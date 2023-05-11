ການສູ້ລົບກັນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງຊູດານ ໄດ້ທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເຫັນເຫດການ ລາຍງານກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ການຍິງຈະຫຼວດເຂົ້າໃສ່ກັນ ແລະສຽງປືນດັງຂຶ້ນຢູ່ໃນຫຼາຍໆຄຸ້ມ. ຢູ່ພາກໃຕ້ຊູດານ ການສູ້ລົບກັນລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າໄດ້ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາຫຼາຍມື້ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ບັນຫາຂັດແຍ້ງຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ມີຈຸດສູນກາງຢູ່ນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມນັ້ນ ອາດຈະແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ.
ກອງທັບຊູດານ ທີ່ນຳພາໂດຍນາຍພົນອັບແດລ ຟາຕາ ອາລ-ເບີຮານ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມແລະສອງຫົວເມືອງເອື້ອຍນ້ອງ ເມືອງໂອມເດີຣແມນ ແລະບາຫ໌ຣີ ເປັນມື້ທີສອງ ໃນຂະນະທີ່ກອງທັບຊູດານພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັບໄລ່ກຳລັງເຄື່ອນທີ່ສະໜັບສະໜູນວ່ອງໄວ RSF ທີ່ນຳພາໂດຍນາຍພົນໂມຮໍາເມັດ ຮຳດານ ດາກາໂລ ຊຶ່ງໄດ້ຕັ້ງທີ່ໝັ້ນ ຢູ່ຕາມຄຸ້ມບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ ນັບແຕ່ການສູ້ລົບລະເບີດຂຶ້ນເມື່ອກາງເດືອນເມສາຜ່ານມາ.
ທ້າວອາເໝັດ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ຄຸ້ມຊາມບາດໃນເມືອງບາຫ໌ຣີ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ວ່າ “ມີການໂຈມຕີທາງອາກາດຢ່າງໜັກ ແລະຍິງຈະຫຼວດ RPG ເຂົ້າໃສ່ ເລີ້ມແຕ່ 6 ໂມງເຄິ່ງຕອນເຊົ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ໝູບລົງໃສ່ພື້ນດິນ ແລະມີຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ໆກັບພວກເຮົາທີ່ພາກັນແລ່ນໄປຫາແມ່ນ້ຳໄນລ໌ ເພື່ອປົກປ້ອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຄູແຄມນ້ຳ.”
ຢູ່ພາກໃຕ້ຊູດານ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ການສູ້ລົບລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າຮາວຊາ ແລະເຜົ່ານູບາ ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການສູ້ລົບທີ່ຄາຣ໌ທູມຫຼືບໍ່. ຄວາມຮຸນແຮງ
ແບບນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງແປກ ຢູ່ໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຂອງຊູດານ. ການຕໍ່ສູ້ກັນເມື່ອໄວໆມານີ້ເຮັດໃຫ້ມີ 25 ຄົນເສຍຊີວິດ ອີງຕາມສະຫະພັນນາຍໝໍຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.