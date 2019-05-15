ຖ້າທ່ານສັບສົນ ກ່ຽວກັບ ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີແນັດໄຮ້ສາຍ 5G, ທ່ານກໍ່ບໍ່ແມ່ນຄົນດຽວ
ເທົ່ານັ້ນທີ່ສັບສົນ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ທີ່ມີອຳນາດ ຜູ້ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກຳນົດໂຄງຮ່າງ
ກົດໝາຍສຳລັບ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງເທັກໂນໂລຈີຂອງ ອາເມຣິກາ ໃນວັນອັງຄານວານ
ນີ້ ໄດ້ຍອມຮັບການຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສັບສົນ ກ່ຽວກັບ ລະບົບເຄືອຂ່າຍອີເລັກ
ໂທຣນິກທີ່ມີການຄາດຫວັງຢ່າງສູງ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງໂລກແລ້ວ.
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດລະດັບສູງ ໃນຄະນະກຳມະການຕຸລາການສະພາສູງ ທ່ານ
ນາງ ໄດແອນ ໄຟນ໌ສໄຕນ໌ ຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ແທ້ຈິງແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້
ເລື່ອງອິນເຕີແນັດ 5G ພຽງໜ້ອຍດຽວ.”
ປະທານຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ, ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກ ຣີພັບບລີກັນ
ຈາກລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້, ທ່ານ ລິນຊີ ແກຣມ, ໄດ້ກ່າວໃນການໃຫ້ປາກຄຳ ບ່ອນທີ່ບັນ
ດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດລະດັບສູງຂອງ ອາເມຣິກາ ໄດ້ໃຫ້
ປາກຄຳ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຫວັງຂອງອິນເຕີແນັດ 5G ແລະ ອັນຕະລາຍທີ່ຈະປາກົດຂຶ້ນ
ນັ້ນວ່າ “ມື້ນີ້, ພວກເຮົາຈະເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານ ກ່ຽວກັບ
ມັນ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ເບັນ ແຊສຊີ ຈາກລັດ ເນບຣາສກາ
ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນຈະຍາກຫຼາຍທີ່ຄົນຈະເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເວົ້າຢູ່ດຽວ
ນີ້. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ມັນແມ່ນຫຍັງ?”
ບັນດາສັກຂີພິຍານໄດ້ກ່າວວ່າ ເທັກໂນໂລຈີໄຮ້ສາຍລຸ້ນທີຫ້າ ຫຼື 5G ນັ້ນ, ຈະນຳເອົາ
ຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ກະຕຸ້ນການເຊື່ອມຕໍ່ວັດຖຸດິຈິຕອລຍຸກໃໝ່ ທີ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນ ຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນ ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ພ້ອມ
ກັບຜົນຜະລິດດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ອາເມຣິກາ.
ຜູ້ຊ່ວຍຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ດ້ານຄອມພິວເຕີ ແລະ ການສື່ສານສາກົນ
ທ່ານ ໂຣເບີດ ສເຕຣເຢີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “5G ແມ່ນຈະເປັນເລື່ອງ ກ່ຽວກັບ ການສື່ສານຈາກ
ອຸປະກອນນຶ່ງ ຫາອຸປະກອນນຶ່ງ, ເປັນອິນເຕີແນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ.”
ຜູ້ອຳນວຍການຂອງອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດ ແລະ ການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຢູ່ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ, ທ່ານ
ຄຣິສໂຕເຟີ ເຄຣັບສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄວາມກ້າວໜ້າຕ່າງໆໃນລະບົບ 5G ຈະສະໜັບສະ
ໜູນຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນວິທະຍຸຍິ່ງຂຶ້ນ, ຄວາມສາມາດສຳລັບເຄື່ອງເຊັນເຊີ ແລະ ອຸປະ
ກອນສະຫຼາດຫຼາຍພັນລ້ານໜ່ວຍ, ແລະ ຄວາມຊ້າຂອງການສົ່ງຂໍ້ມູນມີລະດັບທີ່ຕ່ຳ
ສຸດໆ ສຳລັບການສື່ສານສຳຄັນທີ່ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈສູງ.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ລົດທີ່ແລ່ນ
ດ້ວຍຕົນເອງ ການຜະລິດທີ່ສຳຄັນ ພວກທ່ານໝໍກຳລັງຜ່າຕັດຢູ່ເຂດສອກຫຼີກຫ່າງໄກ
ແລະລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ສະຫຼາດ ແມ່ນເປັນພຽງສ່ວນນ້ອຍໆຂອງເທັກໂນໂລຈີ
ແລະ ກິດຈະການທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ລະບົບ 5G ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ