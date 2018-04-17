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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອະດີດຫົວໜ້າສັນຕິບານກາງ ທ່ານໂຄມີ ແລກປ່ຽນ ຄຳຕຳນິຕິຕຽນໄປມາ ກັບປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ

ປື້ມຫົວນຶ່ງວາງສະແດງ ທີ່ຫາອອກມາເຜີຍແຜ່ ຂອງ ອະດີດ ຫົວໜ້າສັນ ຕິບານກາງ ທ່ານເຈມສ໌ ໂຄມີ "A Higher Loyalty: ຫຼື ລະດັບຄວາມຈົງຮັກພັກດີີ ທີ່ສູງກວ່ານັ້ນ."

ອະດີດ​ຫົວໜ້າ​ສັນຕິ​ບານ​ກາງ ຫຼື FBI ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ເຈ​ມສ໌ ​ໂຄ​ມີ ກ່າວ​ວ່າ ປະທານາ
ທິບໍດີ​ທຣໍາ​ບໍ່ “ມີ​ສິນລະ​ທໍາ​ເໝາະ​ສົມ” ໃນ​ການ​ເປັນ​ປະທານາທິບໍດີ ​ແລະ​ມີ “ຫລັກ​ຖານ​
ຈຳນວນ​ນຶ່ງ” ທີ່​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ຂັດ​ຂວາງ​ຄວາມ​ຍຸຕິ​ທຳ.

ທ່ານ​ໂຄ​ມີ ກ່າວ​ວ່າ “ມີສິ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ສຳຄັນ​ກວ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາທັງ​ໝົດຕ້ອງທ້​ອນ
​ໂຮມກັນ​ແລະວ່າ​ ​ປະທານາທິບໍດີ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຕ້ອງ​ໃຫ້ໄດ້​ຮັບຄວາມ​ນັບຖື ​ແລະ​ໃຫ້
​ຍຶດໝັ້ນ​ຄ່ານິຍົມ​ທີ່ເປັນແກນກາງຂອງ​ປະ​ເທດ​ນີ້​. ຄວາມ​ສຳຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ຄື​ເວົ້າ​ຄວາມ​ຈິງ. ປະທານາທິບໍດີຜູ້ນີ້ ບໍ່​ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໄດ້​ແນວນັ້ນ.”

ອະດີດ​ຫົວໜ້າ​ສັນຕິ​ບານ​ກາງ ຫຼື FBI ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ເຈ​ມສ໌ ​ໂຄ​ມີ ລະຫວ່າງການໃຫ້ການຕໍ່ ລັດຖະສະພາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ວັນທີ 20, 2017.
ອະດີດ​ຫົວໜ້າ​ສັນຕິ​ບານ​ກາງ ຫຼື FBI ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ເຈ​ມສ໌ ​ໂຄ​ມີ ລະຫວ່າງການໃຫ້ການຕໍ່ ລັດຖະສະພາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ວັນທີ 20, 2017.

ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂຄ​ມີ ແມ່ນມາ​ຈາກ​ການ​ໃຫ້​ສຳພາດ​ກັບ​ໂທລະພາບຂ່າວ ABC ໃນ​
ແລງ​ວັນ​ອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ກ່ອນ​ການ​ພິມ​ປື້​ມຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ອາທິດ​ນີ້ ຊື່ວ່າ “A Higher
Loyalty.” ຫຼື “ລະດັບຄວາມຈົງຮັກພັກດີທີ່ສູກວ່ານັ້ນ”. ​ຢູ່​ໃນ​ບາງສ່ວນ​ ​ໃນນັ້ນ​ໄດ້​ກ່າວ
​ເຖິງ​ບົດບາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ ໃນ​ການ​ສື​ບສວນ​ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ແຊກ​ແຊງຢູ່​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງປີ
2016 ​ແລະ​ການ​ໃຊ້ ​ອີ​ເມນ​ສ່ວນ​ໂຕ​ຂອງທ່ານ​ນາງ​ຮີ​ລແລຣີ ຄລິນ​ຕັນ ທີ່​ບັນຈຸຂໍ້​ມູນ​ລັບ
ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ການ​ສົນທະນາ​ສ່ວນ​ໂຕ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂຄ​ມີກັບ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາກ່ອນ​ທີ່​ປະທານາທິບໍດີ​ຈະ​ປົດ​ທ່ານ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ໃນ​ເດືອນພຶດສະພາ​ປີກາຍ​ນີ້.

ອະດີດທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານໄມເກີລ ຟລິນ ກຳລັງອອກຈາກສານສະຫະລັດ ບ່ອນທີ່ທ່ານສາລະພາບຜິດ ຕໍ່ສັນຕິບານກາງ ກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ກັບ ເອັກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ທີ 1 ທັນວາ 2017.
ອະດີດທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານໄມເກີລ ຟລິນ ກຳລັງອອກຈາກສານສະຫະລັດ ບ່ອນທີ່ທ່ານສາລະພາບຜິດ ຕໍ່ສັນຕິບານກາງ ກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ກັບ ເອັກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ທີ 1 ທັນວາ 2017.

ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງຂອງ​ການ​ອອກ​ອາກາດ ປະທານ​າທິບໍດີ​ທຣໍາ ​
ໄດ້​ອ້າງ ​ແລະ​ອະດີດ​ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ອົງການ​ສັນຕິ​ບານ​ກາງ ທ່ານ​ແອນ​ດຣູ ​ແມັກກາບ ຊຶ່ງ​
ທ່ານເອງ​ໄດ້​ຖືກ​ປົດອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່​ງຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ​ແລະ​ຄົນ​ອື່ນໆ “ທີ່​ໄດ້​ກະທຳ​ຜິດ
ຫຼາຍ​ຢ່າງ​.”

ທ່ານພອລ ມານາຝອດ ອະດີດປະທານຄະນະກຳມະການໂຄສະນາຫາສຽງ ໃຫ້ແກ່ປະທານາທິບໍດີ ທຣໍາ ກຳລັງອອກຈາກສານລັດຖະບານກາງ ຫຼັງຈາກການໃຫ້ການ ວັນນທີ 28 ກຸມພາ 2018.
ທ່ານພອລ ມານາຝອດ ອະດີດປະທານຄະນະກຳມະການໂຄສະນາຫາສຽງ ໃຫ້ແກ່ປະທານາທິບໍດີ ທຣໍາ ກຳລັງອອກຈາກສານລັດຖະບານກາງ ຫຼັງຈາກການໃຫ້ການ ວັນນທີ 28 ກຸມພາ 2018.

ທຳນຽບຂາວ​ກ່າວ​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ​ໄດ້​ເບິ່ງ “ບາງ​ສິ້ນສ່ວນ” ຂອງ​ການ​ສຳພາດ​
ທ່ານ​ໂຄ​ມີ ​ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້ເບິ່ງ​ທັງ​ໝົດ.

​ໂຄສົກ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ​ນາງ​ຊາຣາ ຮັກ​ກາ​ບີ ​ແຊນ​ເດີຣສ໌ ກ່າວ​ວ່າ ປະຕິ​ກິລິຍາ​ຂອງ
ປະ​ທານ​າທິບໍດີ​ທຣໍາກໍ​ຄື​ວ່າ ທ່ານ​ໂຄ​ມີ “​ໄດ້​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ບໍ່ມີ​ຄວາມ​ຊື່ສັດ” ​ແລະ
​ “ຂາດ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື.”

Trump Remains in Battle Mode Over Comey Interview
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ທ່ານ​ໂຄ​ມີ​ໄດ້​ອ້າງ​ວ່າ​ໃນ​ຕອນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​
ໄດ້​ອະທິບາຍ​ກ່ອນ​ມາກ່ອນຢູ່​ໃນ​ຄຳ​ໃຫ້ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຕໍ່​ລັດຖະສະພາວ່າ ປະທາ​ນາ​ທິ
ບໍດີ​ທຣໍາ ​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ເລື່ອງ​ການ​ສືບສວນ​ ຊຶ່ງ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ປຶກສາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ຂອງ​
ປະ​ເທດ ທ່ານ​ໄມ​ເກີ​ລ ຟລິນ ​ແລະ​ໄດ້​ຂໍໃຫ້ຫົວໜ້າ​ອົງ​ການ FBI“ຍົກເລີກໄປ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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