ພວກປະທ້ວງ “ເສື້ອກັກສີເຫຼືອງ” ຈຳນວນໜ້ອຍລົງ ໄດ້ພາກັນອອກມາປະທ້ວງ ຢູ່ທົ່ວ
ປະເທດ ຝຣັ່ງ ໃນວັນເສົາວານນີ້, ອີກຄັ້ງນຶ່ງຄວາມເຄັ່ງຕືງລະຫວ່າງພວກປະທ້ວງ ແລະ
ຕຳຫຼວດໄດ້ຝົດເດືອດຄືນມາອີກ ໃນຕອນແລງຂອງວັນດັ່ງກ່າວຢູ່ ໃນຖະໜົນຫຼວງ ຊຳ
ເອລີເຊ ໃນນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຍິງແກັສນໍ້າຕາ ແລະ ໃຊ້ປືນນ້ຳຍິງຕ້ານພວກປະທ້ວງ. ຮູບພາບວີດີໂອ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນພວກປະທ້ວງກຸ່ມນຶ່ງ ພາກັນອ້ອມ ແລະ ໂຈມຕີພວກເຈົ້າໜ້າທີ່
ຕຳຫຼວດຫຼາຍຄົນ ຜູ້ທີ່ຂີ່ລົດຈັກ. ຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງປາກົດວ່າ ແນປືນໃສ່ພວກປະທ້ວງ
ແຕ່ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ປາຣີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວເອພີ (AP) ວ່າລາວບໍ່ໄດ້ຍິງປືນ
ຂອງລາວ.
ການປະທ້ວງຢູ່ທົ່ວປະເທດທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ ເພື່ອຕ້ານແຜນຂຶ້ນຄ່າ
ເກັບພາສີນ້ຳມັນ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນມາເປັນອາທິດທີຫົກແລ້ວ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ລວມກັນປະ
ທ້ວງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພື່ອຕໍ່ຕ້ານນະໂຍບາຍການປະຕິຮູບເສລີ ຂອງ ປະທານາທິບໍ
ດີ ທ່ານ ເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ.
ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ມາກຣົງ ໃນວັນທີ
10 ທັນວາ ໄດ້ສຳປະທານຄ່າພາສີ ແລະ ເງິນເດືອນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້
ອອກມາສູ່ສາຍຕາຍຂອງສາທາລະນະ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຝຣັ່ງ ຄາດຄະເນວ່າ ປະຊາຊົນປະມານ 38,000 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ການປະທ້ວງຢູ່ທົ່ວປະເທດໃນວັນເສົາວານນີ້ ພ້ອມດ້ວຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ
ປະມານ 2,000 ຄົນ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ. ໂດຍການປຽບທຽບ ຫຼາຍກວ່າ 280,000
ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະທ້ວງຢູ່ທົ່ວປະເທດໃນວັນທີ 17 ພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ. ພວກປະທ້ວງ
ຫຼາຍເຖິງ 4,000 ຄົນໄດ້ອອກມາປະທ້ວງໃນນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ
ທີ່ຜ່ານມາ.
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