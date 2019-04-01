ຈີນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເພີ່ມສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາແກ້ປວດ ເຟັນ
ຕານິລ (Fentnyl) ທຸກຊະນິດ ຢູ່ໃນລາຍຊື່ສານທີ່ຖືກຄວາມຄຸມຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເລີ່ມ
ຕົ້ນວັນທີນຶ່ງພຶດສະພາປີນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ໂຄສະນາມາດົນນານ ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ.
ຢາ ເຟັນຕານິລ ແລະ ສານຕ່າງໆທີ່ຮຽນແບບຜົນກະທົບຂອງມັນ, ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ພາ
ໃຫ້ຄົນຕາຍຫຼາຍສິບພັນຄົນ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ເກີນຂະໜາດແຕ່ລະປີໃນ ສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງ ຫຼິວ ຢູຈິນ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງຄະນະກຳມາທິການຢາເສບຕິດແຫ່ງ
ຊາດຂອງ ຈີນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ “ສະຫະລັດ ໄດ້ເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ຢາ ເຟັນ
ຕານິລ ຊະນິດ ແລະ ທຸກຢ່າງກໍຖືກແກ້ໄຂແລ້ວ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນປີກາຍນີ້ວ່າ, ຖ້າ ຈີນ ທຳ
ການຄວບຄຸມຢາ ເຟັນຕານິລ, ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວກໍອາດເປັນ “ຄວາມກ້າວໜ້າ
ໃໝ່.”
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