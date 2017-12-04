ເກິດການໂຈມຕີ ທາງອາກາດ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ກັນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ຂອງປະເທດ ເຢເມນ

ເກີດການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃສ່ນະຄອນຫຼວງ ຊານາອາ ຂອງປະເທດ ເຢເມນ ໃນ
ຂ້າມຄືນຮອດວັນຈັນມື້ນີ້ ຊຶ່ງພວກເຫັນເຫດການເວົ້າວ່າ ລະເບີດໄດ້ ຕົກໃສ່ທີ່ໝັ້ນ
ຂອງພວກກະບົດ ຮູຕີ.
ພັນທະມິດນຳໜ້າໂດຍ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທີ່ໄດ້ເປີດການໂຈມຕີໃສ່ ພວກ ຮູຕີ ໃນ
ປະເທດ ເຢເມນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາ 2015 ເປັນຕົ້ນ ມາ ແມ່ນກອງກຳລັງພຽງແຕ່
ກຸ່ມດຽວ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີໃສ່ນະ ຄອນຫຼວງ ຊານາອາ.
ທ່ານ ໂຣເບີດ ມາດີນີi, ຜູ້ອຳນວຍການພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ສຳລັບຄະນະ
ກຳມະການສາກົນ ຂອງອົງການກາແດງໄດ້ກ່າວວ່າ “ມື້ຄືນນີ້ໃນຕົວເມືອງດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ” ມີການປະທະກັນ ຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ລວມມີການໂຈມຕີທາງອາກາດ
ແລະ ຍິງປືນໃຫຍ່ໃສ່. ທ່ານລາຍງານວ່າ ປະຊາຊົນ ເຢເມນ ໄດ້ພາກັນຖືກປິດລ້ອມ
ຢູ່ແຕ່ໃນເຮືອນຂອງພວກ ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ວ່າສາງເກັບເຄື່ອງການແພດ ຂອງຄະນະ
ກຳມະການ ອົງການກາແດງ ກໍຖືກໂຈມຕີ.
ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພັນທະມິດລະຫວ່າງ ພວກ ຮູຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ການໜູນຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານ ແລະ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ອາລີ ອັບດຸລລາ ຊາເລ
ປະກົດວ່າໄດ້ແຍກໂຕອອກ.
ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ລວມຕົວກັນເມື່ອສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ທຳການ ກວາດລ້າງທົ່ວ
ນະຄອນຫຼວງ ຊານາອາ, ຈົນບັງຄັບໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍສາກົນຂອງ
ປະເທດ ທ່ານ ອັບດູ ຣາບູ ມັນຊໍ ຮາດີິ ຕ້ອງຫຼົບໜີອອກຈາກປະເທດໄປ ແລະ ໄດ້ຫາ
ທາງ ໃຫ້ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍເຂົ້າພົວພັນ.
ຫ້ອງການ ການເມືອງຂອງພວກ ຮູຕີ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ຊາເລ ກ່ຽວກັບ “ການກໍ່ລັດ
ຖະປະຫານ” ຕໍ່ “ພັນທະມິດ ທີ່ທ່ານຈະບໍ່ມີວັນເຊື່ອໃຈ” ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ສະເໜີວ່າ
ຈະເລີ່ມຕົ້ນເຈລະຈາກັບພັນທະມິດ ຊາອຸ. ໃນການກ່າວຄຳປາໄສອອກໂທລະພາບ
ນັ້ນ, ທ່ານ ຊາເລ ໄດ້ຂໍໃຫ້ຢຸດການປິດລ້ອມທ່າເຮືອຕ່າງໆຂອງ ເຢເມນ ແລະ ໄດ້
ສະເໜີ ເປັນການແລກປ່ຽນກັນ, ເພື່ອການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່” ແລະ ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກັບ ເຂົາ
ເຈົ້າໃນທາງທີ່ເປັນແງ່ບວກ.”
ການປະທະກັນ ລະຫວ່າງ ພວກນັກຮົບ ທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ທ່ານ ຊາເລ ແລະ ພວກ
ກະບົດ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຄັ້ງທຳອິດເມື່ອສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ ເມື່ອທ່ານ ຊາເລ ໄດ້ກ່າວຫາ
ພວກກະບົດວ່າ ໂຈມຕີວັດ ອິສລາມໃຫຍ່ຂອງທ່ານໃນນະຄອນຫຼວງ ຊານາອາ ແລະ
ໄດ້ໂຈມຕີ ຫຼານຊາຍຂອງທ່ານຊື່ວ່າ ຕາເຣັກ ຊາເລ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ບັນຊາການ ທີ່ມີອຳ
ນາດຂອງກອງກຳລັງພິເສດ.
ທ່ານ ເດວິດ ແມັກ ອະດີດ ນັກການທູດ ສະຫະລັດ ໄດ້ເຈລະຈາກັບທ່ານ ຊາເລ ຜູ້ທີ່ໄດ້
ຖືກປົດອອກ ໃນປີ 2012 ລຸນຫຼັງໄດ້ປະຈຳການມາ ເປັນເວລາ 30 ປີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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