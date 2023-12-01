ການສູ້ລົບລະຫວ່າງກຸ່ມຮາມາສແລະອິສຣາແອລ ເລີ້ມຄືນອີກ ໃນເຂດກາຊາ ອີງຕາມກອງທັບຂອງອິສຣາແອລ.
ໃນການເລີ້ມຄືນນີ້ ກອງທັບອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກກຸ່ມຮາມາສລະເມີດການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວ ແລະກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ຍິງຈະຫຼວດໂຈມຕີອິສຣາແອລ.
ກອງທັບອິສຣາແອລກ່າວຜ່ານສື່ສັງຄົມ X ຊຶ່ງໃນເມື່ອກ່ອນ ຮູ້ກັນໃນຊື່ທວີດເຕີ້ ວ່າ ຕົນໄດ້ “ຍິງສະກັດກັ້ນຢ່າງສຳເລັດຜົນ” ຈະຫຼວດທີ່ຍິງມາຈາກເຂດກາຊາ.
ຍັງບໍ່ທັນມີການກ່າວອ້າງໃນທັນທີເທື່ອວ່າ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງກຸ່ມຮາມາສ ໃນການຍິງຈະຫຼວດໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ການສູ້ລົບກັນຄືນໃໝ່ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກມີການຢຸດຍິງເປັນເວລາ 7 ມື້ ທີ່ໄດ້ອຳນວຍໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນໂຕປະກັນອິສຣາແອລ ທີ່ຖືກຈັບໄປ ໃນການໂຈມຕີອິສຣາແອລຂອງກຸ່ມຮາມາສ ເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາ ກັບພວກນັກໂທດປາແລັສໄຕນ໌.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກຸ່ມຮາມາສໄດ້ປ່ອຍໂຕປະກັນອິສຣາແອລຕື່ມອີກ 8 ຄົນແລະໃນເວລາບໍ່ດົນຕໍ່ມາ ອິສຣາແອລກໍໄດ້ປ່ອຍນັກໂທດປາແລັສໄຕນ໌ 30 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ພວກນັກເຈລະຈາ ພະຍາຍາມອີກເທື່ອນຶ່ງ ເພື່ອຕໍ່ເວລາໃນການຢຸດຍິງອອກໄປຕື່ມ.
ແມ່ຍິງ 2 ຄົນໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕ ໃນຕອນບ່າຍ ແລະອີກ 6 ຄົນໄດ້ຖືກປ່ອຍກ່ອນຕອນທ່ຽງຄືນ ຊຶ່ງແມ່ນໂຕປະກັນກຸ່ມທີ 7 ທີ່ໄດ້ຖືກປ່ອຍພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວ ລະຫວ່າງກຸ່ມຮາມາສ ແລະອິສຣາແອລ.
ໃນຂັ້ນຕົ້ນນັ້ນ ອິສຣາແອລຢາກໃຫ້ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງປ່ອຍໂຕປະກັນຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຄົນໃນແຕ່ລະມື້ ສຳລັບການຢຸດຍິງທີ່ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ແຕ່ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດກາຕ້າ ກ່າວວ່າ ຈະບໍ່ມີການປ່ອຍໂຕປະກັນຕື່ມອີກໃນມື້ວັນພະຫັດ. ກາຕ້າເປັນຜູ້ຊ່ວຍໄກ່ເກ່ຍໃຫ້ມີການຢຸດຍິງ.
ໂຄສົກຂອງກາຕ້າກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລໄດ້ຮັບເອົາໂຕປະກັນ 8 ຄົນ ຍ້ອນວ່າໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມາ ກຸ່ມຮາມາສໄດ້ປ່ອຍໂຕປະກັນອີກ 2 ຄົນ ຊຶ່ງເປັນແມ່ຍິງອິສຣາແອລເຊື້ອສາຍຣັດເຊຍ.