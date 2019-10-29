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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ມີແປວ​ໄຟ​ອັນ​​ໃໝ່​​ ລຸກຂຶ້ນຢູ່​ໃກ້ກັບ ​ຫໍ​ພິ​ພິດ​ທະ​ພັນ ເກດ​ທີ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ລອ​ສ ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສ

ນັກ​ດັບ​ເພີງ​ຄົນ​ນຶ່ງພະ​ຍາ​ຍາມ​ສີດ​ນ້ຳ​ໃສ່ແປວ​ໄຟ​ທີ່​ໄໝ້ເຮືອນ​ຫລັງ​ນຶ່ງຢູ່​ກັບ​ຫໍ​ພິ​ພິດ​ທະ​ພັນເກດ​ທີທີ່​ຕັ້ງຢູ່ແຄມ​ທາງ Tigertail ໃນນະ​ຄອນ​ລອ​ສ ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສ, ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ໃນ​ວັນ​ທີ 28 ຕຸ​ລາ, 2019

ພວ​ກ​ນັກ​ດັບ​ເພີງ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ​ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ນັ້ນ ໄດ້​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ແປວ​ໄຟ​ອັນໃໝ່​ໃນ​ວັນ​ຈັນວານນີ້ ທີ່​ລຸກຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ຫໍ​ພິ​ພິດ​ທະ​ພັນເກດ​ທີ (Getty) ໃນ​ນະ​ຄອນ​ລອ​ສ ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ແປວ​ໄຟ​ຫລ້າ​ສຸດ ຢູ່​ໃນເຫດໄຟ​ໄໝ້ທີ່​ລຸກ​ຂຶ້ນ​ຫລາຍ​ຄັ້ງ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນທີ່​ໄດ້​ເຜົາ​ໄໝ້ໄປ​ທົ່ວລັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ໄຟ​ໄໝ້​ຢູ່​ຝ່າຍ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ລອ​ສແອນ​ເຈີ​ລີ​ສ ໄດ້​ແຜ່​ລາມ​ໄປກວ້າງ ກວ່າ 250 ເຮັກ​ຕາ ນັບ​ແຕ່​ມັນ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ໄໝ້​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ ກ່ອນ​ຕາ​ເວັນຂຶ້ນ​ຂອງ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ແລະ​ໄດ້​ໄໝ້​ເຮືອນຢ່າງ​ໜ້ອຍ 8 ຫລັງ​ແລ້ວ. ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເປັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ເຮືອນ​ທີ່​ລາ​ຄາແພງ​ທີ່​ສຸດ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງຂອງເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ​ໄຟ​ໄໝ້​ໄດ້​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​ຕ້ອງ​ຫລົບ​ໜີ​ໄປ.

ນັກ​ກິ​ລາ​ບານ​ບ້ວງດາວ​ເດັ່ນ, ທ່ານ ເລີບ​ຣັອນ ເຈມ​ສ໌ (LeBron James) ຜູ້​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເວົ້າ​ວ່າ ໄດ້​ຫລົບ​ໜີ​ອອກ​ໄປ​ພ້ອມ​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ທ່ານ ແຕ່​ວ່າ ກໍ​ຊອກ​ຫາ​ໂຮງ​ແຮມ​ທີ່​ຫວ່າງ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ໃກ້ໆ​ນັ້ນ ​ຍາກ​ຫລາຍ.

"ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ໄດ້​ພົບ​ບ່ອນ​ຢູ່ສຳ​ລັບ​ພວກ​ເຮົາ ບ່ອນ​ນຶ່ງ!" ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ນັກ​ກິ​ລາຂອງທີມລອ​ສແອນ​ເຈີລິສ ແລັກ​ເຄີ​ສ໌ (Los Angeles Lakers) ຂຽນ​ຢູ່​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ. ທ່ານ​ຂຽນ​ຕໍ່​ໄປອີກວ່າ "ເປັນ​ຄືນ​ທີ່​ບ້າ​ບໍຂະ​ໜາດ​ເລີຍ!"

​ໄຟ​ທີ່​ລຸກໄໝ້​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ແມ່ນ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ທາງ​ດ່ວນ 405 ທີ່ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ຫລາຍ​ລັດ ແລະ​ພວກ​ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ຢູ່​ຕາມ​ທາງ​ດ່ວນນັ້ນ ໄດ້​ຖ່າຍ​ຮູບ​ແລ້ວ​ເອົາ​ລົງ​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ ສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າໂນນສູງ​ຕ່າງໆ ​ຢູ່​ອ້ອມ​ແອ້ມ​ທາງ​ດ່ວນນັ້ນ ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ແປວ​ໄຟລຸກ​ໄໝ້​ຢູ່. ພວກເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ດັບ​ເພີງ​ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຂອງ​ຄວາມ​ຊຸ່ມທີ່​ຕ່ຳ ແລະ​ລົມ​ແຮງ ຢູ່​ໃນສອງ ສາມມື້​ຂ້າງໜ້ານີ້ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ໄຟ​ພົບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ອີກ.

ພວກເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຢູ່ຫໍ​ພິ​ພິດ​ທະ​ພັນເກດ​ທີ (Getty) ເວົ້າ​ວ່າ ໄຟ​ບໍ່​ໄດ້​ໄປ​ໃກ້​ກັບ​ຕຶກ​ອາ​ຄານທີ່ມີ​ຝາ​ເຮັດ​ດ້ວຍຫີນ​ກ້ອນ​ໃຫຍ່​ໜາ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ໄຟ​ໄໝ້​ໄດ້ນັ້ນເລີຍ.

ພວກເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ດັບ​ເພີງ​ຂອງ​ລັດຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ໄດ້​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ໄຟ​ໄໝ້ພ້ອມ​ກັນຢ່າງ​ເນື່ອງນິດ​ລຽນ​ຕິດຫລາຍ​ກັນຢູ່​ໃນ​ລັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຊຶ່ງ​ລວມ​ທັງ​ໄຟໄໝ້​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ໃນ ​ເຂ​ດ​ເມືອງໂຊ​ໂນ​ມາ (Sonoma) ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ລັດ ທີ່​ເປັນບ່ອນ​ຕັ້ງ​ຂອງບໍ​ລິ​ສັດ​ຜະ​ລິດ​ເຫລົ້າ​ວາຍ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຫລາຍບໍ​ລິ​ສັດ​ຂອງ​ລັດ​ນັ້ນ.

ບັນ​ດາຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ດັບ​ເພີງຫວັງ​ວ່າ ເຖິງແມ່ນຈະ​ມີ​ລົມ​ກັບ​ມາ​ອີກ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ ມື້ນີ້, ໃນ​ຫລາຍມື້​ຕໍ່​ໜ້ານີ້ ຈະ​ມີ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ນັກ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ອາ​ກາດ​ເວົ້າ​ວ່າ ຈະ​ເປັນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ດີກວ່າ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ສາ​ມາດ​ເອົາ​ໄຟຄິນ​ເຄດ (Kincade) ມາ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ໄວ້​ໄດ້.

ໄຟ​ໄໝ້ທີ່ກວາມ​ເອົາ​ເນື້ອ​ທີ່​ຫລາຍກວ່າ 30,000 ເຮັກ​ຕານັ້ນ ໄດ້​ຖືກສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ໄວ້​ໄດ້​ແລ້ວ 15 ເປີ​ເຊັນ ແລະ​ໄດ້​ທຳ​ລາຍໂຄງ​ສ້າງ​ຕຶກ​ອາ​ຄານ​ຕ່າງໆ ຫລາຍ ກວ່າ 120 ແຫ່ງ​ແລ້ວ ​ມາ​ຮອດ​ຕອນ​ແລງວັນ​ຈັນ​ວານນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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