ່ງ ລວມ​ທັງ​ເຮືອນ​ຊານຫຼາຍຫຼັງ​ນຳ​ດ້ວຍ.

ໄຟ​ປ່າ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເຂດ​ຮ່ອມ​ຟູ​ເມືອງ​ແຊນ ເຟີ​ນານ​ໂດ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງນະ​ຄອນ ລອ​ສ ແອນ​ເຈີ​ເລ​ສ ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄດ້​ພຽງ 13 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ຜ່ານ​ມາ ຫຼັງ​ຈາກ ໄດ້​ເຜົ​າ​ຜານ ເນື້ອ​ທີ່ຫຼາຍກວ່າ 3,000 ເຮັກ​ຕາ ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່.

ທາງ​ການ ໄດ້ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້ ພົນ​ລະ​ເມືອງ ປະ​ມານ 100,000 ຄົນ ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ຈາກ​ພື້ນ​ທີ່ ແລະ​ເຮືອນ​ຊານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຈຳ​ນວນ 23,000 ຫຼັງ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້.

ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ໄຟ​ປ່າ ແຊ​ໂດ​ຣິ​ຈ ນັ້ນ ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ລະ​ບຸ​ໄດ້​ວ່າ​ເກີດ​ຍ້ອນ​ຫຍັງ ແຕ່​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ ແປວ​ໄຟ ຈາກ​ສາຍ​ສົ່ງ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ໄຟ​ປ່າ ໄດ້​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຂຶ້ນ ໃນ​ຕອນ​ກາງ​ຄືນ​ຂອງວັນ​ພະ​ຫັດ​ຜ່ານ​ມານີ້.

ໃນ​ທິ​ດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ຂອງ ໄຟ​ປ່າ ແຊ​ໂດ​ຣິ​ຈ ກໍ​ມີ​ໄຟ​ປ່າ​ເຜົາ​ຜານ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ໃນ​ເມືອງ ຣີ​ເວີ​ຊາຍ ຢູ່​ທີ່​ສວນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ​ເຮືອນ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ໄດ້ ຫຼືທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ “mobile home” ຊຶ່ງ​ໄດ້ຖືກທຳ​ລາຍ​ຫຼາຍ​ສິບຫຼັງ. ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ໄຟ​ປ່າ ທີ່​ໄດ້​ເຜົາ​ໄໝ້ ປະ​ມານ 330 ເຮັກ​ຕາ ນັ້ນ ​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄວ້​ໄດ້​ແລ້ວ 25 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້.

ທຸງ​ສີ​ແດງເຕືອນ​ໄພ ຍັງ​ຄົງ​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ຢູ່ ຈົນ​ເຖິງ ເວ​ລາ 6 ໂມງ​ແລງ​ ຕາມ​ເວ​ລາ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ລົມ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ຂອງ​ເມືອງ​ແຊນ​ຕາ ແອນ​ນາ ຈາກ​ພູ​ເຂົາ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ ກາຍ​ເປັນ​ເຊື້ອ​ໄຟແກ່​ໄຟ​ປ່ານັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ຄ່ອຍ​ລົງ​ແດ​ແລ້ວ ແລະ​ຄ​າດ​ກັນ​ວ່າ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ອ່ອນ​ຄວາມຮ້າຍແຮງ​ລົງ ຕະຫຼອດ​ໄລ​ຍະ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ໄດ້​ກ່າວ​ອີກວ່າ ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຍ້ອນ​ຫົວ​ໃຈ​ວາຍ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ດັບ​ເພີງ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ໄຟ​ປ່າ​ໃນ​ເມືອງ​ຣີ​ເວີ​ຊາຍ ເມື່ອ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ສຸກ​ຜ່ານ​ມານີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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