ບັນດານັກດັບໄຟ ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງອິນເດຍ ສາມາດດັບໄຟໄດ້ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ທີ່ໄດ້ເຜົາຜານຕຶກອາຄານແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ບ່ອນທີ່ໄຟໄໝ້ອັນຮ້າຍແຮງນີ້ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ນຶ່ງວັນກ່ອນໜ້ານີ້.
43 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເມື່ອໄຟໄດ້ລຸກລາມໄປທົ່ວຕຶກອາຄານ ທີ່ບັນຈຸຫຼາຍໜ່ວຍງານຕ່າງໆນັ້ນ. ມັນໄດ້ກາຍເປັນໄຟໄໝ້ ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ໃນນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ ໃນຊ່ວງຫຼາຍກວ່າສອງທົດສະວັດຜ່ານມາ.
ພວກນັກດັບໄຟ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບແປວໄຟ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຍາມກາງຄືນ ເມື່ອພວກທີ່ອາໄສຢູ່ໃນອາຄານດັ່ງກ່າວ ກຳລັງພາກັນນອນລັບຢູ່ຫ່າງໄປ 100 ແມັດ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຮ່ອມທາງອ້ອມຕຶກ ແມ່ນຄັບແຄບເກີນໄປ ສຳລັບລົດບັນທຸກ ຈະເຂົ້າໄປໄດ້.
ບໍລິສັດຕ່າງໆ ບາງສ່ວນ ກໍໄດ້ສະໜອງຫ້ອງນອນໃຫ້ແກ່ພວກຄົນງານ ຢູ່ໃນໂຮງງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງພວກຄົນງານໂດຍທົ່ວໄປ ແມ່ນເປັນພວກຄົນຫາວຽກເຮັດງານທຳ ທີ່ທຸກຍາກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງທີ່ຕ່ຳ.
ໄຟໄດ້ໄໝ້ລຸກລາມ ໃນເຂດຊາດາຣ ບາຊາຣ ຊຶ່ງເປັນຕະຫຼາດຂາຍສົ່ງສຳລັບເຄືອງໃຊ້ຕ່າງໆພາຍໃນບ້ານ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເມືອງ ບ່ອນທີ່ສາຍໄຟຟ້າຈະຖືກພັນເຂົ້າກັນໝົດໃນຮ່ອມທາງຂອງພວກໂຮງງານ ພວກຮ້ານຄ້າ ແລະບ້ານພັກ ທັງຫຼາຍ.
ການສືບສວນໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງອຸບັດເຫດໄຟໄໝ້ ໄດ້ສະເໜີແນະວ່າ ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດໂສກນາດຕະກຳດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ PTI ຂອງອິນເດຍ.
ສ່ວນເຈົ້າຂອງຕຶກອາຄານນັ້ນ ຄືທ່ານຣີຮານ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ພຽງຊື່ດຽວ ກໍໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ໃນຂະນະທີ່ ການສືບສວນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຄວາມປອດໄພຈາກໄຟໄໝ້.