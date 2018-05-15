ມີການປະທະກັນສົດໆຮ້ອນໆ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ມຽນມາ ໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ກັບຈີນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢັບຢັ້ງສັ່ງໃຈເອົາໄວ້

ການສູ້ລົບກັນຮອບໃໝ່ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້ ຕາມຊາຍແດນມຽນມາ
ຕິດກັບປະເທດຈີນ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດແລະຈີນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຢັບຢັ້ງ.
ຄວາມຮຸນແຮງເທື່ອຫລ້າສຸດ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃກ້ໆກັບບ່ອນທີ່ 32 ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນການສູ້ລົບກັນເມື່ອທ້າຍສັບປະດາທີ່ຜ່ານມານີ້.
ການສູ້ລົບກັນຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາຕະຫຼອດມື້ ຢູ່ທີ່ບ້ານ ໂຮ ໝັອງ (Ho-Mong)
ອີງຕາມຄຳບອກເລົ່າຂອງຕຳຫຼວດທີ່ປ້ອມນ້ຳພະກາ ແຈ້ງໃຫ້ວີໂອເອ ພະແນກ
ພາສາມຽນມາຊາບ. ການປະທະກັນເລີ້ມຂຶ້ນໃນເວລາປະມານ 9 ໂມງເຊົ້າ ທີ່
ເຂດມູເຊບ້ານນາມອນແລະເຂດນ້ຳພາ ບ່ອນທີ່ພວກກະບົດປະມານ 100 ຫາ
150 ຄົນ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນບ້ານໂຮ ໝັອງ.
ການສູ້ລົບກັນຂອງກຸ່ມພັນທະມິດພາກເໜືອ ຊຶ່ງເປັນກຳລັງປະສົມ ຂອງພວກ
ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ປະກອບອາວຸດ 4 ກຸ່ມ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນການປະເຊີນໜ້າກັນ ກັບທະ
ຫານລັດຖະບານມຽນມາ ລະຫວ່າງບ້ານນ້ຳພະກາແລະເມືອງມູເຊ ແລະການສູ້
ລົບກັນຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາຈົນຮອດຕອນບ່າຍ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ມູເຊ ເປັນບ່ອນທີ່ໄດ້ເກີດການປະທະກັນ ໃນມື້ວັນເສົາແລ້ວ ຊຶ່ງພວກທີ່ເສຍຊີວິດ
ແມ່ນຮວມທັງປະຊາຊົນຈີນ 2 ຄົນ.
ທ່ານອູ ທອງ ທຸນ ອາສາສະໝັກທີ່ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອໃນເຂດມູເຊ ກ່າວຕໍ່ວີໂອ
ເອວ່າ ຂົວນ້ຳພາວໃກ້ເຂດມູເຊ ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າຂອງການຍິງປືນໃຫຍ່ໂຈມຕີ ໃນ
ວັນຈັນວານນີ້.
ເຖິງແມ່ນໄດ້ເກີດການສູ້ລົບກັນກໍຕາມ ແຕ່ກໍມີລົດບັນທຸກຢ່າງນ້ອຍ 3 ພັນຄັນ
ໄດ້ແລ່ນຜ່ານເສັ້ນທາງ ທີ່ມີການສັນຈອນໄປມາຢ່າງຄັບຄັ່ງສາຍນີ້ ຫາດ່ານຂ້າມ
ຊາຍແດນມູເຊ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງລັດສານຂອງມຽນມາ ແລະແຂວງຢຸນນານຂອງ
ຈີນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງອາສາສະໝັກຄົນນີ້ກ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຊາສຳພັນ ຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດໃນນະຄອນຢ່າງກຸ້ງ ທ່ານອາ
ຢານີ ແມນນິງ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບ
ໂຕເລກຜູ້ບາດເຈັບ ຈາກການປະທະກັນເມື່ອໄວໆມານີ້ ລະຫວ່າງກຸ່ມກອງທັບ
ປົດປ່ອຍແຫ່ງຊາດຕາ-ອາງ ກັບກຳ”ລັງລັດຖະບານ ແລະພວກທະຫານບ້ານໃນ
ເຂດເມືອງມູເຊ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງລັດສານ ແລະໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍໃຈ
ເປັນທີ່ສຸດ ຕໍ່ບັນດາຄອບຄົວຂອງພວກທີ່ເສຍຊີວິດແລະບາດເຈັບຈາກການຂັດ
ແຍ້ງດັ່ງກ່າວ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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