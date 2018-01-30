ຜູ້ຊາຍຊາວອອສເຕຣເລຍ ຖຶກຕິດຄຸກ ຍ້ອນຖ່າຍຮູບ ການເດີນຂະບວນ ຂອງຝ່າຍຄ້ານ ໃນກຳປູເຈຍ

ນັກຖ່າຍຮູບເງົາອອສເຕຣຍເລຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ຖືກຈັບໃນປີກາຍນີ້ຢູ່ໃນກຳປູເຈຍ ໃນຂໍ້ຫາ
ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດ ຍັງຢູ່ໃນຄຸກ ຫລັງຈາກສານສູງສຸດ
ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ປະຕິເສດຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂອງລາວເພື່ອການປະກັນໂຕ.
ທ້າວເຈມສ໌ ຣິກແກັຕສັນ ໄດ້ຖືກຈັບ ໃນນະຄອນພະນົມເປັນ ຍ້ອນຕິດຕັ້ງກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ໃສ່ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ເພື່ອຖ່າຍທຳການເດີນຂະບວນຫາສຽງໂດຍພັກພັກກູ້ຊາດກຳ
ປູເຈຍ ຊຶ່ງເປັນຝ່າຍຄ້ານ. ທ້າວຣິກແກັຕສັນ ອາຍຸ 68 ປີປະເຊີນໜ້າກັບການຕິດຄຸກ
10 ປີ ຖ້າຫາກຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງ ກ່າວ.
ສານສູງສຸດໄດ້ອອກຖະແຫລງການໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ປະຕິເສດ
ຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ້າວຣິກແກັຕສັນ ເພາະວ່າຄະດີຂອງລາວຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນ.
ຍານາງອາເລັກຊານດຣາ ແຄນແນັຕ ທະນາຍຄວາມຂອງຄອບຄົວຣິກແກັຕສັນ ກ່າວ
ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ຮູ້ສຶກຜິດຫວັງເປັນທີ່ສຸດ" ໃນການຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດ ທີ່ໄດ້
ມີຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ທ້າວຣິກແກັດສັນ ເຂົ້າຮ່ວມ ຊຶ່ງສະໝຽນສານ ກ່າວວ່າ ລົດຕູ້ທີ່ນຳເອົາລາວ
ໄປສານເພື່ອຟັງການຕັດສິນນັ້ນ ໄດ້ໄປຮອດສານ ຊ້າ. ທ່ານນາງແຄນແນັຕ ກ່າວວ່າຄອບຄົວຣິກແກັຕສັນຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງລາວ ໃນຂະນະທີ່
ລາວຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນຄຸກທີ່ແອອັດ ກັບພວກນັກໂທດອື່ນໆອີກ 140 ຄົນ.
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