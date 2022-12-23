ລາຍງານສະບັບສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີຫໍລັດຖະສະພາ ທີ 6 ມັງກອນ ຊີ້ມືໃສ່ທ່ານ ທຣຳ

ຄະນະກຳມະການທີ່ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສະພາຕ່ຳ ເພື່ອສືບສວນສອບສວນການໂຈມຕີຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021, ເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍງານສະບັບສຸດທ້າຍ, ເຊິ່ງແມ່ນເອກະສານ ທີ່ຍາວ 845 ໜ້າເພື່ອສະໜັບສະໜູນການກ່າວອ້າງ ຂອງຄະນະກຳມະການວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດຂຶ້ນໂດຍກົງໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການກະທຳຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນ “ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຫຼາຍພາກສ່ວນເພື່ອຕ່າວປີ້ນ ຜົນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2020 ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ.”
ຜົນງານຂອງການສືບສວນສອບສວນ ດົນກວ່າ 17 ເດືອນນັ້ນ, ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນການກັ່ນຕອງຫຼັກຖານທີ່ຖືກເກັບມາຈາກການສຳພາດຜູ້ເຫັນເຫດການຫຼາຍພັນຄົນ, ເອກະສານ ແລະການກວດສອບການສື່ສານທາງອີເລັກໂທຣນິກ. ອີງຕາມຄະນະກຳມະການນັ້ນ, “ຫຼັກຖານດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໄປສູ່ການສະຫຼຸບທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຕົງໄປຕົງມາຄື: ສາເຫດໃຈກາງຂອງເຫດການວັນທີ 6 ມັງກອນແມ່ນມາຈາກຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ, ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ຜູ້ທີ່ຖືກຕິດຕາມໂດຍຫຼາຍຄົນ. ບໍ່ມີເຫດການໃດໃນວັນທີ 6 ມັງກອນຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຖ້າບໍ່ມີທ່ານ.”
ທ່ານ ທຣຳ ເອງໄດ້ກ່າວປະນາມຄະນະກຳມະການ ແລະ ວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເປັນປະຈຳ, ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ຢືນຢັດຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງວ່າ “ການເລືອກຕັ້ງ 2020 ແມ່ນໄດ້ຖືກລັກໄປຈາກທ່ານ.
ນອກຈາກການພິລະຈາການໂຈມຕີ ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງນັ້ນ, ລາຍງານໄດ້ອະທິບາຍການກົດດັນຂອງທ່ານທຣຳ ຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ, ລັດ, ສະມາຊິກສະພານິຕິບັນຍັດ ແລະ ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ເພື່ອຄວບຄຸມລະບົບ ຫຼື ລະເມີດກົດໝາຍ.
ການເປີດເຜີຍລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການໃຫ້ການຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງຄະນະກຳມະການ, ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງສະມາຊິກຫຼາຍຄົນໄດ້ກ່າວຫາອະດີດປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວກັບ ການກະທຳຜິດຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ໄດ້ສະເໜີທ່ານຕໍ່ກະຊວງຍຸຕິທຳສຳລັບການຟ້ອງຮອງດຳເນີນຄະດີ. ຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆລວມມີການກໍ່ຈະລາຈົນ, ການຂັດຂວາງການດຳເນີນການຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອສໍ້ໂກງ ສະຫະລັດ ແລະ ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອທຳການຖະແຫຼງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ການສະເໜີດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ມີນ້ຳໜັກທາງກົດໝາຍ, ແຕ່ບັນທຶກທີ່ຍືດຍາວທີ່ຖືກປະກອບໂດຍຄະນະກຳມະການນັ້ນຈະເພີ່ມຫຼັກຖານທີ່ຖືກເຕົ້າໂຮມໂດຍກະຊວງຍຸຕິທຳໃນການສືບສວນສອບສວນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຕັດສິນຄັ້ງສຸດທ້າຍວ່າ ຈະດຳເນີນການຟ້ອງຮ້ອງ ອະດີດປະທານາທິບໍດີຫຼືບໍ່.