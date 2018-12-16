ບັນດາຜູ້ປະທ້ວງ ຝຣັ່ງ ໄດ້ຊຸມນຸມກັນເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານຄ່າຄອງຊີບທີ່ສູງເປັນອາທິດ
ທີ 5 ລຽນຕິດ, ເຖິງແມ່ນວ່າການປະທ້ວງທັງຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຖືກປາບປາມຫຼາຍຂຶ້ນໃນ
ທົ່ວປະເທດ ໃນວັນເສົາວານນີ້ກໍຕາມ, ສ່ວນນຶ່ງແມ່ນຍ້ອນການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ
ປະທານາທິບໍດີ ເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ໃນຕົ້ນສັບປະດານີ້, ພ້ອມກັບມີສະພາອາກາດ
ທີ່ໜາວ ແລະ ຝົນຕົກແດ່.
ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ພາກັນອອກມາລວມຕົວກັນ ໃນນະຄອນຫຼວງປະເທດໃນວັນ
ເສົາວານນີ້. ມີການປະທະກັນເກີດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງພວກປະທ້ວງ ກັບ ຕຳຫຼວດ, ຜູ້ທີ່ໄດ້
ໃຊ້ແກັສນ້ຳຕາ ແລະ ຍິງນ້ຳໃສ່ພວກປະທ້ວງ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແລ່ນເອົາມືງຸບ
ໜ້າອອກໄປຂ້າງຖະໜົນ ຊັອງ ເອລີເຊ ທີ່ມີຊື່ສຽງ.
ຕຳຫຼວດປະມານ 8,000 ຄົນ ແລະ ລົດຫຸ້ມເກາະ 14 ຄັນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປສະຖານທີ່ ເພື່ອ
ປ້ອງກັນການເກີດຂຶ້ນອີກ ຂອງການປະທ້ວງທີ່ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຮຸນແຮງ, ພວກປະ
ທ້ວງປຸ່ນສະດົມຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຕ່າງໆ ແລະ ຈູດສິ່ງກີດຂວາງທັງຫຼາຍໃນຖະໜົນສາຍ
ຕ່າງໆ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 115 ຄົນໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວໃນຕອນບ່າຍ
ຂອງວັນເສົາວານນີ້.
ເມື່ອນຶ່ງສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຝຣັ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ
100,000 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະທ້ວງທົ່ວປະເທດ. ໃນອາທິດນີ້, ຕຳຫຼວດໄດ້
ນັບວ່າມີພວກປະທ້ວງກາຍ 33,000 ຄົນໜ້ອຍນຶ່ງໃນທົ່ວປະເທດ.
ໃນນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ຕຳຫຼວດໄດ້ເປີດຖະໜົນ ຊັອງ ເອລີເຊ ຄືນສຳລັບການສັນ
ຈອນໃນຕອນແລງຂອງວານນີ້.
ການປະທ້ວງເຊິ່ງໄດ້ຮັບແຮງກະຕຸ້ນໂດຍພາສີທີ່ສູງຂຶ້ນນັ້ນ, ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນ
ໄຫວ ກ່ຽວກັບ ຄ່າຄອງຊີບທີ່ສູງຂອງ ຝຣັ່ງ, ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍເປັນວິກິດການທີ່ໃຫຍ່
ທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງ ການດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ ມາກຣົງ.
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