ສະຖາບັນການເງິນໃນສະຫະລັດ ແລະເອເຊຍຕາເວັນອອກ ຖືກຫຼອກລວງໂດຍ ຜູ້ທີ່ສົງໄສວ່າ ເປັນນັກເຈາະຂໍ້ມູນເກົາຫຼີເໜືອ

ມີຄວາມກັງວົນອີກຄັ້ງວ່າ ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນຂອງກອງທັບເກົາຫຼີເໜືອ ກໍາລັງວາງເປົ້າໝາຍໃສ່ສະຖາບັນທາງການເງິນ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນລະບອບການປົກຄອງຜະເດັດການພຽງຢາງ ແລະອາດຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນດ້ານເງິນທຶນ ສໍາລັບໂຄງການອາວຸດຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ.
ມີລາຍງານທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ສະບັບນຶ່ງໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍບໍລິສັດຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ້ Recorded Future, ພົບວ່າ ຜູ້ເຈາະຂໍ້ມູນຊາວເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີ ກໍາລັງຫຼອກລວງຢູ່ໃນບໍລິສັດການເງິນທີ່ ມີຊື່ສຽງໃນ ຍີ່ປຸ່ນ, ຫວຽດນາມ ແລະສະຫະລັດ ໂດຍສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານທາງອີເມລ ແລະຜ່ານເອກະສານຕ່າງໆອອກໄປວ່າ ຖ້າມັນເປີດຂຶ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບຕ່າງໆທີ່ສໍາຄັນໄດ້.
“ການແນເປົ້າໝາຍຂອງການລົງທຶນທາງດ້ານທະນາຄານ ແລະບໍລິສັດຮ່ວມທຶນທີ່ສໍາຄັນ ອາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ແລະຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງຜູ້ທີ່ມີສິດເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ຂອງບັນດາລູກຄ້າພວກເຂົາເຈົ້າ,” ອີງຕາມບົດລາຍງານຈາກກຸ່ມບໍລິສັດ ອິນຊິກທ໌ (Insikt Group) ຂອງ Recorded Future.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ “ອາດຈະສົ່ງຜົນໃນທາງທີ່ຖືກກົດໝາຍ ແລະບໍ່ຖືກກົດໝາຍ, ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບທຸລະກິດທີ່ກໍາລັງລໍຖ້າເພື່ອເຈລະຈາ ຫຼື ລໍຖ້າເພື່ອຕົກ ລົງເຫັນດີນໍາກັນ, ຫຼືເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນການທໍາລາຍຕໍ່ແຟ້ມເອກະສານ ທີ່ເປັນຍຸດທະສາດການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດ.”
ໃນບົດລາຍງານກ່າວວ່າ ກຸ່ມທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດ ດໍາເນີນການໃນຊ່ວງເດືອນກັນຍາ ປີ 2022 ຫາເດືອນມີນາ ປີ 2023, ໂດຍໃຊ້ລະບົບອິນເຕີເນັດ ໃໝ່ສາມລະບົບ ແລະລະບົບອິນເຕີເນັດເກົ່າສອງລະບົບ, ແລະມີຊື່ທາງກິດຈະ ການຫຼາຍກວ່າ 20 ຊື່.