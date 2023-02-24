ຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຂັບໄລ່ການພະຍາຍາມທີ່ຈະບຸກຄືບໜ້າຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນເຂດແນວໜ້າ ທີ່ພວມມີການສູ້ລົບກັນ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກ ແລະພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ ນຶ່ງມື້ກ່ອນວັນຄົບຮອບນຶ່ງປີໃນການຮຸກຮານຂອງມົສກູ.
ຣັດເຊຍຄວບຄຸມປະມານນຶ່ງສ່ວນຫ້າ ຂອງດິນແດນຢູເຄຣນທັງໝົດ ຊຶ່ງຍັງຢູ່ໄກຫຼາຍຈາກການເຂົ້າຄວບຄຸມປະເທດດັ່ງກ່າວຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ພວກນັກວິເຄາະທາງທະຫານຫຼາຍໆຄົນໄດ້ທຳນາຍໄວ້ ເມື່ອນຶ່ງປີກ່ອນ ໃນຂະນະທີ່ລົດຖັງຂອງມົສກູ ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ.
ໃນການສູ້ລົບເມື່ອໄວໆມານີ້ ກຳລັງຂອງມົສກູໄດ້ມີກ້າວໜ້າ ໃນການພະຍາຍາມປິດລ້ອມເມືອງບາກມຸດ ຊຶ່ງໂຄສົກ ຂອງກອງທັບຢູເຄຣນ ນາຍພົນຈັດຕະວາ ໂອເລັກຊີ ໂກຣມັອບ ກ່າວວ່າ ມົສກູພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມໄດ້ປຽບທາງກຳລັງເພື່ອສ້າງຄວາມອ່ອນເພຍໃຫ້ແກ່ທະຫານຢູເຄຣນ.
“ພວກສັດຕູ ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການສູນເສຍໃນຈຳນວນທີ່ສຳຄັນ ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ປະຖິ້ມຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປິດລ້ອມເມືອງບາກມຸດ” ທ່ານກ່າວ.
ແຕ່ຢູເຄຣນເວົ້າວ່າ ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະບຸກຜ່ານແນວປ້ອງກັນຂອງຢູເຄຣນຢູ່ທາງດ້ານເໜືອ ໃກ້ກັບເມືອງຄຣີເມັນນາ ແລະຢູ່ທາງໃຕ້ທີ່ເມືອງວູເລດາ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ສູນເສຍທະຫານເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນການບຸກໂຈມຕີຜ່ານທົ່ງທີ່ເປັນບໍລິເວນເປີດກວ້າງ.
ນາຍພົນໂກຣມັອບກ່າວວ່າ ທະຫານຢູເຄຣນ ໄດ້ຂັບໄລ່ການບຸກໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ 90 ເທື່ອ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ແລະພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.
ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ປິດໂຮງຮຽນຈຳນວນນຶ່ງ ເນື່ອງໃນວັນຄົບຮອບຂອງສົງຄາມ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໂດຍຄາດວ່າ ມົສກູອາດທຳການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟທີ່ຍິງມາຈາກໄລຍະໄກເພື່ອເປັນຂີດໝາຍຂອງວັນດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ຕົນເຊື່ອວ່າມົສກູບໍ່ມີຄວາມສາມາດອີກແລ້ວ ໃນການສະແດງແສນຍານຸພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ດັ່ງທີ່ບາງຄົນຢ້ານກົວນັ້ນ.
ຫົວໜ້າສືບລັບ ທາງທະຫານ ທ່ານກິຣິໂລ ບູດານອບ ກ່າວຕໍ່ເວັບໄຊຂ່າວອອນລາຍ ຢູເຄຣນສກາ ປຣາບດາ ວ່າ “ຈະບໍ່ມີຫຍັງຜິດປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນ. ຄວາມພະຍາມຕາມປົກກະຕິຂອງຣັດເຊຍ……ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ມີການວາງແຜນໄວ້. ໃຫ້ເຊື່ອຂ້າພະເຈົ້າ ພວກເຮົາໄດ້ມີປະສົບການກັບສິ່ງນີ້ ມາຫຼາຍກວ່າ 20 ເທື່ອແລ້ວ.”