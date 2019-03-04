ການໂຈມຕີຢູ່ເຂດແດນແຫ່ງສຸດທ້າຍ ທີ່ຖືກອ້າງວ່າເປັນເມືອງຫຼວງຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ
ລັດອິສລາມ ໃນປະເທດ ຊີເຣຍ ນັ້ນ ໄດ້ຊັກຊ້າລົງ ໃນຂະນະທີ່ມັນໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ມື້ທີ
ສາມເຕັມໆ, ພ້ອມກັບກອງກຳລັງທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງ ໂດຍ ສະຫະລັດ ທີ່ປະກາດ
ການເລື່ອນເວລາ ຍ້ອນຍັງມີພົນລະເຮືອນອາໄສຢູ່, ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນໃນນັ້ນ ໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນ
ເຄື່ອງກຳບັງມະນຸດ.
ທ່ານ ມຸສຕາຟາ ບາລີ, ໂຄສົກສຳລັບກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕ ຊີເຣຍ ຫຼື SDF ໄດ້
ປະກາດໃນທວິດເຕີ ເມື່ອຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ອນການໂຈມ
ຕີໃນເມືອງ ບາກຸສ ລົງ ຍ້ອນມີພົນລະເຮືອນຈຳນວນໜ້ອຍນຶ່ງຖືກພວກ ແດສ ຈັບມາ
ເປັນເຄື່ອງກຳບັງມະນຸດ.”
ທ່ານ ບາລີ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ມີການດຳເນີນການແນວໃດແດ່ ເພື່ອນຳເອົາພວກພົນລະ
ເຮືອນອອກມາຈາກເມືອງ ບາກຸສ ແລະ ໜີອອກມາຈາກອັນຕະລາຍ, ແນວໃດກໍຕາມ
ທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າ ການຫຼຸດຜ່ອນການຕໍ່ສູ້ຈະບໍ່ແກ່ຍາວອອກໄປດົນ.
ທ່ານໄດ້ຂຽນດ້ວຍການໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ສຳລັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍວ່າ “ພວກເຮົາຢືນຢັນວ່າ ການ
ຕໍ່ສູ້ເພື່ອຍຶດຄືນ ເຂດຄວບຄຸມແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງພວກ ISIS ຈະຈົບລົງໃນໄວໆນີ້.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງພັນທະມິດ ທຳອິດໄດ້ຍົກຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການມີພົນ
ລະເຮືອນອາໄສຢູ່ ໃນຕອນເຊົ້າວັນດັ່ງກ່າວ, ໂດຍເນັ້ນເຖິງລັກສະນະຄວາມໂຫດຮ້າຍ
ຂອງການຕໍ່ສູ້.
ໂຄສົກພັນທະມິດ ພັນເອກ ຊອນ ຣາຍອັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພັນທະມິດເຊື່ອວ່າ ພວກ ISIS
ຍັງຄົງໃຊ້ພົນລະເຮືອນເປັນເຄື່ອງກຳບັງມະນຸດ, ແລະ ໄດ້ລ່ວງລະເມີດກົດໝາຍຂອງ
ສົງຄາມຢ່າງຊັດເຈນ.”
ກົນລະຍຸດຂອງພວກ IS ໃນການໃຊ້ມະນຸດເປັນເຄື່ອງກຳບັງບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ໃໝ່. ແຕ່ມັນ
ໄດ້ຂັດກັບການຢືນຢັນ ໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງກຳລັງ SDF ບາງຄົນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເວົ້າ
ວ່າ ການໂຈມຕີຄັ້ງສຸດທ້າຍຈະບໍ່ເລີ່ມຂຶ້ນຈົນກວ່າພົນລະເຮືອນທຸກຄົນຈະໄດ້ຖືກຍົກ
ຍ້າຍອອກຈາກດິນແດນທີ່ພວກ IS ຍຶດຄອງເສຍກ່ອນ.
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