ລູກຊາຍທ່ານກາສໂຕຣ ຂ້າໂຕຕາຍ ຫລັງຈາກ ເປັນໂຣກຊຶມເສົ້າ

ລູກຊາຍກົກຂອງມື້ລາງ ຜູ້ນຳຄອມມິວນິສຄິວບາ ທ່ານຟີແດລ ກາສໂຕຣ ໄດ້ຂ້າໂຕ
ຕາຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຫລັງຈາກໄດ້ເປັນໂຣກຊຶມເສົ້າມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ
ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ. ທ່ານມີອາຍຸໄດ້ 68 ປີ.
ທ່ານຟີແດນ ກາສໂຕຣ ດີອາສ-ບາລາຣຕ໌ ໄດ້ຢູ່ໃນ “ສະພາບຊືມເສົ້າໜັກ” ອີງຕາມ
ການປະກາດຂອງໂທລະພາບ. ການປິ່ນປົວຂອງທ່ານ “ຕ້ອງໄດ້ຢູ່ໂຮງໝໍ ຫລັງຈາກ
ນັ້ນອອກມາຢູ່ບ້ານ ເພື່ອປິ່ນປົວຕໍ່.
ທ່ານຟີແດລລິໂຕ ຫລືຟີແດລນ້ອຍ ດັ່ງທີ່ຮູ້ຈັກກັນຢູ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານ ທີ່ຮູບຮ່າງ
ເບິ່ງຄືກັນກັບພໍ່ ໄດ້ສຶກສາວິຊານິວເຄລຍຟີຊິກ ຢູ່ໃນອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ
ແລະໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນທີ່ປຶກສາຝ່າຍວິທະຍາສາດ ໃຫ້ແກ່ສະພາຂອງປະເທດຄິວບາ.
ທ່ານຟີແດລ ກາສໂຕຣ ດີອສສ-ບາລາຣຕ໌ ໄດ້ເປັນຮອງປະທານສະຖາບັນວິ ທະຍາ
ສາດຄິວບາ. ທ່ານໄດ້ນຳພາໂຄງການນິວເຄລຍຄິວບາແຕ່ປີ 1980 ຫາປີ 1992.
ທ່ານໄດ້ເກີດຈາກພັນລະຍາຄົນທຳອິດຂອງ ທ່ານຟີແດລ ກາສໂຕຣ ທ່ານນາງເມີຕາ
ດິອາສ-ບາລາຣຕ໌ ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງຈາກຊົນຊັ້ນປົກຄອງຄິວບາ ຜູ້ທີ່ທ່ານກາສໂຕຣ ໄດ້
ແຕ່ງງານນຳ ໃນເວລາຍັງໜຸ່ມ ກ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ນຳພາຊາວຄິວບາ ປະຕິວັດໂຄ່ນລົ້ມ
ຈອມຜະເດັດການຟູນເຈັນຊິໂອ ບາຕິສຕາ ໃນປີ 1959.
ຜ່ານທາງແມ່ຂອງທ່ານ ທ່ານກາສໂຕຣ ດີອັສ-ບາລາຣຕ໌ ແມ່ນເປັນພີ່ນ້ອງຂອງສະ
ມາຊິກສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານມາຣິໂອ ດີອາສ-ບາລາຣຕ໌
ທີ່ຮວມຢູ່ໃນບັນດາພວກຊາວຄິວບາລີ້ໄພທັງຫລາຍຢູ່ໃນລັດຟລໍຣິດາແລະອະດີດສະ
ມາຊິກສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານລິນຄອນ ດີອາສ-ບາລາຣຕ໌.
ທ່ານກາສໂຕຣຜູ້ເປັນລູກ ໄດ້ຈົງຮັກພັກດີ ຕໍ່ແນວຄິດຄອມມິວນິສ ຂອງພໍ່ທ່ານຢູ່ສະ
ເໝີມາ. ການຕາຍຂອງທ່ານມີຂຶ້ນນຶ່ງປີກວ່າໆຫລັງຈາກພໍ່ຂອງທ່ານໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະ
ນະກຳ ໃນວັນທີ 25 ເດືອນພະຈິກ ປີ 2016 ຮວມອາຍຸໄດ້ 90 ປີ.
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