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ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ສາ​ມາດກວດຫາ​ ໂຣກເຈັບປວດ ທົ່ວຮ່າງກາຍ ແບບຜິດປົກກະຕິ ​ໄດ້ແລ້ວ

Researchers Say Lab Test Appears To Diagnose #Fibromyalgia For The First Time
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Researchers Say Lab Test Appears To Diagnose #Fibromyalgia For The First Time

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ລິງໂດຍກົງ

ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າ ສາມາດເຮັດການກວດຫາ ໂຣກເຈັບປວດ ທົ່ວຮ່າງກາຍ ແບບຜິດປົກກະຕິ ຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງໄດ້ແລ້ວ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ມີຫລາຍ​ລ້ານ​ຄົນ ​ທີ່​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ກັບ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ ​ຕະ​ຫລອດ​ເວ​ລາ ຍ້ອນ​ເປັນໂຣກ ເຈັບປວດ​ທົ່ວຮ່າງ​ກາຍແບບ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ. ມັນ​ເປັນ​ອາ​ການ​ສັບ​ສົນ​ທີ່​ມັກ​ຈະ​ຖືກ​ວິ​ໄຈ​ພະ​ຍາດ ​ຜິດ​ພາດໄປ​. ແລະເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ການ​ກວດ​ຢູ່​ໃນຫ້ອງ ທົດ​ລອງ ຈະສາ​ມາດ​ຊ່ວຍກວດ​ພົບ​ພະ​ຍາດ ຫຼາຍ​ຊະ​ນິດ​ໄດ້ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ບໍ່​ມີການ ກວດ​ໃດໆທີ່​ໃຊ້​ເພື່ອກວດ​ຫາ​ໂຣກເຈັບ​ປວດ​ທົ່ວຮ່າງ​ກາຍ​ແບບ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິນີ້​ ຈົນຮອດ​ໄລ​ຍະ​ໃກ້ໆມານີ້. ດຽວນີ້ ດັ່ງ​ທີ່ Carol Pearson ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ລາຍ​ງານ​ມາ ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ການກວດ​ເລືອດ​ແບບ​ງ່າຍ​ໆ ​ກໍ​ສາ​ມາດສະ​ແດງຫຼັກ​ຖານທາງວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຂອງ​ອາ​ການດັ່ງ​ກ່າວໃຫ້ຄົນ​ປ່ວຍ​ທີ່​ເປັນ​ໂຣກນີ້ຮູ້ໄດ້. ບົວ​ສະ​ຫວັນ ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທີ​ກວດ​ໂຣກເຈັບປວດ​ທົ່ວ​ຮ່າ​ງ​ກາຍ​ແບບ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ບ່າ​ກ້ຳນີ້ເດ່ ເປັນແນວ​ໃດ?”

ປ້າ ບາບ ຮາ​ທັອງ (Barb Hartong) ໄດ້ທົນ​ທຸກ​ຕໍ່​ການເຈັບ​ປວດໄປ​ທົ່ວ​ຮ່າງ​ກາຍ​ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໄດ້ ຕອນ​ທີ່​ລາວຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ວິ​ນິ​ໄສ​ວ່າ​ເປັນ​ໂຣກເຈັບປວດ​ທົ່ວຮ່າງ​ກາຍແບບ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ ຫລື Fibromyalgia ນັ້ນ.

ລາວ​ເວົ້າ​ວ່າ: "ມັນ​ເກືອບ​ວ່າ​ເປັນ​ເລື້​ອງທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້ອຍໂລ່ງ​ໃຈ​ໄດ້ທັງ​ໝົດເລີຍ ເພາະ​ວ່າ​ ໃນ​ທີ່​ສຸດຂ້ອຍ​ກໍ​ຮູ້ວ່າ​ມີບັນ​ຫາຫຍັງເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຂ້ອຍ.”

ໂຣກເຈັບ​ປວດທົ່ວຮ່າງ​ກາຍ​ແບບ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ອາ​ການ​ເຈັບ​ປວດ​ຕາມ​ກ້າມ​ເນື້ອ ແລະ​ຂໍ້​ຕໍ່​ກະ​ດູກ​ຕ່າງໆ ລາມໄປ​ທົ່ວ​ຮ່າງ​ກາຍ ຊຶ່ງ​ຕິດຕາ​ມ​ມາ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ອິດ​ເມື່ອຍ​ເຊື່ອຍ​ຊາ ແລະ​ມີບັນ​ຫາໃນການຫຼັບ​ນອນ, ໃນດ້ານຄວາມ​ຈຳ, ແລະ​ອາ​ລົມ. ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າເຊື່ອ​ວ່າ ການເປັນໂຣກເຈັບປວດ​ທົ່ວຮ່າງ​ກາຍແບບ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິນັ້ນ ສະ​ໝອງ​ເພີ້ມຂະ​ຫຍາຍສັນ​ຍານ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດໄປ​ທົ່ວ​ຮ່າງ​ກາຍ​ເລີຍ.

ຄົນ​ທີ່​ທົນ​ທຸກ​ຕໍ່​ການ​ເປັນໂຣກເຈັບປວດທົ່ວຮ່າງ​ກາຍແບບ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ ປະ​ມານ 75 ເປີ​ເຊັນ ​ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ວິ​ນິ​ໄສ​ພະ​ຍາດເລີຍ. ບາງ​ຄົນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດຢູ່​ກັບ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດຕັ້ງ​ຫລາຍ​ປີ. ​ຫລາຍ​ຄົນກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວທີ່ບໍ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ຫລື​ເຖິງຂັ້ນ​ວ່າ ເຮັດ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ກໍ​ເປັນ​ໄດ້.

ດ​ຣ. ເຄັບ​ວິນ ແຮັກ​ຊໍ (Kevin Hackshaw) ຈາກສູນ​ການ​ແພດ​ເວັກ​ສ໌ເນີ (Wexner) ຂອງມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລລັດ​ໂອ​ຮາຍ​ໂອກ່າວ​ວ່າ:
"ຄົນ​ປ່ວຍ​ຫລາຍ​ຄົນ​ທີ່​ໃຊ້​ຢາ​ທີ່​ປະ​ສົມຢາ​ຝິ່ນ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ ກັບ​ກາຍ​ວ່າ ເຮັດ​ໃຫ້ ໂຣກເຈັບປວດທົ່ວຮ່າງ​ກາຍແບບ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິຖືກ​ເຊື່ອງ​ຊ້ອນ​ໄວ້. ສະ​ນັ້ນ, ທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ ຖ້າ​ຫາກ​ຮູ້​ຈັກວ່າ ມັນ​ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ​ແລ້ວ ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຮູ້​ໄດ້ວ່າ ເຮົາສາ​ມາດຢັບ​ຢັ້ງ ​ຂະ​ບວນ​ການ​ປິ່ນ​ປົວທີ່ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ທີ່​ໃຊ້​ຢາ​ປະ​ສົມ​ຢາ​ຝິ່ນ ​ນັ້ນໄດ້.”

ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທີ່ສູນ​ການ​ແພດ​ເວັກ​ສ໌ເນີ (Wexner) ຂອງມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ລັດ​ໂອ​ຮາຍ​ໂອພາ​ກັນພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທີກວດເລືອດ​ແບບ​ງາຍໆ ​ທີ່​ສາ​ມາດວິນິ​ໄສ​ໂຣກເຈັບປວດທົ່ວຮ່າງ​ກາຍແບບ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິໄດ້.

ດ​ຣ. ລູ​ຍ​ສ໌ ໂຣດ​ຣິກ​ເກ ຊາວ​ນາ (Luis Rodriguez-Saona) ຈາກສູນ​ການ​ແພດ​ເວັກ​ສ໌ເນີ (Wexner) ຂອງມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລລັດ​ໂອ​ຮາຍ​ໂອເວົ້າ​ວ່າ:
“ພວກ​ເຮົາ​ໃຊ້​ລັງ​ສີ​ອິນ​ແຟ​ເຣດ ຢູ່​ໃນ​ຫລາຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ ເພື່ອກວດ​ຫາ​ທາດ​ໂປ​ຣ​ຕິນ, ລະ​ດັບ​ທາດ​ແປ້ງ, ເສັ້ນໃຍ ໄດ້​ພາຍ​ໃນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ວິ​ນາ​ທີ.”

ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ພົບ​ວ່າ ວິ​ທີ​ກວດ​ເລືອດ​ແບບນີ້ສາ​ມາດ​ວິ​ໄຈ​ ທາດ​ເຄ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ເລືອດແບບ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ ​ມັນ​ວິ​ໄຈ​ໂມເ​ລ​ກູນຢູ່​ໃນອາ​ຫານ. ວິ​ທີກວດ​ດັ່ງ​ກ່າວສາ​ມາດ​ໄຈ້​ແຍກຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງລະ​ຫວ່າງໂຣກເຈັບປວດທົ່ວຮ່າງ​ກາຍແບບ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ ກັບອາ​ການ​ປວດ​ແບບຊຳ​ເຮື້ອ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນເກືອບ​ຮອດ 100 ເປີ​ເຊັນ.

ດ​ຣ. ລູ​ຍ​ສ໌ ໂຣດ​ຣິກ​ເກ ຊາວ​ນາ ກ່າວ​ເພີ້ມ​ເຕີມ​ວ່າ:
“ຮູບ​ສີ່​ຫລ່ຽມ​ສີ​ນ້ຳ​ຕານນັ້ນ ແມ່ນ​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ບອກວ່າ ມີໂຣກເຈັບປວດທົ່ວຮ່າງ​ກາຍແບບ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ສ່ວນ​ອັນ​ທີ່​ເປັນ​ສີ​ແດງ ບອກວ່າ​ເປັນ​ພະ​ຍາດ ລູ​ປັ​ສ.”

ດ​ຣ. ແຮັກ​ຊໍ (Hackshaw) ກ່າວມ້ວນ​ທ້າຍວ່າ:
"ການກວດ​ພະ​ຍາດແບບນີ້ ແມ່ນ​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ ແລະ​ໃຫ້ເຫດ​ຜົນ ກ່ຽວ​ກັບອາ​ການ​ຕ່າງໆ​ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທົນ​ທຸກ​ມາໄດ້​ຫລາຍ​ປີນັ້ນ.”

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະບໍ່​ມີ​ການ​ປິ່​ນປົວ ໂຣກເຈັບປວດທົ່ວຮ່າງ​ກາຍແບບ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິກໍ​ຕາມ ແຕ່​ວ່າການ​ກິນ​ຢາ, ການ​ອອກ​ກຳ​ລັງ​ກາຍ ແລະວິ​ທີ​ການຜ່ອນຄາຍ​ຄວາມ​ຕຶງ​ຄຽດ​ລົງ ກໍສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຄວບ​ຄຸມ​ອາ​ການ​ຕ່າງໆ​ໄດ້. ປ້າ ບາບ ຮາ​ທັອງ ໄດ້​ກິນ​ຢາ ແລະ​ເຮັດ​ກິດ​ຈະ​ວັດ​ປະ​ຈຳ​ວັນ​ ບໍ່ໄດ້​ຂາດ.

ປ້າ ບາບ ຮາ​ທັອງ (Barb Hartong) ເວົ້າ​ວ່າ "​ມັນ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ເປັນການ​ເອົາ​ຢາ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ກິນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ມັນ​ເປັນ​ການ​ທີ່ບອກໃຫ້​ຮູ້ວ່າ ຂ້ອຍ​ດຳ​ລົງ​ຊີວິດຢູ່​ແບບ​ໃດ? ສຳ​ລັບ​ຂ້ອຍ​ແລ້ວ ມັນແມ່ນ​ການ​ອອກ​ກຳ​ລັງ​ກາຍ."

ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ດຽວນີ້ ຢາກ​ໃຊ້​ການກວດ​ພະ​ຍາດດັ່ງ​ກ່າວສຳ​ລັບຄົນ​ປ່ວຍ ຢູ່ໃນ​ກຸ່ມ​ໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນ ໂດຍຫວັງວ່າ​ ຈະ​ເອົາ​ການກວດ​ແບບນີ້​ອອກ​ໄປ​ໃຊ້​ຢູ່ ນອກຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ ແລະ​ເອົາໄປ​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງກວດ​ພະ​ຍາດບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານໝໍ​ສາ​ມາດ ທຳ​ການ​ວິ​ນິໄສໂຣກເຈັບປວດທົ່ວຮ່າງ​ກາຍແບບ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິໃນ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​ໂລດ.

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