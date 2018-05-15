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ມີການປະທະກັນສົດໆຮ້ອນໆ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ມຽນມາ ໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ກັບຈີນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢັບຢັ້ງສັ່ງໃຈເອົາໄວ້

Myanmar Northern Fighter
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ລິງໂດຍກົງ

ການສູ້ລົບກັນຮອບໃໝ່ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້ ຕາມຊາຍແດນມຽນມາ
ຕິດກັບປະເທດຈີນ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດແລະຈີນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຢັບຢັ້ງ.
ຄວາມຮຸນແຮງເທື່ອຫລ້າສຸດ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃກ້ໆກັບບ່ອນທີ່ 32 ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນການສູ້ລົບກັນເມື່ອທ້າຍສັບປະດາທີ່ຜ່ານມານີ້.

ການສູ້ລົບກັນຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາຕະຫຼອດມື້ ຢູ່ທີ່ບ້ານ ໂຮ ໝັອງ (Ho-Mong)
ອີງຕາມຄຳບອກເລົ່າຂອງຕຳຫຼວດທີ່ປ້ອມນ້ຳພະກາ ແຈ້ງໃຫ້ວີໂອເອ ພະແນກ
ພາສາມຽນມາຊາບ. ການປະທະກັນເລີ້ມຂຶ້ນໃນເວລາປະມານ 9 ໂມງເຊົ້າ ທີ່
ເຂດມູເຊບ້ານນາມອນແລະເຂດນ້ຳພາ ບ່ອນທີ່ພວກກະບົດປະມານ 100 ຫາ
150 ຄົນ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນບ້ານໂຮ ໝັອງ.

ການສູ້ລົບກັນຂອງກຸ່ມພັນທະມິດພາກເໜືອ ຊຶ່ງເປັນກຳລັງປະສົມ ຂອງພວກ
ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ປະກອບອາວຸດ 4 ກຸ່ມ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນການປະເຊີນໜ້າກັນ ກັບທະ
ຫານລັດຖະບານມຽນມາ ລະຫວ່າງບ້ານນ້ຳພະກາແລະເມືອງມູເຊ ແລະການສູ້
ລົບກັນຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາຈົນຮອດຕອນບ່າຍ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ມູເຊ ເປັນບ່ອນທີ່ໄດ້ເກີດການປະທະກັນ ໃນມື້ວັນເສົາແລ້ວ ຊຶ່ງພວກທີ່ເສຍຊີວິດ
ແມ່ນຮວມທັງປະຊາຊົນຈີນ 2 ຄົນ.

ບັນດາລູກປືນທີ່ເຫັນໃນຕຽງ ທີ່ເຫັນໃນໃນໜ້າແວັບທີ່ທາງທະຫານບ້ານນຳລົງເຜີຍແຜ່ ນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກ ເກີດການປະທະກັບລະຫວ່າງ ກອງກຳລັງມຽນມາ ກັບກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ໃນເມືອງມູສ, 13 ພຶດສະພາ 2018.
ບັນດາລູກປືນທີ່ເຫັນໃນຕຽງ ທີ່ເຫັນໃນໃນໜ້າແວັບທີ່ທາງທະຫານບ້ານນຳລົງເຜີຍແຜ່ ນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກ ເກີດການປະທະກັບລະຫວ່າງ ກອງກຳລັງມຽນມາ ກັບກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ໃນເມືອງມູສ, 13 ພຶດສະພາ 2018.

ທ່ານອູ ທອງ ທຸນ ອາສາສະໝັກທີ່ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອໃນເຂດມູເຊ ກ່າວຕໍ່ວີໂອ
ເອວ່າ ຂົວນ້ຳພາວໃກ້ເຂດມູເຊ ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າຂອງການຍິງປືນໃຫຍ່ໂຈມຕີ ໃນ
ວັນຈັນວານນີ້.

ເຖິງແມ່ນໄດ້ເກີດການສູ້ລົບກັນກໍຕາມ ແຕ່ກໍມີລົດບັນທຸກຢ່າງນ້ອຍ 3 ພັນຄັນ
ໄດ້ແລ່ນຜ່ານເສັ້ນທາງ ທີ່ມີການສັນຈອນໄປມາຢ່າງຄັບຄັ່ງສາຍນີ້ ຫາດ່ານຂ້າມ
ຊາຍແດນມູເຊ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງລັດສານຂອງມຽນມາ ແລະແຂວງຢຸນນານຂອງ
ຈີນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງອາສາສະໝັກຄົນນີ້ກ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຊາສຳພັນ ຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດໃນນະຄອນຢ່າງກຸ້ງ ທ່ານອາ
ຢານີ ແມນນິງ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບ
ໂຕເລກຜູ້ບາດເຈັບ ຈາກການປະທະກັນເມື່ອໄວໆມານີ້ ລະຫວ່າງກຸ່ມກອງທັບ
ປົດປ່ອຍແຫ່ງຊາດຕາ-ອາງ ກັບກຳ”ລັງລັດຖະບານ ແລະພວກທະຫານບ້ານໃນ
ເຂດເມືອງມູເຊ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງລັດສານ ແລະໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍໃຈ
ເປັນທີ່ສຸດ ຕໍ່ບັນດາຄອບຄົວຂອງພວກທີ່ເສຍຊີວິດແລະບາດເຈັບຈາກການຂັດ
ແຍ້ງດັ່ງກ່າວ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ຊາຍຜູ້ນຶ່ງບາດເຈັບນັ່ງຢູ່ໃນລົດ ໃນເມືອງມູສ, ລັດສານ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ, ມຽນມາ, 12 ພຶດສະພາ 2018.
ຊາຍຜູ້ນຶ່ງບາດເຈັບນັ່ງຢູ່ໃນລົດ ໃນເມືອງມູສ, ລັດສານ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ, ມຽນມາ, 12 ພຶດສະພາ 2018.

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