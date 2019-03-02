ກຳລັງທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກສະຫະລັດ ຍັງສືບຕໍ່ບຸກຄືບໜ້າເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວນທີ່ ໝັ້ນແຫ່ງສຸດທ້າຍ ຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ປະກາດຕົນເອງວ່າ ເປັນລັດອິສລາມ ຫລື caliphate ຢູ່ໃນຊີເຣຍ.
ທ່ານມຸສຕາຟາ ບາລີ ໂຄສົກຂອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ SDF ກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າທະຫານຂອງຕົນ 3 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ມີພວກຫົວຮຸນແຮງຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບຈຳນວນ.
ທ່ານບາລີ ກ່າວວ່າ “ການສູ້ລົບກັນຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະກໍມີການນຳໃຊ້ອາວຸດໜັກນຳດ້ວຍ. ກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ໄດ້ບຸກຄືບໜ້າຢ່າງສຳຄັນແລະກໍເຂົ້າໄປໃນເມືອງບາກຸສ. ພວກຫົວຮຸນແຮງຍັງສືບຕໍ່ ວາງລະເບີດທີ່ເຮັດຂຶ້ນ ເອງແລະລະເບີດກໍໄດ້ແຕກຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍບຸກຄືບໜ້າເຂົ້າໄປນັ້ນ.
ການບຸກໂຈມຕີພວກນັກລົບກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນສຸກວານນີ້.
ການບຸກໂຈມຕີຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຊຶ່ງໄດ້ປະກາດໂດຍທ່ານບາລີຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ເລີ້ມຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫລັງຈາກຜູ້ບັນຊາການຂັ້ນສູງກ່າວວ່າ ບ້ານບາກຸສຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ຈະຖືກປົດປ່ອຍພາຍໃນອາທິດນີ້.
ທ່ານບາລີຂຽນວ່າ “ຫຼັງຈາກໄດ້ຍົກຍ້າຍພົນລະເຮືອນຫຼາຍພັນຄົນ ແລະສະຫາຍຂອງພວກເຮົາທີ່ຖືກຈັບເປັນໂຕປະກັນຢູ່ບ້ານບາກຸສອອກໄປແລ້ວ ການປະຕິບັດງານເພື່ອ ກວດລ້າງກຳລັງຂອງພວກໄອຊິສທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ຈຸສຸດທ້າຍ ກໍໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນເວລາ 18 ໂມງ ແລງມື້ນີ້.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍອີກຄົນນຶ່ງກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່ວ່າ ມີກຳລັງ 15,000 ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດງານຄັ້ງນີ້ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນທາງອາກາດ ແລະປືນໃຫຍ່ ຈາກສະຫະລັດ ແລະກຸ່ມແນວໂຮມ.
ສ່ວນໂຄສົກຂອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ນາງລິລວາ ອັຟດູລລາ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ການບຸກໂຈມຕີຂັ້ນສຸດທ້າຍຕໍ່ບ້ານບາກຸສເລີ້ມຂຶ້ນດ້ວຍການສູ້ລົບກັນຢ່າງດຸເດືອດ ກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍໄອຊິສ. ແຕ່ພວກເຮົາຈະທຳການຕໍ່ສູ້ຕໍ່ໄປຈົນເທົ່າພວກເຮົາສາມາດເຈາະຜ່ານແນວປ້ອງກັນຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໄປໄດ້.”
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