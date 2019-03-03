ເວລາແມ່ນກຳລັງໃກ້ຈະໝົດລົງ ສຳລັບພວກນັກລົບທີ່ປ້ອງກັນພື້ນທີ່ແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງ
ເມືອງຫຼວງທີ່ປະກາດຂຶ້ນມາເອງຂອງພວກລັດອິສລາມ.
ກຳລັງທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍສະຫະລັດ ປະມານ 15,000 ຄົນຢູ່ໃນຊີເຣຍ ໄດ້ເລີ້ມ
ໂຈມຕີເທື່ອສຸດທ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ໃນເຂດວົງອ້ອມຂະໜາດນ້ອຍຂອງລັດອິສລາມ
ໃນບ້ານ ບາກຸສ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ໃນຕອນແລງວັນສຸກ
ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະຫະລັດ ແລະ ເຮືອບິນກຳລັງແນວ
ໂຮມ ແລະ ປືນໃຫຍ່.
ຕົກມາເຖິງວັນເສົາຕອນເຊົ້າວານນີ້ ເຖິງແມ່ນມີການສູ້ລົບໜັກຢູ່ນັ້ນ, ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່
ໝັ້ນໃຈວ່າ ການສູ້ລົບຍັງຈະມີຍັງອີກບໍ່ດົນ.
ໂຄສົກກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ຫຼື SDF ທ່ານ ມູສຕາຟາ ບາລີ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນ
ທວິດເຕີ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຄາດວ່າ ມັນຈະຈົບລົງໃນໄວໆນີ້.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ ບາລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າກອງກຳລັງ SDF ໄດ້ສູ້ລົບຈາກຖະໜົນຫາ
ອີກຖະໜົນນຶ່ງ ກັບພວກນັກລົບອິສລາມ ທີ່ປ້ອງກັນທີ່ດິນນ້ອຍໆປົກຄຸມດ້ວຍຕູບຜ້າ
ແລະ ຕຶກທີ່ຫັກພັງ.
ທ່ານ ບາລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອາວຸດໜັກຕ່າງໆຍັງໄດ້ຖືກໃຊ້. ພວກຫົວຮຸ່ນແຮງຍັງໄດ້ວາງ
ລະເບີດ ແລະ ໃຊ້ລະເບີດສະແຫວງເຄື່ອງ ແລະ ລະເບີດຕ່າງໆໄດ້ແຕກໃນຂະນະທີ່
ກອງກຳລັງ SDF ເຄື່ອນກຳລັງເຂົ້າໄປ.
ອີງຕາມໂຄສົກຂອງພວກທະຫານບ້ານຊາວເຄີດ YPG ເຊິ່ງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ສູ້ລົບຕ້ານລັດອິສລາມ ນັ້ນ, ກອງກຳລັງທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກ ສະຫະລັດ ຢ່າງ
ໜ້ອຍສີ່ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ SDF ກ່າວວ່າ ພວກນັກລົບອິສລາມ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ແຕ່ປະຕິເສດທີ່
ຈະໃຫ້ຕົວເລກ.
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