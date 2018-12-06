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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ຜູ້ຄົນພາກັນ​ກ່າວເຖິງ​ຄຸນ​ງາມ ຄວາມ​ດີຂອງອະ​ດີດ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ຈອຣ​໌ຈ ​ເອ​ຈ ດັບ​ເບິນ​ຢູ ບຸຊ ຂອງ ສ​ຫລ ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ

ຜູ້​ຄົນ​ໄປ​ເຄົ​າ​ລົບ​​ສົບ ​ຂອງ​ອະ​ດີດ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ຈອຣ​໌ຈ ​ເອ​ຈ ດັບ​ເບິນ​ຢູ ບຸຊ ຂອງ ສ​ຫລ ທີ່ຢູ່​ໃນ​ໂຮງ​ສົບ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ດ້ວຍ​ທຸງ​ຊາ​ດ ສ​ຫລ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສົບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເອົາ​ໄປ​ດອຍ​ໄວ້ ທີ່​ໂບດ Episcopal ຂອງ​ເຊນ​ທ໌ ມາກ​ຕິນ​, ວັນ​ທີ 5 ທັນ​ວາ, 2018, ໃນ​ເມືອງ​ຮຸ​ສ​ຕັນ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ທ່ານ ຈອຣ໌ຈ ​ເຮີ​ເບີດ​ທ໌ ວອກ​ເກີ ບຸຊ (George Herbert Walker Bush)
ຈະ​ກ່າວ​ອຳ​ລາ​ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ທີ 41 ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ໃນ​ພິ​ທີ​ສົ່ງ​ສະ​ການ​ແບບ​ສ່ວນ​
ຕົວ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ຢູ່​ບ່ອນທີ່ທ່ານເລືອກເອົາເປັນບ້ານເຮືອນຂອງ​ທ່ານໃນ​ເມືອງ​ຮຸ​ສ
​ຕັນ, ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ.​

(​ຊ້າຍ​ຫາ​ຂວາ) ປ. ທ​ຣຳ, ສັດ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ Melania Trump, ອະ​ດີດ​ ປ. ໂອ​ບາ​ມາ ແລະ​ ທນ. ມິ​ແຊ​ລ ໂອ​ບາ​ມາ, ອະ​ດີດ ປ. ຄ​ລິນ​ຕັນ ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ອື່ນໆ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສົ່ງ​ສະ​ການ​ແບບ​ທາງ​ການຂອງ ປ. H.W. Bush ໃນ​ວັນ​ທີ 5 ທັນ​ວາ, 2018 ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ
(​ຊ້າຍ​ຫາ​ຂວາ) ປ. ທ​ຣຳ, ສັດ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ Melania Trump, ອະ​ດີດ​ ປ. ໂອ​ບາ​ມາ ແລະ​ ທນ. ມິ​ແຊ​ລ ໂອ​ບາ​ມາ, ອະ​ດີດ ປ. ຄ​ລິນ​ຕັນ ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ອື່ນໆ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສົ່ງ​ສະ​ການ​ແບບ​ທາງ​ການຂອງ ປ. H.W. Bush ໃນ​ວັນ​ທີ 5 ທັນ​ວາ, 2018 ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ

ເຮືອ​ບິນ​ທີ່​ບັນ​ຈຸສົບ​ຂອງມື້​ລາງ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໄປ​
ຍັງເມືອງ​ຮຸ​ສ​ຕັນ ​ໃນຕອນ​ແລງ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ແລ​ະ​ໄດ້ຖືກ​ນຳ​ໄປ​ຍັງ ໂບດ Episcopal
ຂອງ​ເຊັນ​ທ໌ມາກ​ຕິນ ​ເພື່ອ​ເອົາໄປ​ດອຍ​ໄວ້ ​ຂ້າມ​ຄືນ ເພື່ອ​ໃຫ້ປະ​ຊາ​ຊົນໄດ້ລຽນ​ແຖວ​ກັນ​
ໄປ​ເຄົາລົບ ແລະ​ເບິ່ງ​ໂຮງ​ສົບ​ຂອງ​ທ່ານ​ບຸ​ຊ ທີ່​ຖືກ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ດ້ວຍ​ທຸງ​ຊາດ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ຫລັງຈາກ​ພິ​ທີ​ສົ່ງ​ສະ​ການ​ສ່ວນ​ຕົວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ແລ້ວສົບ​ຂອງ​ອະ​ດີດປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ
ຈະ​ຖືກ​ບັນ​ທຸກໄປ ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ທີ່​ຖືກ​ອອກ​ແບບມາ​ເປັນ​ພິ​ເສດ ເພື່ອ​ເອົາ​ໄປຝັງ ຢູ່​ຫໍສະ​ໝຸດ
ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຂອງ​ທ່ານ ຢູ່​ໃນ​ດິນຂອງມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ A&M ເທັກ​ຊັ​ສ ທີ່​ຢູ່​ທາງ​ທິດ
​ເໜືອ ແລະ​ຫ່າງ​ຈາກ​ໂບດ​ດັ່ງ​ກ່າວ 120 ກິ​ໂລ​ແມັດ. ທ່ານຈະຖືກເອົາ​ໄປນອນ​ໄວ້​ຢ່າງສະ
ຫງົບ​ຢູ່​ຄຽງ​ຂ້າງ​ທ່ານ​ນາງ Barbara, ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່ໄດ້​ຢູ່​ຮ່​ວມ​ກັນ​ເປັນ​ເວ​ລາ 73
ປີ ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີນີ້ ແລະ​ ລູກ​ສາວ​ຂອງພວກ​ເພິ່ນ, ​ຄື​ນາງ Robin ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ
​ຍ້ອນ​ພະ​ຍາດ​ມະເຮັງ​ກິນ​ເລືອດ​ແຕ່​ຕອນ​ຍັງ​ນ້ອຍນັ້ນ.

ເບິງວີ​ດິ​ໂອ​ພິ​ທີ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ແກ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ George HW Bush

US Bids Farewell to President George HW Bush at State Funeral
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US Bids Farewell to President George HW Bush at State Funeral

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ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີສະ​ຫະ​ລັດ 5 ທ່ານ ໄດ້​ໄປ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ ຢູ່ໂບດ​ພະ​ວິ​ຫານ​ແຫ່ງ​ຊາດ
ຫລື National Cathedral ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​
ສົ່ງ​ສະ​ການ​ແບບ​ທາງ​ການຂອງ​ທ່ານ ຈອຣ໌ຈ ເອັ​ສ. ດັບ​ເບິ​ລ​ຢູ. ບຸຊ (George H.W.
Bush) ທີ່​ເສ​ຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ແລ້ວນີ້ ​ທີ່​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ, ລວມ​ອາ​ຍຸ​ໄດ້ 94 ປີ.

ພິ​ທີ​ສົ່ງ​ສະ​ການ​ແບບ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ George H.W. Bush

In Photos: State Funeral of Former President George H.W. Bush
Photo Gallery:

In Photos: State Funeral of Former President George H.W. Bush

​ທ່ານ ຈອຣ໌ຈ ດັບ​ເບິ​ລ​ຢູ. ບຸຊ (George W. Bush), ຊຶ່ງ​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ ແລະ
ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດຄົນ​ທີ 43 ໄດ້ກ່າວຕໍ່​ແຂກທີ່​ຖືກ​ເຊີນ​ ຢູ່​ທີ່ໂບດ​ພະ​ວິ​ຫານ
​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫລື National Cathedral ​ວ່າ "ເພິ່ນ​ສອນ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ຈັກວ່າ ການ​ຮັບ​
ໃຊ້​ປະ​ຊາ​ຊົນແມ່ນ​ມີ​ກຽດ ແລະ​ຈຳ​ເປັນ.” ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ "ເພິ່ນ​ມີຄວາມ​ສາມາດ​
ໃນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ອຸ​ທິດ​ຕົນ​ໃຫ້​ແກ່​ພາ​ລະ​ກິດ​ຕ່າງໆ ຢ່າງ​ມະ​ຫາ​ສານ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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