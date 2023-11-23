ຟິນແລນ ສ້າງຮົ້ວກັ້ນ ຢູ່ທີ່ຊາຍແດນຕິດກັບຣັດເຊຍ ເພື່ອຄວບຄຸມຜູ້ອົບພະຍົບ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຊາຍແດນ ແລະ ທະຫານຂອງຟິນແລນ ໄດ້ເລີ່ມສ້າງຮົ້ວກັ້ນ ເຊິ່ງລວມມີສິ່ງກີດຂວາງທີ່ເປັນຊີມັງແລະມີໜາມໝາກຈັບຢູ່ທາງເທິງ ຢູ່ບາງຈຸດຂ້າມຊາຍແດນຍາວຂອງກຸ່ມປະເທດນໍດິກ (Nordic) ຕິດກັບຣັດເຊຍ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວເອພີ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຟິນແລນ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມ ການໄຫຼເຂົ້າຂອງພວກອົບພະຍົບໄດ້ດີຂຶ້ນ. ຟິນແລນກ່າວວ່າຕົນຈະປິດຈຸດຜ່ານແດນ ອີກ 3 ຈຸດໃນພາຍຫຼັງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຫຼືອພຽງແຕ່ຈຸດ ອາກຕິກ (Arctic) ພຽງຈຸດດຽວ ທີ່ເປີດໃຫ້ຜູ້ອົບພະຍົບ ທີ່ຕ້ອງການລີ້ໄພ. ຜູ້ອົບພະຍົບປະມານ 600 ຄົນທີ່ບໍ່ມີວີຊ່າ ແລະເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະອາຟຣິກາ, ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດຟິນແລນໃນເດືອນພະຈິກ. ວັງເຄຣມລິນ (Kremlin) ໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍໃຈຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງຟິນແລນ ທີ່ຈະປິດດ່ານກວດກາ ແລະປະຕິເສດການອ້າງສິດຂອງຕົນທີ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາ ຂອງພວກອົບພະຍົບ ເພື່ອລົງໂທດຟິນແລນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກັບ ເນໂຕ້.