ການຕໍ່ສູ້ກັນ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນເມືອງທ່າສຳຄັນ ໂຮໄດດາຂອງເຢເມນ ໃນວັນຈັນວານນີ້
ໃນຂະນະທີ່ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເພີ້ມຂຶ້ນ ທີ່ຈະໃຫ້ມີການຢຸດຍິງກໍຕາມ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງທະຫານຂອງເຢເມນກ່າວຫາ ກຸ່ມກະບົດຮູຕີທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ວ່າ
ທຳການຍິງໂຈມຕີຕໍ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ. ກອງກຳລັງທີ່ສະໜັບ
ສະໜຸນລັດຖະບານແມ່ນໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນແລະເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນຂອງກຳລັງປະສົມ
ທີ່ນຳພາໂດຍຊາອຸດີ ກໍທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານເຢເມນ ໄດ້ກ່າວຫາກຸ່ມຮູຕີ ຍິງຈະຫຼວດ ເຂົ້າໃສ່ດິນແດນ
ຂອງຊາອຸດີ ໂດຍກ່າວວ່າ ຍິງບໍ່ໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ ແລ້ວກໍຕົກລົງໃສ່ເຢເມນເອງ.
ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມເຫັນໃດໆຈາກກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ເທື່ອ ທີ່ເວົ້າວ່າ ໃນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ວ່າ
ພວກເຂົາຈະຍຸຕິການໃຊ້ເຮືອບິນທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະຢຸດການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ
ໃສ່ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.
ກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ພວກເຂົາຈະປະຕິບັດຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອໃຫ້ມີການຢຸດຍິງ ຖ້າຫາກວ່າຊາອຸດີ “ຕ້ອງການ
ສັນຕິພາບ.”
ຊາອຸດີ ແລະຄູ່ພາຄີໃນແນວໂຮມ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ສະຫະລັດອາຣັບ ອີເມີເຣັດ
ໄດ້ກ່າວ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຍຸຕິການສູ້ລົບໃນເມືອງໂຮໄດດາ.
ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ, ອັງກິດ ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ຮ່າງຍັດຕິໃຫ້ສະມາຊິກສະພາ
ຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງໃນເຢເມນ,
ຍຸຕິການໂຈມຕີຕໍ່ຂົງເຂດທີ່ມີພົນລະເຮືອນອາໄສຢູ່ ແລະບໍ່ໄດ້ກີດກັນ ການສົ່ງ
ການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າໄປໃນເມືອງໂຮໄດດາ.
ເມືອງທ່າດັ່ງກ່າວຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງພວກກະບົດ ແລະເປັນເສັ້ນຊີວິດ
ໃນການຈັດສົ່ງອາຫານ ເຊື້ອໄຟ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໄປໃຫ້
ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານ.
ຊາອຸດີ ໄດ້ກ່າວຫາ ອີຣ່ານ ວ່າ ເປັນຜູ້ທີ່ສົ່ງອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ໄປໃຫ້ພວກ
ກະບົດ ຜ່ານເມືອງທ່າດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນການກ່າວຫາທີ່ຖືກປະຕິເສດ.
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