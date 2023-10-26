ຕໍາຫຼວດ ຊອກຫາຜູ້ຊາຍທົ່ວລັດເມນ ທີ່ໄດ້ຍິງສັງຫານໝູ່ໃນເມືອງລີວິສຕັນ

ຕຳຫຼວດຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ພາກັນອອກປະຕິບັດການທົ່ວລັດ ເມນ ເພື່ອຕາມລ່າຜູ້ ຊາຍທີ່ຕ້ອງການໂຕຄົນໜຶ່ງ ເຊິ່ງພົວພັນກັບການຍິງສັງຫານໝູ່ຢູ່ບາແຫ່ງໜຶ່ງ ແລະສະຖານທີ່ໂຍນໝາກໂບລິ້ງແຫ່ງໜຶ່ງໃນເມືອງລີວິສຕັນ (Lewiston), ໃນຂະນະທີ່ສື່ມວນຊົນລາຍງານຂ່າວວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໂດຍລວມມີລະຫວ່າງ 16 ຫາ 22 ຄົນ, ໂດຍມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຫຼາຍສິບຄົນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫລາຍຄົນໃນການຍິງກັນໃນວັນພຸດວານນີ້ ແຕ່ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຈໍານວນໂຕເລກດັ່ງກ່າວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຂອງລັດ ແລະ ຕໍາຫຼວດທ້ອງຖິ່ນໄດ້ລະບຸຊື່ວ່າ ທ້າວໂຣເບີດ ອາຣ໌ ຄາດ (Robert R. Card), ອາຍຸ 40 ປີ, ຜູ້ທີ່ຖືກສົ່ງເຂົ້າໄປສະຖານທີ່ ສຸຂະພາບຈິດໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ, ວ່າເປັນບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ. ກ່ອນໜ້ານີ້, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂພສຮູບພາບຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີໜວດ ໃນຊຸດເສື້ອກັນ ໜາວມີໝວກສີນ້ຳຕານ ແລະ ໂສ້ງຈີນ ຢູ່ບ່ອນເກີດເຫດອາຊະຍາກຳແຫ່ງໜຶ່ງ, ໂດຍຖືໃນສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນປືນເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດ ຢູ່ໃນທ່າຍິງ.
"ພວກເຮົາມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຫຼາຍຮ້ອຍຄົນເຮັດວຽກຢູ່ທົ່ວລັດເມນ ເພື່ອສືບ ສວນກ່ຽວກັບກໍລະນີນີ້ ເພື່ອຊອກຫາ ທ້າວຄາດ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໂຕ," ຜູ້ບັນຊາການດ້ານຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນສັງຄົມຂອງລັດເມນ ທ່ານໄມຄ໌ ຊອສຊັກຄ໌ (Mike Sauschuck) ກ່າວໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ.
ຕໍາຫຼວດພົບເຫັນລົດ SUV ສີຂາວ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ທ້າວຄາດ ໄດ້ຂັບ ໄປເມືອງ ລິສບອນ, ເຊິ່ງມີໄລຍະປະມານ 11 ກິໂລແມັດໄປທາງທິດຕາເວັນ ອອກສຽງໃຕ້, ແລະ ທ່ານ ຊອສຊັກ (Sauschuck) ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນໄດ້ ຖືກຂໍໃຫ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະໃນເມືອງລີວິສຕັນ ແລະ ເມືອງລິສບອນ.