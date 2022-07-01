ທ່ານເຟີດີນານ “ບົງບົງ” ມາໂກສ ຈູເນ່ຍ, ເຊິ່ງເປັນລູກຊາຍຂອງອະດີດຜູ້ປົກ ຄອງຜະເດັດການ ທ່ານເຟີດີນານ ມາໂກສ, ໄດ້ກາຍມາເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 17 ຂອງຟີລິບປິນ ໃນມື້ວັນພະຫັດວານນີ້, ເຊິ່ງເປັນການບັນລຸຄວາມສໍາເລັດຂອງພາລະກິດຄອບຄົວໃນການກັບມາມີອໍານາດອີກຄັ້ງ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການລຸກຮືຂຶ້ນ ໂຄ່ນລົ້ມອໍານາດບິດາຂອງທ່ານໂດຍປະຊາຊົນ.
ດ້ວຍຈໍານວນຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າ 31 ລ້ານຄະແນນ, ທ່ານ ບົງບົງ, ເຊິ່ງຮູ້ກັນດີວ່າທ່ານເປັນທີ່ນິຍົມຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ຄວ້າເອົາຕໍາແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ອັນເນື່ອງມາຈາກຜົນການເລືອກຕັ້ງທີ່ມີຄະແນນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເດືອນພຶດສະພາແລ້ວນີ້.
ທ່ານມາໂກສ ອາຍຸ 64 ປີ, ໄດ້ທຳການໂຄສະນາຫາສຽງເພື່ອຄວາມສາມັກຄີແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງເປັນການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ລືມຄວາມໂຫດຮ້າຍທາລຸນຕໍ່ລະບອບການປົກຄອງຜະເດັດການຂອງບິດາທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຫວນລະນຶກເຖິງອະດີດຮ່ວມກັນ ເພື່ອການສະໜັບສະໜຸນ “ຍຸກຄໍາ” ຂອງປະເທດ.
ພວກຕ້ອງຕິກ່າວວ່າ ໄຊຊະນະຂອງທ່ານ ສາມາດນໍາມາເຊິ່ງຄວາມພະຍາຍາມໃນການແກ້ໄຂປະຫວັດສາດ ທີ່ຍາວນານຫຼາຍທົດສະຫວັດຂອງຄອບຄົວ ແລະການບິດເບືອນຂໍ້ມູນ ຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍຕ່າງໆ.
ປະທານາທິບໍດີ ໂຣດຣິໂກ ດູເຕີເຕ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບຮັບຕໍາແໜ່ງ, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ທາງຂຶ້ນ ຂອງຫໍພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດ, ໂດຍທີ່ອະດີດປະທານາທິ ບໍດີຫຼາຍໆທ່ານ ກໍສາບານຕົນເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງຢູ່ທີ່ນີ້ເຊັ່ນກັນ. ແຕ່ທັງສອງທ່ານ ໄດ້ພົບປະກັນແລ້ວຢູ່ທາງດ້ານໃນຂອງທຳນຽບ ກ່ອນພິທີສາບານໂຕ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນ ໃນຕອນທ່ຽງນັ້ນ.