ມີຢ່າງໜ້ອຍ 40 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ 29 ຄົນບາດເຈັບ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດອັກຄີໄພໃນຕອນເຊົ້າມືດຂອງວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ສູນຄຸມຂັງຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງເມັກຊິໂກທີ່ຕິດກັບຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດ.
ອັກຄີໄພເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເດິກຂອງຄືນວັນຈັນ ທີ່ສູນບໍລິຫານງານໂດຍສະຖາບັນຄົນເຂົ້າເມືອງແຫ່ງຊາດ ຢູ່ເມືອງຊີອູດາດ ຮູອາເຣສ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຂ້າມຊາຍແດນຈາກເມືອງແອລພາໂຊ ໃນລັດເທັກຊັສ.
ຮູບພາບຈາກບ່ອນເກີດເຫດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບ່ອນຈອດລົດຂອງສູນດັ່ງກ່າວ ມີການນຳເອົາສົບຄົນຕາຍຈຳນວນນຶ່ງມາກອງເປັນແຖວ ປົກດ້ວຍຜ້າຫົ່ມ.
ມີຜູ້ຊາຍຈາກອາເມຣິກາກາງແລະອາເມຣິກາໃຕ້ຢ່າງໜ້ອຍ 68 ຄົນພັກອາໄສຢູ່ທີ່ສູນດັ່ງກ່າວ ໃນເມືອງຊີອູດາດ ຮູອາເຣສ ຊຶ່ງເປັນດ່ານຂ້າມຊາຍແດນທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຫຼືພວກຊອກຫາທາງຂໍລີ້ໄພເພື່ອຈະເດີນທາງເຂົ້າມາສະຫະລັດ.
ພວກທີ່ເສຍຊີວິດ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແມ່ນມາຈາກກົວເຕມາລາ ຮອນດູຣາສ ແອລຊານວາດໍ ເວເນຊູເອລາ ໂຄລອມເບຍ ແລະເອກົວດໍ ຊຶ່ງຊາວກົວເຕມາລາແມ່ນຫຼາຍກວ່າໝູ່ ອີງຕາມຖະແຫຼງຂ່າວ ຂອງຫ້ອງການອະທິໄອຍະການເມັກຊິໂກ.