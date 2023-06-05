ການສູ້ລົບກັນເລີ້ມຮຸນແຮງຂຶ້ນຢູ່ໃນຫຼາຍໆເຂດຂອງນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມໃນວັນອາທິດວານນີ້ ປະຊາຊົນໃນນະຄອນຫຼວງຂອງຊູດານລາຍງານ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງລະຫວ່າງພວກທະຫານສອງຝ່າຍທີ່ເປັນປໍລະປັກ ຊຶ່ງໄກ່ເກ່ຍໂດຍຊາອຸດີ ອາຣາເບຍແລະສະຫະລັດ ໝົດອາຍຸລົງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ການຢຸດຍິງ ຊຶ່ງເລີ້ມຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 22 ພຶດສະພາ ແລະໝົດອາຍຸລົງ ໃນຕອນແລງຂອງວັນເສົາຜ່ານມານີ້. ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ການສູ້ລົບກັນເບົາບາງລົງໜ້ອຍນຶ່ງ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳໃນຂອບເຂດທີ່ຈຳກັດ ແຕ່ກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບການຢຸດຍິງເທື່ອກ່ອນ ຊຶ່ງໄດ້ມີການລະເມີດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ. ການເຈລະຈາເພື່ອຕໍ່ອາຍຸການຢຸດຍິງ ໄດ້ແຕກຫັກລົງໃນມື້ວັນສຸກ.
ການຍາດແຍ່ງອຳນາດຢ່າງຮ້າຍແຮງໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຊູດານເມື່ອວັນທີ 15 ເມສາ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດວິກິດການທາງດ້ານມະນຸດສະທຳຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍມີປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 2 ແສນຄົນຕ້ອງອົບພະຍົບຫຼົບໄພຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະອີກ 400,000 ຄົນຕ້ອງໄດ້ຫຼົບໜີໄປຍັງປະເທດເພື່ອນບ້ານ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ວິກິດການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການຂາດສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນຂົງເຂດ.