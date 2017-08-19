ການແທງກັນ ຢູ່ຟິນແລນ ຖືກສືບສວນ ໃນຖານ ເປັນການໂຈມຕີ ກໍ່ການຮ້າຍ

ຕຳຫລວດຟິນແລນກ່າວວ່າ ການແທງກັນໃນວັນສຸກວານນີ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍສອງ
ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະອີກຫົກຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຢູ່ທີ່ເມືອງ Turku ຊຶ່ງເປັນເມືອງແຄມ
ທະເລ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ຂອງປະເທດ ກຳລັງຖືກສືບສວນວ່າເປັນການກໍ່
ການຮ້າຍ.
ຕຳຫລວດກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ "ການກະທຳນີ້ໄດ້ຖືກສືບສວນ ໃນຖານເປັນການຄາດຕະກຳ ແຕ່ໃນຕອນກາງຄືນພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເພີ້ມ
ເຕີມ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການກະທໍາຄວາມຜິດດັ່ງກ່າວບັດນີ້ແມ່ນການຄາດຕະກຳກໍ່
ການຮ້າຍ.”
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍິງໄສ່ຂາ ຖືກລະບຸໂຕວ່າ ເປັນສັນຊາດໂມຣົກໂກ ອາຍຸ 18
ປີ ແຕ່ວ່າຕຳຫລວດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເຜີຍຊື່ຂອງລາວ.
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ສະໜາມບິນ Helsinki ແລະສະຖານີລົດໄຟແມ່ນເຂັ້ມ
ງວດຕື່ມຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບມືກັບການແທງກັນດັ່ງກ່າວ.
ຫ້ອງການສືບລັບດ້ານຄວາມປອດໄພ ໄດ້ຍົກລະດັບການຂົ່ມຂູ່ກໍ່ການຮ້າຍຂຶ້ນໃນເດືອນ
ມິຖຸນາຜ່ານມາ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບຂ່າວ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນການກໍ່ການຮ້າຍ ຢູ່ໃນຟິນ
ແລນ ຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວເປັນປະເທດທີ່ສະຫງົບ.
ເມືອງ Turku ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 140 ກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫລວງ Helsinki ໄປ
ທາງພາກຕາເວັນຕົກ.
ການແທງກັນເກີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຢູໂຣບຍັງມີການເຕືອນ ໃຫ້ລະມັດລະວັງໃນລະດັບສູງ
ແລະຢູໂຣບພວມດິ້ນລົນຮັບມືກັບການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຮວມທັງສອງເທື່ອ
ໃນອາທິດນີ້ພຽງອາທິດດຽວ. ຢ່າງໜ້ອຍ 14 ຄົນໄດ້ເສຍຊີ ວິດ ແລະອີກ 100 ຄົນໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາຢູ່ໃນສະເປນ ຫລັງຈາກພວກຂັບລົດໄດ້ແລ່ນເຂົ້າຕຳ
ເອົາຄົນຍ່າງຢູ່ໃນການໂຈມຕີ 2 ຄັ້ງໃນນະຄອນ Barcelona ແລະເມືອງ Cambrils. ກຸ່ມ
ລັດອິສລາມ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີຢູ່ໃນນະຄອນ Barcelona.
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